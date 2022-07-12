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Новости Война
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Мы уверены, что Украина не допустит попадания американского оружия в чужие руки, - Госдепартамент США

джавелін

Заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружением и международной безопасности Бонни Дженкинс утверждает, что Вашингтон следит за использованием американского оружия в Украине и уверен в действиях украинского правительства.

Об этом Дженкинс заявила во время онлайн-брифинга во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Соединенные Штаты очень серьезно относятся к обязанности защищать оборонные технологии американского происхождения и предотвращать их попадание в чужие руки или незаконное распространение. Поэтому мы активно сотрудничаем с Украиной, чтобы обеспечить подотчетность помощи, даже в условиях сложного конфликта, который мы видим, и среды, в котором она действует", – отметила она.

Представитель Госдепа США добавила, что в Вашингтоне регулярно оценивают риски возможного незаконного перемещения американского оружия и его потери на поле боя.

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"Поэтому мы уверены в обязательстве украинского правительства должным образом охранять и учитывать оборонное оборудование американского происхождения. Поэтому, не вдаваясь в оперативные детали, я могу сказать, что Соединенные Штаты активно сотрудничают с правительством Украины, чтобы обеспечить подотчетность оборонных статей и помощи в сфере безопасности, предоставляемой Соединенными Штатами", – подчеркнула Дженкинс.

Позже заместитель государственного секретаря США отметила, что "мы очень уверены в украинском правительстве и в том, что оно делает, мы очень тесно сотрудничаем с ними всеми возможными способами, чтобы защитить и учесть оборудование, фактически поступающее в Украину, но мы также осознаем сложную ситуацию, которая существует".

Отметим, что российская пропаганда не раз утверждала, что поступающая в Украину военная помощь западных стран якобы продается на "черном рынке", но подтверждений этих заявлений не было.

Автор: 

Госдепартамент США (1823) оружие (10202) США (26489)


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Топ комментарии
+38
Єрмак Татаров має піти на х , тоді і переживання не буде від партнерів .
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12.07.2022 22:00
+25
Украина регулярно передает американские ракеты и снаряды кацапне, но есть нюансы.
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12.07.2022 22:01
+16
Оружие не попадет в чужие руки, а вот с деньгами может быть хуже…
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12.07.2022 21:59
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Оружие не попадет в чужие руки, а вот с деньгами может быть хуже…
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12.07.2022 21:59 Ответить
Так само. Тепер зелені під контролем, всесвітнім контролем
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12.07.2022 22:02 Ответить
Пусть там и сидят, хитрожопые ворюги. И отстраивать Украину надо под полным контролем, хватит с нас "великих будівництв" для распила.
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12.07.2022 22:10 Ответить
і БЕЗ ЗЄлєнського і його банди !!!!!!
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12.07.2022 22:18 Ответить
Пейзаж та екіпірування типово лугандонські 😂😂😂😂
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13.07.2022 02:27 Ответить
Єрмак Татаров має піти на х , тоді і переживання не буде від партнерів .
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12.07.2022 22:00 Ответить
А що, ці два гандони незамінні...?)))
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12.07.2022 23:15 Ответить
Виходить так...
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12.07.2022 23:40 Ответить
Хаймарс хрєн продаш, а вот стінгер чи джавелін -льогко,
бо при тій кількості цієї зброї, її зникнення можна легко списати на бойові втрати
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12.07.2022 22:21 Ответить
На щастя Пентагон працює у питанні озброєння безпосередньо з ЗСУ і паном Залужним.
Міністр оборони України у цій співпраці виконує радше формальну роль.
Але всеодно прикро що у партнерстві з найсерйознішим союзником України, доводиться вдаватися до таких шляхів.
Суспільство України не здатне усвідомити і зрозуміти важливість для Західних країн довіри до партнерів у співпраці і як багато сьогодні і на майбутнє Україна втрачає через відсутність довіри Заходу політичному керівництву України. Що минулим, так і теперішньому і скорше всього теж буде з повоєнним.
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13.07.2022 00:20 Ответить
стингери та джавелін теж відстежуються і вся статистика фіксується
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13.07.2022 02:28 Ответить
Украина регулярно передает американские ракеты и снаряды кацапне, но есть нюансы.
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12.07.2022 22:01 Ответить
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12.07.2022 22:05 Ответить
Правительство тут ни при чём. Мафия. Бандиты.
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12.07.2022 22:08 Ответить
Наразі треба з терміном "чужі руки" визначитись...
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12.07.2022 22:07 Ответить
Бывает . Складов джавелинов и стингеров в природе не существует , а к русне они попали . Уметь надо .
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12.07.2022 22:21 Ответить
кадирова надивився? єсть відіо, шо наш презедент на велосипеді на роботу їздить
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12.07.2022 22:28 Ответить
які склади трофейної зброї, дорогой?

