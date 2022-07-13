349 детей погибли в результате агрессии РФ на территории Украины, более 652 ранены, - Офис генпрокурора

По состоянию на утро 13 июля 2022 года более тысячи детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 349 детей погибли и более 652 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадали дети в Донецкой области - 352, Харьковской - 190, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 31", - говорится в сообщении.

Во время проведения аварийно-спасательных работ в г. Часов Яр Донецкой области после обстрелов, которые 9 июля были совершены военными РФ, обнаружено тело 9-летнего мальчика.

По данным ювенальных прокуроров, 12 июля в г. Северск Донецкой области в результате обстрелов ранены двое мальчиков 2 и 17 лет. Двухлетний ребенок в тяжелом состоянии.

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Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2126 учебных заведений. Из них 216 разрушены полностью.