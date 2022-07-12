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Новости Война
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В течение суток рашисты обстреливали Сумщину из минометов, артиллерии и РСЗО, - ОВА. ФОТО

На протяжении 12 июля враг обстреливал из минометов, артиллерии и РСЗО территории четырех громад Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

В течение суток рашисты обстреливали Сумщину из минометов, артиллерии и РСЗО, - ОВА 01

В часности, Шалыгинскую громаду дважды обстреляли из минометов. В Белопольской громаде зафиксировано 20 минометных "прилетов".

Зноб-Новгородская громада была обстреляна из ствольной артиллерии (13 прилетов).

Краснопольская громада попала под обстрел реактивных систем залпового огня и минометов. Как следствие – попадание по гражданскому строению мирных жителей. К счастью, люди не пострадали.

В течение суток рашисты обстреливали Сумщину из минометов, артиллерии и РСЗО, - ОВА 02

В течение суток рашисты обстреливали Сумщину из минометов, артиллерии и РСЗО, - ОВА 03

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В течение суток рашисты обстреливали Сумщину из минометов, артиллерии и РСЗО, - ОВА 04
В течение суток рашисты обстреливали Сумщину из минометов, артиллерии и РСЗО, - ОВА 05
В течение суток рашисты обстреливали Сумщину из минометов, артиллерии и РСЗО, - ОВА 06
В течение суток рашисты обстреливали Сумщину из минометов, артиллерии и РСЗО, - ОВА 07

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В течение суток рашисты обстреливали Сумщину из минометов, артиллерии и РСЗО, - ОВА 08
В течение суток рашисты обстреливали Сумщину из минометов, артиллерии и РСЗО, - ОВА 09

Автор: 

обстрел (26975) Сумская область (3019) Живицкий Дмитрий (242)


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