максимум що я бачив у рашкованських попагандонів - це порожні тубуси від джавелінів, які вони впарювали як трофеї

скинь посилання на склади "трофейної" зброї у рашистів
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12.07.2022 22:33 Ответить
по складам видео нет, а вот по нескольких экземплярах одновременно да, есть. платцдарм на ингульце? в частности.
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12.07.2022 22:42 Ответить
Какую выставку?
Несколько сломаных танков и БТР? Ну, видела и что?
У кацапов таких своих до хрена--только z и v с них сотри , нарисуй наш флаг и вперед---рассказывай о "затрофееной" укртехнике)))
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12.07.2022 23:21 Ответить
фото в студію !

чи знову використані тубуси ?
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12.07.2022 23:53 Ответить
Каких,нахрен,складов?даже сп@здеть нормально кацапня не способна
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12.07.2022 22:39 Ответить
да нормально они прикалываться иногда умеют. например, канашенков только кременную 7 раз подряд брал в течении месяца. и видео об этом есть ))
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12.07.2022 23:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=y4gpKD1HD_8 Нам нужны пушки побольше
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12.07.2022 22:15 Ответить
не надо так подыгрывать нашим коррупционерам
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12.07.2022 22:18 Ответить
Ага, это заявляет страна которая только что оставлиа Талибану оружия на многие миллиарды долларов.
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12.07.2022 22:22 Ответить
они с надеждой что кацам отомстят,а дальше,Алла я в бар
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13.07.2022 00:35 Ответить
Окружности на карте

За последние две недели было как минимум два случая, когда наши ракетчики накрывали цели, которые не слишком вписывались в те 80 км, которые способны пролететь ракеты Хаймарс. Они явно выбились из общего списка уничтоженного на оккупированной территории, но на самом деле, их может оказаться куда больше. Вель мы - обыватели, представляем себе работу этих систем примерно таким вот образом.

https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/FXJIA4iXkAA9IY6.jpeg

То есть, на свой вкус выставляем точку из которой мог бы вестись огонь и рисуем окружность, с радиусом в 80 км на территории, занятой противником. Так мы определяем все то, что может попасть под удар ракет Хаймарс. Но в этом забавном мероприятии, есть два интересных момента. Первый из них состоит в том, что мы вполне обоснованно рисуем такую окружность и считаем, что таким образом - приблизились к истине, но тут дело в точке, которую мы произвольно избрали центром окружности. А ведь можно не сомневаться в том, что каждый «выход» этих систем на боевые позиции, обусловлен целым рядом ограничений, направленных на обеспечение сохранности машин и личного состава.

Это значит, что просто ткнуть место на карте - нельзя. Вернее, ткнуть-то можно, но это может дать слишком большую погрешность, во всех вычислениях. Кроме прочих условий, обеспечивающих безопасность, наверное это будут места, максимально подходяшие для скрытного выдвижения и развертывания, а кроме того, просто обязательно будет очерчена «красная зона» или местность, близкая к переднему краю, куда однозначно нельзя заезжать. С учетом того, на какое расстояние может прицельно отработать их ствольная артиллерия, можно предположить, что ближе 30 км установки не приближаются к линии фронта, поскольку они однозначно являются приоритетной целью для противника.

