Подразделения вооруженных сил Беларуси провели ротацию личного состава и техники на границе с Украиной, - Генштаб ВСУ

Белорусские военные провели ротацию части личного состава и техники на границе с Украиной.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На Волынском и Полесском направлениях в подразделениях вооруженных сил Республики Беларусь, выполняющих задачи по усилению охраны белорусско-украинской границы, проведена ротация части личного состава и техники", - говорится в сообщении.

Продолжается проверка штаба войск территориальной обороны Жлобинского района Гомельской области Республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны.

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