Российские войска провалили наступления к северу от Славянска и к востоку от Северска и штурмы к северу от Харькова, - ISW

Наступления русских к северу от Славянска, к востоку от Северска безуспешны, а штурмы к северу от Харькова - неудачны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Российские войска остаются на оперативной паузе во время войны в Украине.

Они продолжают перегруппировку, отдых, переоборудование и восстановление; однако продолжают бомбить критические районы, чтобы создать условия для будущих наземных наступательных действий; а также производят ограниченные атаки.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан 11 июля сообщил, что Иран в ближайшее время предоставит России "до нескольких сотен БПЛА" и учит российских военных пользоваться ими.

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Ключевые выводы аналитиков ISW: