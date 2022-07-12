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Новости Война
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В порты Украины прошли уже 16 судов, которые загрузят зерном, - Мининфраструктуры

зерно

По состоянию на 12 июля устьем Быстрое прошли 16 торговых судов, которые загрузят украинским зерном.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"За последние 4 суток уже 16 судов прошли через устье Быстрое. Планируем сохранять такой темп. Восстановление судоходства по этому каналу - важный шаг, который также позволит разгрузить рейд канала Сулина и ускорить экспорт зерновых. К сожалению, пока его пропускная способность и организация работы на этом канале дают возможность принимать только 4 судна при необходимости не менее 8 судов в сутки", - рассказал заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков.

Он добавил, что министерство ведет переговоры с румынскими коллегами и представителями Еврокомиссии по увеличению количества прохождений через Сулинский канал.

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"При этих условиях и наличии пути через устье Быстрое мы ожидаем, что в течение недели скопление судов на рейде будет ликвидировано и мы сможем нарастить ежемесячный экспорт зерновых на 500 тыс. тонн", - отметил Васьков.

До открытия канала устья Быстрое судна, осуществлявшие грузоперевозки в украинских Дунайских портах, вынуждены были использовать единственный транспортный путь – канал Сулина, расположенный на территории Румынии. Его ограниченная пропускная способность позволяла Дунайским портам принимать только 4 судна в сутки, чего недостаточно для нужд украинского экспорта.

В министерстве напоминают, что по состоянию на сегодняшний день из-за блокады морских портов, на которые до полномасштабного вторжения приходилось ориентировочно 80% экспорта аграрной продукции Украины, вывоз продовольствия происходит исключительно через Дунайские порты, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска на западных границах.

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Их пропускной способности недостаточно для полноценной замены морских портов. В частности, в июне имеющимися логистическими маршрутами удалось экспортировать ориентировочно 2,5 млн тонн продукции, в то время как месячная потребность в экспорте такой продукции составляет 8 млн тонн.

Автор: 

зерно (1070) Мининфраструктуры (941)


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Топ комментарии
+5
пусть дойдут до места назначения а только потом , говорите "гоп"
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12.07.2022 21:47
+3
От тільки зерно якось має потрапити до наших портів на Дунаї. А це пов'язано з певними ризиками і, взагалі, низькою логістичною варіативністю. Хто знає де це - той зрозуміє.
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12.07.2022 21:58
+1
Не совсем понятно почему. Только не говорите про Змеиный.
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12.07.2022 21:50
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Правила форума Совет форумчан
пусть дойдут до места назначения а только потом , говорите "гоп"
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12.07.2022 21:47 Ответить
Дійдуть інакше воплі рашки про всесвітній голод загубить сенс
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12.07.2022 22:00 Ответить
Не совсем понятно почему. Только не говорите про Змеиный.
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12.07.2022 21:50 Ответить
Надіюсь вони (судна) щось цікаве переправляють до України , а не з пустими трюмами
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12.07.2022 21:57 Ответить
От тільки зерно якось має потрапити до наших портів на Дунаї. А це пов'язано з певними ризиками і, взагалі, низькою логістичною варіативністю. Хто знає де це - той зрозуміє.
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12.07.2022 21:58 Ответить
а гроші до бюджету
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12.07.2022 21:59 Ответить
кароче ниякого катера с гексогеном под мостом...
усьо будэ натуральным,без имплантов.
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12.07.2022 22:06 Ответить
Гросмейстер Бендера



Іран тупо збив наш літак, Іран поставляє безпілотники русні, тим часом Україна одна з найбільших постачальників продовольства в Іран/
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12.07.2022 22:20 Ответить
не поставляет, и не будет.
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12.07.2022 22:37 Ответить
Туда идут в балласте, назад в грузу (как правило) через Сулину. Риски проходов в балласте через устье Дуная покрываются страховками (если они предусмотрены Договором).
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12.07.2022 22:46 Ответить
До тих портів дунайських ще довезти зерно треба.Там теж не так просто.
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13.07.2022 09:22 Ответить
 
 