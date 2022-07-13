Подразделения ФСБ РФ ищут 60 скрывающихся в Запорожской области дезертиров, - ОВА
Около 60 дезертиров из состава оупационных сил покинули свои подразделения и скрываются. Их разыскивают подразделения ФСБ РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.
"По информации украинской разведки, подразделения ФСБ РФ осуществляют поиск дезертиров из состава оккупационных войск на территории временно оккупированной Запорожской области. В войсках оккупантов количество покинувших свои подразделения из-за угрозы артиллерийских ударов Вооруженных Сил Украины по объектам российских оккупационных войск увеличивается в геометрической прогрессии и сейчас составляет около 60 человек", - говорится в сообщении.
Указанные лица скрываются в подвалах, заброшенных и разрушенных зданиях, ища любого способа покинуть территорию Украины.
"Единственным для них способом вернуться домой – это сдаться в плен Вооруженным силам Украины", - добавили в ОВА.
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Пусть в парке шумит листва,
УПА как и прежде, жива. Х2
Предателв рабZei...
Розслабтеся, фесебе, наші жіночки їх, може, вже пристроїли траву косити, гній викидати, ще там щось ... за миску юшки.
А тоді здадуть в СБУ.
Звідки такий досвід з рабами? У самої індуси батрачать у ліжку?
А Ви кого захищаєте?
Ці орки сюди прийшли гвалтувати та вбивати українських жінок , дівчат та дітей. У вас є жінка, донька, чи онучка? Ви уявляєте собі, щоб вони взяли собі у хату цих орків та годували б їх за те, щоб вони їм траву косили чи гній прибирали?
Особисто я перше б що зробила, це відправила у пекло першого ліпшого будь-яким способом, а ця пропонує їх годувати та працю. По-вашому це нормальна реакція нормальної українки?
Не втруйтесь та не роздмухують скандал, бачу, що ви це **********. Це ж вже не вперше, коли ви таке робите. І прошу мене більше не турбувати під моїми коментарями.
Вас до розмови не запрошувала, особисто вам оцінку не робила, навідміну від вас. Бережіть себе та свою родину.
Слава українкам!
Ваша філософія мені не зарозуміла, тому що філософія та війна - це речі несумісні. Є ворог, якого треба знищувати, а не рятувати та годувати. Особисто я не збираюсь займатися їх перевиховуванням та годувати їх за працю у садочку. Я викопаю свій кулемет у садочку та замочу їх нахєр, а потім закопаю. Ось така моя філософія!
Бачу, що вас навіть не дивує та не обурює те, як ваша підзахисна принизила українських жінок, а це означає, що ви теж на таке здатний і робите це регулярно, що для вас це - норма. Шкода розчаровуватись у людині, я вас раніше поважала та дослухалась до вашої думки, а зараз мені соромно навіть це визнавати.
Знак оклику
Досить мені слати ваші сцилки-засіпки, я не збираюсь під час війни світити ворогу свій ip.
дорiвнюе
https://www.youtube.com/watch?v=GtFHoA0yHHE
5:05ТЕКУЩЕЕ ВИДЕО
https://www.youtube.com/watch?v=GtFHoA0yHHE Enge Sellum | Sethu | Vikram, Abitha, Sivakumar
дорiвнюе
https://www.youtube.com/watch?v=EC_SyOBIDrE
3:37ТЕКУЩЕЕ ВИДЕО
https://www.youtube.com/watch?v=EC_SyOBIDrE Dhoop
Бачу, шо ****** за ******* у шамова від довгої розмови та багатьох крапок вже почались. Дасвіданя Знак оклику.
Он вище Відьмана собі б теж кілька штук взяла для насолоди.