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Новости Война
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Подразделения ФСБ РФ ищут 60 скрывающихся в Запорожской области дезертиров, - ОВА

область,обстріл,запорізька

Около 60 дезертиров из состава оупационных сил покинули свои подразделения и скрываются. Их разыскивают подразделения ФСБ РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"По информации украинской разведки, подразделения ФСБ РФ осуществляют поиск дезертиров из состава оккупационных войск на территории временно оккупированной Запорожской области. В войсках оккупантов количество покинувших свои подразделения из-за угрозы артиллерийских ударов Вооруженных Сил Украины по объектам российских оккупационных войск увеличивается в геометрической прогрессии и сейчас составляет около 60 человек", - говорится в сообщении.

Также смотрите: В РФ вывесили доску позора со сбежавшими с боевых позиций в Украине дезертирами. ФОТО

Указанные лица скрываются в подвалах, заброшенных и разрушенных зданиях, ища любого способа покинуть территорию Украины.

"Единственным для них способом вернуться домой – это сдаться в плен Вооруженным силам Украины", - добавили в ОВА.

армия РФ (19115) ФСБ (1935) Запорожская область (3060) дезертирство (331)


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Топ комментарии
+12
хочуть жити - нехай здаються нашим
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13.07.2022 08:49
+6
У нас в полоні краще чим на їх сраній "родінє".
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13.07.2022 08:53
+6
Друга армія в світі боїться бандер. Видно добре залили їм сала за шкіру що і досі пам"ятають.
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13.07.2022 09:07
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хочуть жити - нехай здаються нашим
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13.07.2022 08:49 Ответить
А в полі працювать хто буде? На Поліссі таких "приймаків" до цих пір відловлюють Пристають до когось у селі і за дах над головою та харчі - відробляють
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13.07.2022 09:11 Ответить
У нас в полоні краще чим на їх сраній "родінє".
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13.07.2022 08:53 Ответить
...Нет, с прошлым живую нить
Нельзя порвать и всё забыть.
Пусть в парке шумит листва,
УПА как и прежде, жива. Х2
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13.07.2022 08:54 Ответить
Кажуть що то були буряти... та щури Кадірова...
Предателв рабZei...
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13.07.2022 08:55 Ответить
Кто бы они ни были... Кацапы храбрые - колы гуртом на одного. Но когда и один заторцует кацапу в дюндель, остальные - кто куда. Не было бы украинских фронтов, кацапов Гитлер одолел бы играючи.
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13.07.2022 09:13 Ответить
***** казало, що вони і без українців папєділіби.
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13.07.2022 10:17 Ответить
если это 18 летние после школы то конечно хотят жить, режим ху..ла их ищет. Сдались бы.
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13.07.2022 08:55 Ответить
Что эти палачи фсб могут искать в чужой стране ⁉️Это за ними должны охотиться и утилизировать☠️🔥🔥🔥🔥💩🇷🇺ПШЛИ на х#й
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13.07.2022 08:59 Ответить
Вони вважають що то і було наше, тільки здавали татарам на пашу, та полякам. Так писав Шевченко.
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13.07.2022 09:04 Ответить
Друга армія в світі боїться бандер. Видно добре залили їм сала за шкіру що і досі пам"ятають.
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13.07.2022 09:07 Ответить
Якщо жити хочуть - клешні догори й велком туде фплен...
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13.07.2022 09:08 Ответить
Готові 60 рабів, ну.

Розслабтеся, фесебе, наші жіночки їх, може, вже пристроїли траву косити, гній викидати, ще там щось ... за миску юшки.

А тоді здадуть в СБУ.
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13.07.2022 09:19 Ответить
НетЬ... та гидота хiба що на гумус годиться.
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13.07.2022 09:28 Ответить
Не ганьби українських жінок, відьма!

Звідки такий досвід з рабами? У самої індуси батрачать у ліжку?
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13.07.2022 10:37 Ответить
Панно Iренко, Ви самi не ганьбiться з таким своiм "вердиктом".
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13.07.2022 11:03 Ответить
Я українських жінок захищаю від божевільної.

