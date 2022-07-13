Российские войска провалили наступления к северу от Славянска и к востоку от Северска и штурмы к северу от Харькова, - ISW
Наступления русских к северу от Славянска, к востоку от Северска безуспешны, а штурмы к северу от Харькова - неудачны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).
Российские войска остаются на оперативной паузе во время войны в Украине.
Они продолжают перегруппировку, отдых, переоборудование и восстановление; однако продолжают бомбить критические районы, чтобы создать условия для будущих наземных наступательных действий; а также производят ограниченные атаки.
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан 11 июля сообщил, что Иран в ближайшее время предоставит России "до нескольких сотен БПЛА" и учит российских военных пользоваться ими.
Ключевые выводы аналитиков ISW:
- Сообщается, что Кремль закупает иранские БПЛА, которые, вероятно, улучшат российскую воздушную разведку и точность непрямого огня в Украине.
- Российские войска осуществили ограниченные и безуспешные наземные наступления к северу от Славянска и к востоку от Северска.
- Захватчики продолжили авиационные и артиллерийские удары в районе Бахмута и Авдеевки.
- Российские войска провели несколько неудачных наземных штурмов к северу от Харькова.
- Оккупанты, вероятно, совершили атаку под чужим флагом на Запорожскую атомную электростанцию в оккупированном Энергодаре.
- Российские и украинские источники сообщали, что 10 июля в Херсоне в результате украинских ударов были убиты несколько российских офицеров.
- Украинские войска продолжали наносить удары по российским складам боеприпасов на Южном направлении.
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