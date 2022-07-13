Российские войска дважды за ночь обстреляли Никопольский район Днепропетровщины, сбиты два вражеских беспилотника, - Резниченко

Российские войска дважды за ночь обстреляли из РСЗО Никопольский район.

Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Кроме самого Никополя под удар попали еще две общины – Красногригорьевская и Мировская. В Красногригорьевской задело линию электропередач - частично без света сама Красногригорьевка и два села - это примерно 6 000 абонентов. В настоящее время на месте работают аварийные бригады электриков.

В Мировской – повреждено учреждение социальной инфраструктуры. Предварительно во время обстрелов люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Кроме того, после полуночи наши военные сбили в Никопольщине еще один беспилотник. Таким образом, "охотились" за ночь два вражеских БПЛА.

В других районах области в эту минуту спокойно.

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