Зеленский ответил на петицию о запрете очного обучения во время военного положения
Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете очного обучения до окончания военного положения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
Зеленский объяснил, что государственную политику в сфере образования определяет Верховная Рада, а реализуют Кабмин, Минобразования, другие центральные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.
В настоящее время организацию начала учебного года в зависимости от ситуации обеспечивают областные и Киевская городская военная администрация вместе с учредителями учебных заведений.
"Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины Д.Шмыгалю с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", – говорится в ответе президента.
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якый молодэць...першый в списке на орден манделы.
Скорее это делается целенаправлено для отвлечения общественности от основных проблем.
Сами создают проблемы для прикрытия других
По слухам от "вражьих голосов" ему осталось совсем чуть-чуть.
Все як завжди, портновим зелене світло, майбутньому країни - комбінація з 3х пальців.
но дурням з Кабмину економити не цікаво - це з кошти платників податку ,