Но этом мы так предполагаем, а бойцы имеют строгие указания, на сей счет и точно не станут их нарушать. Это значит, что мы не можем знать наверняка, где именно ставить центр окружности и как ее чертить. Ну а вторым моментом является то, что и противник, скорее всего, рисует примерно такие же окружности, как и мы с вами, не зная наверняка о тех ограничениях, которые имеют экипажи Хаймарсов, которые работают через линию фронта и это - хорошо.

Однако, даже с учетом возможных поправок именно на этот момент, парочка целей была накрыта уж очень далеко, что дает основание полагать о наличии более дальнобойных ракет, чем те, что на 80 км. И если они такие есть, то уже никто не знает - насколько. Ведь это могут быть ракеты на 140, 165, 220, 270 и даже 300+ км. И насколько этот «+» существеннен - никто не знает.

Известно, что США уже анонсировали поставку новой партии пусковых установок и боеприпасов к ним, более дальнобойных, чем 80 км. А это значит, что к тому количеству дальних ракет, которые нам, скорее всего, поставили британцы, пойдет уже куда большее количество ракет и потому, нашим установкам уже можно будет совсем не приближаться к линии фронта и фактически, захватить всю оперативную глубину войск противника.

А мы добавим немного перчика в эту историю, исходя из открытых данных, которые можно найти в Сети, при наличии такого желания. Просто оттолкнемся от того, что Пентагон заявил официально, в плане получения более дальнобойного оружия. В одной из предыдущих статей мы подробно писали о боеприпасах, применяемых для стрельбы этой системой, но есть еще кое-что свеженькое и весьма интересное.

Так, в 2017 финансовом году Вооруженные силы США заказали модернизацию 160 устаревших, неисправных самолетов M270A0 до M270A2 в рамках проекта расширения парка РСЗО. Модернизация должна продлить срок эксплуатации систем до 2050 года и модернизировать 225 пусковых установок M270A1 до конфигурации M270A2. Суть этой модернизации сводится к усилению бронирования кабины экипажа, в том числе и противоминную, установку новой системы управления огнем Common Fire Control System - CFCS, совместимой с той, что применяется в HIMARS и замену двигателя, на более экономичный и мощный, 600 сильный агрегат.

В результате этой модернизации, M270A2 смогут вести огонь всем спектром совместимых боеприпасов, но самое главное, они изначально будут поддерживать стрельбу ракетами GMLRS-ER, которые находятся на финише испытаний, которые проводит компания Lockheed Martin и должны были поступить на вооружение армии США в следующем году. Но всвязи с войной в Украине, там все ускоряется и вполне возможны другие временные пределы. Новации этих ракет состоят в том, что их дальность уже 500+ км. И опять же, данные о том, насколько существенным является этот плюс, никто не знает. Возможно, что это - 700-800 километров.

Обычно, производитель передает заказчику несколько модернизированных установок, и опытную партию ракет для испытаний, которые по традиции, проходят на артиллерийском полигоне Юма, в штате Невада. Но что-то нам подсказывает, что полигонные испытания сейчас могут приобрести несколько необычный и куда более содержательный характер. Если только представить, что испытания новых ракет пройдут в наших степях, то для того, чтобы найти достойную цель, можно будет вообще не трогать циркуль и не чертить круги.

А в том же Ватастополе, публика может уже настраивать камеры, чтобы выложить убойное видео в ютубчик или Тик-ток. Просмотров будет просто масса и это можно гарантировать любому, чья камера сможет заснять привет от наших ракетчиков. Но не только это. В таком случае, под расклад уже попадает база стратегической авиации противника в городе Энгельс, в Саратовской области. Именно оттуда поднимаются аэропланы, которые обстреливают нашу территорию из акватории Каспийского моря. Ну а Луке надо будет проверить парковку для своего языка в хорошо известном месте, чтобы не вякнуть чего-то лишнего и на личном опыте узнать, что такое бавовна.