А Ви кого захищаєте?
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13.07.2022 11:17 Ответить
У мене склалося враження, що Ви далекi вiд здорового диспуту. Вам, мабуть, до душi скандал? Якщо не докажете зворотне, прошу мене бiльше не турбувати.
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13.07.2022 11:34 Ответить
Ви не відповіли «кого захищаєте?» : Подругу, дружину, кохану?

Ці орки сюди прийшли гвалтувати та вбивати українських жінок , дівчат та дітей. У вас є жінка, донька, чи онучка? Ви уявляєте собі, щоб вони взяли собі у хату цих орків та годували б їх за те, щоб вони їм траву косили чи гній прибирали?

Особисто я перше б що зробила, це відправила у пекло першого ліпшого будь-яким способом, а ця пропонує їх годувати та працю. По-вашому це нормальна реакція нормальної українки?

Не втруйтесь та не роздмухують скандал, бачу, що ви це **********. Це ж вже не вперше, коли ви таке робите. І прошу мене більше не турбувати під моїми коментарями.
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13.07.2022 11:44 Ответить
Свою думку я висловив вище. КРАПКА. На все добре.
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13.07.2022 12:07 Ответить
Я теж висловила свою думку вище.

Вас до розмови не запрошувала, особисто вам оцінку не робила, навідміну від вас. Бережіть себе та свою родину.
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13.07.2022 12:16 Ответить
Повторюся... КРАПКА.
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13.07.2022 13:16 Ответить
Повторююсь: Бережіть себе та свою родину!
Слава українкам!
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13.07.2022 13:24 Ответить
Чесне слово, я вважав , що все знаю про переляк всих часiв та народiв з вiд`iхавшою кукухою... Та мабуть, помилився... Однак може я - що не так , може -Ви. Але ж бо, звиняйте.
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13.07.2022 13:33 Ответить
ЗЫ... Вважаю, що на кшталт тих 60 дезертирiв, котрi без мiзкiв були вiдданi пинi, поки у нас не прозрiли, дехто й з наших патрiотiв може лоба на онучу порвати об молитовний коврик. Тiльки вiд того мудрiшим не стане. Бо в любiй справi необдуманiсть та прикладання невиправданих, через мiру, великих зусилль тiльки шкодить.
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13.07.2022 13:45 Ответить
Пан Шамов! Ваша «крапка» якось затягнулась.

Ваша філософія мені не зарозуміла, тому що філософія та війна - це речі несумісні. Є ворог, якого треба знищувати, а не рятувати та годувати. Особисто я не збираюсь займатися їх перевиховуванням та годувати їх за працю у садочку. Я викопаю свій кулемет у садочку та замочу їх нахєр, а потім закопаю. Ось така моя філософія!
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13.07.2022 14:18 Ответить
Дехто з патрiотiв , та як той кацап, всих вимiрюе своею мiркою. Мало того, ще й рекламуе своi дii. Замiсть того щоби мовчки(без роклами ) робити свое святее дiло...
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13.07.2022 15:20 Ответить
Дехто з «патріотів» , тобто ваша підзахисна, взагалі пропонує українським жінкам не вбивати , а використовувати орків-втікачів для праці та розваг, та ще й підгодовувати їх. Тому у мене і виникли підозри, що до рабів індусів у неї.
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13.07.2022 15:30 Ответить
...повторююсь вкотре...- КРАПКА... Та те пусте, адже деякi патрiоти, та як тi кацапи , не знаючи людину, волiют начепити iй свiй ярлик. https://www.youtube.com/watch?v=BBxu5nHjhek Насмiшило й те, що деякi патрiоти, можуть та як "рэпнути" в калюжу, приплiвши до всього , ще й пiдневiльних, котрi ********** сп вати ось таких спiванок...
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13.07.2022 16:14 Ответить
Пан адвокат, ваша «крапка» мені вже набридла.

