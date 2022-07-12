С начала полномасштабного вторжения РФ ударная авиация ВСУ нанесла 1700 групповых ударов по врагу, - Воздушные силы

С начала полномасштабной войны ударная авиация Воздушных сил Украины нанесла 1700 групповых авиаударов по оккупационным войскам.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"В целом с начала полномасштабного вторжения России ударная авиация Воздушных сил нанесла 1700 групповых авиаударов по позициям, складам, технике и живой силе российских оккупационных войск на передовой", - рассказал он.

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По словам Игната, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М при поддержке вертолетов Сухопутных войск продолжают оказывать воздушную поддержку наземным войскам в южных и восточных регионах Украины, несмотря на большое количество вражеской ПВО, которую оккупанты сконцентрировали на временно оккупированных территориях.

Относительно текущих суток спикер ВС отметил, что ударная авиация Воздушных сил уничтожила склад боеприпасов вражеской группировки войск на Южно-Бугском направлении.

Также штурмовики и бомбардировщики поразили скопление вооружения и военной техники на Изюмском и Донецком направлениях. Уничтожены до тридцати единиц техники оккупационных войск.

В то же время, по данным Воздушных сил, 12 июля около 14:30 российские оккупанты нанесли ракетные удары с акватории Черного моря. В этот раз россияне выпустили четыре авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" типа Х-31 из истребителей Су-30.

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Ракеты были направлены по прибрежной зоне Одесщины. Своих целей ракеты не достигли.

"Зенитные ракетные войска Воздушных сил продолжают контролировать воздушное пространство, держа авиацию оккупатов на расстоянии. В течение суток уничтожена одна воздушная цель - БПЛА оперативно-тактического уровня, которым враг осуществлял воздушную разведку", - резюмировал он.