В течение суток рашисты обстреливали Сумщину из минометов, артиллерии и РСЗО, - ОВА. ФОТО

На протяжении 12 июля враг обстреливал из минометов, артиллерии и РСЗО территории четырех громад Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

В часности, Шалыгинскую громаду дважды обстреляли из минометов. В Белопольской громаде зафиксировано 20 минометных "прилетов".

Зноб-Новгородская громада была обстреляна из ствольной артиллерии (13 прилетов).

Краснопольская громада попала под обстрел реактивных систем залпового огня и минометов. Как следствие – попадание по гражданскому строению мирных жителей. К счастью, люди не пострадали.

Смотрите также: Войска РФ обстреляли кассетными боеприпасами Сергеевку на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж









Смотрите также: Из-под завалов жилого дома в Часовом Яру достали тела уже 45 погибших, - ГСЧС. ФОТО