Бачу, що вас навіть не дивує та не обурює те, як ваша підзахисна принизила українських жінок, а це означає, що ви теж на таке здатний і робите це регулярно, що для вас це - норма. Шкода розчаровуватись у людині, я вас раніше поважала та дослухалась до вашої думки, а зараз мені соромно навіть це визнавати.

Знак оклику
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13.07.2022 16:21 Ответить
Остання КРАПКА: максималiзм деяких патрiотiв призводить iх до того, що вони не об`ективно висвiтлюють ту чи iншу подiю, не розумiючи, чо вони не правi.... Та як кацапи... Та все ж рiниця е. Якщо великодержавний шовiнiзм - то е сама крайня ступiнь нацiоналiзму. Тобто, хто з нацiоналiстiв не мае великодержавницьких помислiв, той стоiть на сходинах нацiоналiзму нище. Але все одно, любого покрою нацiоналiзм, не мае свого державотворчого статуту, бо е лишень вiйськовим пiдроздiлом полiтичноi органiзацii вiд нацiоналстiв... https://youtu.be/GtFHoA0yHHE ЗЫ... пiсня раба, в якiй спiваеться про пiдневiльну долю.
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13.07.2022 16:44 Ответить
Про яких «деяких патріотів» ви тут теревенете? Про тих, хто у Канаду втік?

Досить мені слати ваші сцилки-засіпки, я не збираюсь під час війни світити ворогу свій ip.
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13.07.2022 16:55 Ответить
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13.07.2022 20:20 Ответить
https://youtu.be/GtFHoA0yHHE ЗЫ... пiсня раба, в якiй спiваеться про пiдневiльну долю.

дорiвнюе

https://www.youtube.com/watch?v=GtFHoA0yHHE

5:05ТЕКУЩЕЕ ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=GtFHoA0yHHE Enge Sellum | Sethu | Vikram, Abitha, Sivakumar
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13.07.2022 20:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BBxu5nHjhek Насмiшило й те, що деякi патрiоти, можуть та як "рэпнути" в калюжу, приплiвши до всього , ще й пiдневiльних, котрi ********** спiвати ось таких спiванок...

дорiвнюе

https://www.youtube.com/watch?v=EC_SyOBIDrE

3:37ТЕКУЩЕЕ ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=EC_SyOBIDrE Dhoop
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13.07.2022 20:43 Ответить
А в цiлому, як все занедбано на рiвнi напiвсвiдомостi... Боронь, Боже.
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13.07.2022 20:46 Ответить
Шамов, йдіть та психоаналізуй свою дружину, бо у неї так все занедбано, боронь Боже, якщо вона живе та терпить ось таку маячню, яку навіть зрозуміти неможливо.
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13.07.2022 20:53 Ответить
ость тому я й сказав, що КРАПКА. Деяким патрiтам бажаю мирного неба та щастя в життI... Але ж бо....прiсь ейбочки , Я НЕ ЗНАЮ ЧИ МОЖНА В ДАНОМУ ВИПАДКУ ЩЕ ЩОСЬ СКАЗАТИ...
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13.07.2022 21:04 Ответить
Якого мирного неба? патрійот ! В Україні війна!

Бачу, шо ****** за ******* у шамова від довгої розмови та багатьох крапок вже почались. Дасвіданя Знак оклику.
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13.07.2022 21:12 Ответить
Хоча, правду кажучи, ЗДРАСТI, Я - ВАША тьотя, - можна сказати.
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14.07.2022 22:59 Ответить
Маленькая буква "р" в слове россия всё ещё слишком большая, поэтому мы нашли букву "ₚ" ещё меньше.
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13.07.2022 10:01 Ответить
По самотнім місцевим ватницям-разпусницям треба шукати цих орків.

Он вище Відьмана собі б теж кілька штук взяла для насолоди.
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13.07.2022 10:15 Ответить
Минулоі війни,в плавнях Запоріжжя діяли партизанські загони -хєр знайдуть ))))))
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13.07.2022 11:41 Ответить
РЕСПЕКТ (партизанам)...
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13.07.2022 12:08 Ответить
 
 