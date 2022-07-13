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Подразделения вооруженных сил Беларуси провели ротацию личного состава и техники на границе с Украиной, - Генштаб ВСУ

білорусь

Белорусские военные провели ротацию части личного состава и техники на границе с Украиной.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На Волынском и Полесском направлениях в подразделениях вооруженных сил Республики Беларусь, выполняющих задачи по усилению охраны белорусско-украинской границы, проведена ротация части личного состава и техники", - говорится в сообщении.

Продолжается проверка штаба войск территориальной обороны Жлобинского района Гомельской области Республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны.

Читайте: Украинские защитники отразили вражеский штурм на Славянском направлении, - Генштаб ВСУ

Беларусь (7888) Генштаб ВС (6225) граница (5260)


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Топ комментарии
+4
Якщо білоруси таки полізуть на Україну і не будуть здаватися українськой арміі - то хай здихають, подонків не жалко а нітрошки.
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13.07.2022 08:29
+4
Наказ генерала Залужного:

«В зв»язку з посиленням навчань Збройних Сил Білорусі поблизу кордонів України терміново розвернуть вздовж кордону України мережу підприємств по автоматичному виготовленню «чіпсів»

Забезпечить їх відповідним інвентарем для просмажування»
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13.07.2022 08:43
+2
Пишіть просто, - відбувається круговорот гівна біля кордону.
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13.07.2022 08:43
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Якщо білоруси таки полізуть на Україну і не будуть здаватися українськой арміі - то хай здихають, подонків не жалко а нітрошки.
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13.07.2022 08:29 Ответить
Наказ генерала Залужного:

«В зв»язку з посиленням навчань Збройних Сил Білорусі поблизу кордонів України терміново розвернуть вздовж кордону України мережу підприємств по автоматичному виготовленню «чіпсів»

Забезпечить їх відповідним інвентарем для просмажування»
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13.07.2022 08:43 Ответить
Спецбригада по чистке картошки требует замены. Снизилось морально-психологическое состояние
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13.07.2022 08:30 Ответить
Колись у середовищі одеських "бандерш" (хазяйок "будинків розпусти") існував вислів: "Якщо у будинку діла "швах", то не ліжка переставляють, а "****єй міняють!" А у Луки нових "****ей" нема! І взять нізвідки!
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13.07.2022 08:35 Ответить
Небезпека в тому, що лука це все затіяв не спроста, він розгорнув військо під виглядом навчань, а тепер ротація... УВАГА!!! Ротація може бути у стані готовності путінськими орками. Це дуже небезпечно. Згадайте, що кацапи завезли туди техніку, в т.ч. с-400 не для бульбашів, а з конкретною метою. Тому тут без хіхоньок і хахоньок треба посилити розвідку і вивести артилерію на позиції, чекати час "ч", щоб врізати кацапам до їх першого злету ракети чи бомбардувальника.
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13.07.2022 09:53 Ответить
Пишіть просто, - відбувається круговорот гівна біля кордону.
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13.07.2022 08:43 Ответить
За що то білорусам гибнуть , вони ж не всі епнуті як кацапи ? Та мабудь в їх госпіталях зараз багато 300хкацапів, та через Біларуісь і 200х вивозять кацапів. Орда хоче знищіть европейців , біларуси в орді ніколи не були
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13.07.2022 08:48 Ответить
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13.07.2022 08:49 Ответить
Так звана картопляна ротація
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13.07.2022 09:13 Ответить
Лука маневрує між молотом і ковадлом.
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13.07.2022 09:14 Ответить
 
 