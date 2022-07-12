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Новости Война
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Зеленский ответил на петицию о запрете очного обучения во время военного положения

школа

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете очного обучения до окончания военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Зеленский объяснил, что государственную политику в сфере образования определяет Верховная Рада, а реализуют Кабмин, Минобразования, другие центральные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

В настоящее время организацию начала учебного года в зависимости от ситуации обеспечивают областные и Киевская городская военная администрация вместе с учредителями учебных заведений.

"Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины Д.Шмыгалю с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", – говорится в ответе президента.

Читайте: Зеленский поставил задачу освободить всю Украину, а не только Херсонскую область, - Данилов

Зеленский Владимир (20260) школа (3012) обучение (525) петиция (356)


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Топ комментарии
+12
Как то странно, вот когда был карантин то переходили на онлайн обучение а когда в любую школу в любой момент может прилететь ракета то люди хотят очного обучения и тут возникает вопрос есть ли мозги у людей которые хотят такое обучение?
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12.07.2022 22:37
+7
Ага відповів... він хіба їх читає? Як там по Резнікову він відповів "не чітал, не знаю"...Там агент фсб дЄрмак на них відповідає. Коли звільнеш дЄрмака?!
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12.07.2022 22:33
+7
Останні дані за 2019 рік: мозку нема у 13,5млн населення.
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12.07.2022 22:56
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на петицию видповив?
якый молодэць...першый в списке на орден манделы.
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12.07.2022 22:21 Ответить
Мандела, це якийсь людський орган?
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12.07.2022 22:36 Ответить
Премия ООН имени Нельсона Манделы
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13.07.2022 09:08 Ответить
Коротше кажучи, «я не я, і хата не моя».
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12.07.2022 22:30 Ответить
Ага відповів... він хіба їх читає? Як там по Резнікову він відповів "не чітал, не знаю"...Там агент фсб дЄрмак на них відповідає. Коли звільнеш дЄрмака?!
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12.07.2022 22:33 Ответить
знову з пустого в порожнє..насамперед, в Україні головним законом є Конституція, крім того існує ЗУ Про правовий режим воєнного стану. І ніяких пояснень не потрібно. Є тільки одне питання..чому воєнний стан ввели тільки зараз? А не 8 років тому...можна б було й на перевиборах зекономіти..причому не пільки президента - у всі органи влади...навіть у селищні ради..а тепер питання - кому вигідно?? Ми тепер з зешоблою на довічному можемо опинитись
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12.07.2022 22:33 Ответить
Та можна було й на виборах секономити - був би Турчинов в.о. президента.
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13.07.2022 12:20 Ответить
ну що, кротовня, тре' більше цілей кацапам для "гуманітарних бомбардіровок" забезпечити..?
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12.07.2022 22:36 Ответить
Как то странно, вот когда был карантин то переходили на онлайн обучение а когда в любую школу в любой момент может прилететь ракета то люди хотят очного обучения и тут возникает вопрос есть ли мозги у людей которые хотят такое обучение?
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12.07.2022 22:37 Ответить
Открою секрет,очное обучение это идея от зекоманды и директора школ в шоке от этого.Уже отчитались зеленые,что многие школы имеют бомбоубежища,на самом деле подвалы,но зеленым,что подвал,что обомбоубежище-одинаково.У зеленых мозгов нет,чему удивляться?
Скорее это делается целенаправлено для отвлечения общественности от основных проблем.
Сами создают проблемы для прикрытия других
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12.07.2022 22:51 Ответить
Останні дані за 2019 рік: мозку нема у 13,5млн населення.
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12.07.2022 22:56 Ответить
Предлагаю всё, что оно гундосит, полностью игнорировать.
По слухам от "вражьих голосов" ему осталось совсем чуть-чуть.
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12.07.2022 22:42 Ответить
А варіант безпечного очного навчання за кордоном ,навіть, не розглядається. Бо хлопців-студентів таки не випускають. І це не кацапо-фейк, ні. Це правда. Доки не приймають. Кажуть, нема наказу від МО чи ГШ. Треба теж петицію писати чи суди закидати справами? А ось чінуші під сорокет, які вирішили "навчатися" по Гарвардах, отримують спецдозволи від МО(пише київська депутатка).
Все як завжди, портновим зелене світло, майбутньому країни - комбінація з 3х пальців.
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12.07.2022 23:00 Ответить
очного навчання загальноосвітньої школи України за кордоном?))) про що ти мелеш предурок...?!
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12.07.2022 23:46 Ответить
сидіти нашим дітям у звичайних підвалах під назвою "бомбосховища", цеж не його діти...
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12.07.2022 23:44 Ответить
До кінця війни онлайн і без варіантів
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12.07.2022 23:45 Ответить
https://ye.ua/syspilstvo/59839_Misce_moyeyi_smerti_i_mogo_zhittya__u_Hmelnickomu_pokazali_vistavku_pro_zahisnikiv_Azovstali.html Місце моєї смерті і мого життя: у Хмельницькому показали виставку про захисників Азовсталі

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13.07.2022 00:12 Ответить
Нащо взагалі офлайн-форми навчання? То карантин, то війна... Це вже реальність, треба пристосовуватись та ефективно розвивати онлайн-напрямок.
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13.07.2022 00:52 Ответить
‼️‼️‼️Те, що МІН ОСВІТИ упорото держиться за офлайн навчання наводите на думки , шо воно має з цього якись кошти . А при он лайн навчанні требуется набагато менш різного персоналу і бюджет буде меншим
но дурням з Кабмину економити не цікаво - це з кошти платників податку ,
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13.07.2022 01:17 Ответить
 
 