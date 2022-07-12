В течение суток рашисты обстреливали Сумщину из минометов, артиллерии и РСЗО, - ОВА. ФОТО
На протяжении 12 июля враг обстреливал из минометов, артиллерии и РСЗО территории четырех громад Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
В часности, Шалыгинскую громаду дважды обстреляли из минометов. В Белопольской громаде зафиксировано 20 минометных "прилетов".
Зноб-Новгородская громада была обстреляна из ствольной артиллерии (13 прилетов).
Краснопольская громада попала под обстрел реактивных систем залпового огня и минометов. Как следствие – попадание по гражданскому строению мирных жителей. К счастью, люди не пострадали.
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