Зеленский ответил на петицию о запрете очного обучения во время военного положения

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете очного обучения до окончания военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Зеленский объяснил, что государственную политику в сфере образования определяет Верховная Рада, а реализуют Кабмин, Минобразования, другие центральные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

В настоящее время организацию начала учебного года в зависимости от ситуации обеспечивают областные и Киевская городская военная администрация вместе с учредителями учебных заведений.

"Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины Д.Шмыгалю с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", – говорится в ответе президента.

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