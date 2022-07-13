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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские войска провалили наступления к северу от Славянска и к востоку от Северска и штурмы к северу от Харькова, - ISW

рф,орки,окупанти,рашисти

Наступления русских к северу от Славянска, к востоку от Северска безуспешны, а штурмы к северу от Харькова - неудачны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Российские войска остаются на оперативной паузе во время войны в Украине.

Они продолжают перегруппировку, отдых, переоборудование и восстановление; однако продолжают бомбить критические районы, чтобы создать условия для будущих наземных наступательных действий; а также производят ограниченные атаки.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан 11 июля сообщил, что Иран в ближайшее время предоставит России "до нескольких сотен БПЛА" и учит российских военных пользоваться ими.

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Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Сообщается, что Кремль закупает иранские БПЛА, которые, вероятно, улучшат российскую воздушную разведку и точность непрямого огня в Украине.
  • Российские войска осуществили ограниченные и безуспешные наземные наступления к северу от Славянска и к востоку от Северска.
  • Захватчики продолжили авиационные и артиллерийские удары в районе Бахмута и Авдеевки.
  • Российские войска провели несколько неудачных наземных штурмов к северу от Харькова.
  • Оккупанты, вероятно, совершили атаку под чужим флагом на Запорожскую атомную электростанцию ​​в оккупированном Энергодаре.
  • Российские и украинские источники сообщали, что 10 июля в Херсоне в результате украинских ударов были убиты несколько российских офицеров.
  • Украинские войска продолжали наносить удары по российским складам боеприпасов на Южном направлении.

Автор: 

армия РФ (19115) россия (95413)


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Цікаво, чи можна проти тих іранських БПЛА, за межами дії кацапської ППО, використати легкі гвинтові літаки з встановленими на них кулеметами? Все ж дешевше, ніж витрачати на них ракети.
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13.07.2022 07:19 Ответить
Чортовы иранцы. Шоб у них глаза повылазили с ихними БПЛА. Это кацапам всё равно не поможет. Слава ЗСУ!
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13.07.2022 07:20 Ответить
на базе беспилотника?
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13.07.2022 07:30 Ответить
Странно , только Эрдоган - в Иран, Иран в москву - байрактар, тю, иранские беспилотники.
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13.07.2022 07:29 Ответить
ЗМІ повідомляють про масований авіаудар по безпілотниках в Ірані в середині лютого. За оцінками експертів, внаслідок авіанальотів було знищено сотні безпілотників різних розмірів. Тегеран приписує цю атаку Ізраїлю, котрий не взяв на себе відповідальність.
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13.07.2022 08:02 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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13.07.2022 10:12 Ответить
 
 