Подразделения вооруженных сил Беларуси провели ротацию личного состава и техники на границе с Украиной, - Генштаб ВСУ
Белорусские военные провели ротацию части личного состава и техники на границе с Украиной.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"На Волынском и Полесском направлениях в подразделениях вооруженных сил Республики Беларусь, выполняющих задачи по усилению охраны белорусско-украинской границы, проведена ротация части личного состава и техники", - говорится в сообщении.
Продолжается проверка штаба войск территориальной обороны Жлобинского района Гомельской области Республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны.
Топ комментарии
+4 Olena Lynch
показать весь комментарий13.07.2022 08:29
+4 Яр Холодний
показать весь комментарий13.07.2022 08:43
+2 Ukraine Press
показать весь комментарий13.07.2022 08:43
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«В зв»язку з посиленням навчань Збройних Сил Білорусі поблизу кордонів України терміново розвернуть вздовж кордону України мережу підприємств по автоматичному виготовленню «чіпсів»
Забезпечить їх відповідним інвентарем для просмажування…»