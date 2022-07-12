В порты Украины прошли уже 16 судов, которые загрузят зерном, - Мининфраструктуры

По состоянию на 12 июля устьем Быстрое прошли 16 торговых судов, которые загрузят украинским зерном.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"За последние 4 суток уже 16 судов прошли через устье Быстрое. Планируем сохранять такой темп. Восстановление судоходства по этому каналу - важный шаг, который также позволит разгрузить рейд канала Сулина и ускорить экспорт зерновых. К сожалению, пока его пропускная способность и организация работы на этом канале дают возможность принимать только 4 судна при необходимости не менее 8 судов в сутки", - рассказал заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков.

Он добавил, что министерство ведет переговоры с румынскими коллегами и представителями Еврокомиссии по увеличению количества прохождений через Сулинский канал.

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"При этих условиях и наличии пути через устье Быстрое мы ожидаем, что в течение недели скопление судов на рейде будет ликвидировано и мы сможем нарастить ежемесячный экспорт зерновых на 500 тыс. тонн", - отметил Васьков.

До открытия канала устья Быстрое судна, осуществлявшие грузоперевозки в украинских Дунайских портах, вынуждены были использовать единственный транспортный путь – канал Сулина, расположенный на территории Румынии. Его ограниченная пропускная способность позволяла Дунайским портам принимать только 4 судна в сутки, чего недостаточно для нужд украинского экспорта.

В министерстве напоминают, что по состоянию на сегодняшний день из-за блокады морских портов, на которые до полномасштабного вторжения приходилось ориентировочно 80% экспорта аграрной продукции Украины, вывоз продовольствия происходит исключительно через Дунайские порты, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска на западных границах.

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Их пропускной способности недостаточно для полноценной замены морских портов. В частности, в июне имеющимися логистическими маршрутами удалось экспортировать ориентировочно 2,5 млн тонн продукции, в то время как месячная потребность в экспорте такой продукции составляет 8 млн тонн.