Подразделения ФСБ РФ ищут 60 скрывающихся в Запорожской области дезертиров, - ОВА

Около 60 дезертиров из состава оупационных сил покинули свои подразделения и скрываются. Их разыскивают подразделения ФСБ РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"По информации украинской разведки, подразделения ФСБ РФ осуществляют поиск дезертиров из состава оккупационных войск на территории временно оккупированной Запорожской области. В войсках оккупантов количество покинувших свои подразделения из-за угрозы артиллерийских ударов Вооруженных Сил Украины по объектам российских оккупационных войск увеличивается в геометрической прогрессии и сейчас составляет около 60 человек", - говорится в сообщении.

Также смотрите: В РФ вывесили доску позора со сбежавшими с боевых позиций в Украине дезертирами. ФОТО

Указанные лица скрываются в подвалах, заброшенных и разрушенных зданиях, ища любого способа покинуть территорию Украины.

"Единственным для них способом вернуться домой – это сдаться в плен Вооруженным силам Украины", - добавили в ОВА.