Ну и плюс к тому, война в Украине уже внесла изменения в количество батальонов М270, которые должны будут выйти на новые кондиции. Если ранее планировалось модернизировать 16 батальонов, то теперь уже речь идет о 27. Возможно в этом количестве имеется что-то из того, что что уже находится в трюме судна снабжения, которое качается на волнах Атлантического океана. А это значит, что если орки решили оттянуть свои склады, КП и прочее подальше, за зону действия наших ракет, то можно поступить мудро, чтобы два раза не вставать. Для этого им надо все вывезти за Урал и там же нарыть себе окопы, в надежде на то, что сзади не зайдут войска дядюшки Си. Но есть и лайт версия ответа на эту ситуацию. Можно самостоятельно и заранее заказать себе место на кладбище и все, что нужно в таких случаях. Других вариантов уже нет.
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12.07.2022 22:26 Ответить
узнаю стиль ЛО
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12.07.2022 22:34 Ответить
Точка-У
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12.07.2022 22:46 Ответить
Гарпуны. У Украины уже есть гарпуны, а они могут работать по наземным целям. Скорее всего это объясняет случаи далее 70-80ти км
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12.07.2022 23:22 Ответить
ну добре! тогда кроты пусть верно служат фсб рф и дальше!
теперь я полностью спокоен!
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12.07.2022 22:37 Ответить
оружие чипировано вплоть до гаек и выведено на спутники. впрочем фсбшная агентура в высших органах власти и безопасности западным спецслужбам хорошо известна. игра уже идет в открытую и сша не отступят
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12.07.2022 23:12 Ответить
Доигрались, твари зеленые...

НАТО и ЕС призывают усилить контроль поставок вооружения в Украину Страны НАТО требуют введения системы отслеживания вооружения, прибывающего в Украину.

Мера позволит значительно снизить риски его перепродажи на черном рынке. Некоторые государства-члены Альянса выступают с инициативой разработки и использования систем отслеживания поставок вооружения. Как альтернатива - составление детального перечня оружия.

Информацию передает издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.
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12.07.2022 23:48 Ответить
А як може бути інакше, якщо гдони при владі? Тому союзники і не спішать давати свої військові розробки, бо нечисть при владі маму б продали за підходящу ціну
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13.07.2022 00:59 Ответить
Ой, така проблема! В афгарні в чужі руки передали зброї на мільярди і якось пережили.
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13.07.2022 06:55 Ответить
Вашингтон зря опасается. Оружия под зорким контролем. Ермак гарантирует...
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13.07.2022 08:01 Ответить
Заступниця державного секретаря США з питань контролю над озброєнням і міжнародної безпеки Бонні Дженкінс стверджує, що Вашингтон стежить за використанням американської зброї в Україні ...
Тому ми активно співпрацюємо з Україною, щоб забезпечити підзвітність допомоги, навіть в умовах складного конфлікту, який ми бачимо, і середовища, в якому вона діє", - зазначила вона.

А одна особа на днях істерила, що Штати не знають, де їхня зброя в Україні і що з нею:

"Якщо ми не маємо можливості робити аудит, якщо ми не знаємо, що відбувається з нашою безпековою підтримкою, тобто зброєю, щойно вона перетнула кордон!.. А ми не знаємо, що з нею у вас відбувається, тому що у нас немає людей в Україні. І ми чуємо, що є проблеми на фронті, не маючи механізмів нагляду - то що, ви думаєте, мені скажуть мої виборці?

- Чи правильно я вас розумію, що ця зброя могла піти не на фронт, а в якісь інші держави?

- Ми не знаємо, але може, можливо! Можливо, і в цьому проблема. Вона може бути в Сирії, вона може опинитися в Росії.

- Ви зараз серйозно це кажете?

- Я не можу сказати, чи це серйозно, чи ні, тому що це серйозна проблема. Коли ми не знаємо, то ми не знаємо! Ми даємо вашій країні озброєння на мільярди доларів і ми не знаємо, що відбувається з нею." (с)

Бачила в інших, що американці навіть серійні номери звіряють.
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13.07.2022 08:36 Ответить
 
 