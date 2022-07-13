За минувшие сутки ВСУ уничтожили 30 захватчиков, 2 российских склада и технику врага, - ОК "Південь"

На южных рубежах защиты украинские военные уничтожили 30 захватчиков, 2 полевых склада боеприпасов и военную технику врага.

Об этом сообщает оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Во время выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач "отминусовано" 30 захватчиков, 122-мм гаубицу, реактивную систему залпового огня "Ураган", 4 единицы бронированной и автомобильной техники, а также 2 полевых склада боеприпасов.

Корабельная группировка вражеского флота в северо-западной части Черного моря в настоящее время состоит из двух надводных и двух подводных кораблей, снаряженных суммарно 24 "Калибрами", а также из 2 ВДК.

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Днем по Одесчине парой вражеских истребителей Су-30 был нанесен удар четырьмя противорадиолокационными ракетами Х-31. Ракеты нейтрализованы, после чего они погрузились в море. Парой наших штурмовиков нанесен удар по складу боеприпасов и скоплению противника в районе Новопетровки в Херсонской области. 3 вражеских истребителя пытались помешать нашей авиации путем пуска двух ракет "воздух - воздух". Потерь нашей авиации нет. Но именно эти ракеты повлекли за собой разрушение котельной рядом со строительным магазином в Баштанке, где погибла гражданская женщина, и пожар в поле за городом. Спасательными подразделениями пожар оперативно ликвидирован. Других жертв нет", - рассказали в ОК.

В командовании добавили, что в течение суток защитники Украины уничтожили одну вражескую воздушную цель – беспилотник оперативно-тактического уровня, с помощью которого противник проводил разведку.