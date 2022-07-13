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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 37 570 человек, 217 самолетов, 188 вертолетов, 1649 танков и 3832 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 июля потери личного состава противника составляют примерно 37 570 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 37570 (+100) человек ликвидировано,

танков - 1649 (+0) ед,

боевых бронированных машин - 3832 (+3) ед,

артиллерийских систем - 839 (+1) ед,

РСЗО - 247 (+0) ед,

средства ПВО - 109 (+0) ед,

самолетов - 217 (+0) ед,

вертолетов - 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 678 (+2),

крылатые ракеты - 155 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) од,

автомобильной техники и автоцистерн - 2704 (+5) ед,

специальная техника - 67 (+1).

Читайте: Подразделения вооруженных сил Беларуси провели ротацию личного состава и техники на границе с Украиной, - Генштаб ВСУ

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 37 570 человек, 217 самолетов, 188 вертолетов, 1649 танков и 3832 бронированных машины 01

"Наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

армия РФ (19115) Генштаб ВС (6225) ликвидация (3503) уничтожение (6860) техника (1734) потери (4374)


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Топ комментарии
+9
Наші ЗСУ зараз зосереджені на знищенні БК рашистів, і це дуже непогано вдається, орки зараз сидять в обороні, тому що наступати немає чим, доб'ють БК, тоді і буде контрнаступ, ніхто на кулі по полям йти не буде, це треба розуміти. Тут зради немає ніякої. Слава нашим ЗСУ, Україна переможе!
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13.07.2022 09:15
+5
Орда прагне замороження конфлікта,Стамбулсько-Оманське перемир'я!!!)))
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13.07.2022 09:29
+4
Жодного танку не знищено за добу. Напевно - це вперше за 140 днів війни.
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13.07.2022 09:08
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Жодного танку не знищено за добу. Напевно - це вперше за 140 днів війни.
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13.07.2022 09:08 Ответить
Бояться і ховаються! Те саме було і в ті часи, коли на Донбасі з"явилися перші "Стугни"
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13.07.2022 09:25 Ответить
- Куме! Ось я чую про якийсь "мангал" на кацапських танках! Що воно таке є?
- Та то вони "присобачили решітку над баштою танка - щоб від "Джавеліна" вберегтися Однак він допомагає лише в одному - смажене "м"ясо", з башти, після вибуху, не розлітається далеко -збирать легше!
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13.07.2022 09:32 Ответить
Наші ЗСУ зараз зосереджені на знищенні БК рашистів, і це дуже непогано вдається, орки зараз сидять в обороні, тому що наступати немає чим, доб'ють БК, тоді і буде контрнаступ, ніхто на кулі по полям йти не буде, це треба розуміти. Тут зради немає ніякої. Слава нашим ЗСУ, Україна переможе!
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13.07.2022 09:15 Ответить
"Тут зради немає ніякої"...а де є?
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13.07.2022 09:38 Ответить
Я за конкретно цю інформацію. Це офіційна інформація, яка перевірена. На рахунок бензовозів у Новій Каховці точної інформації за кількість знищеної техніки немає, а придумувати інформацію ніхто не буде, Генштаб ЗСУ це не конашенков, у якого по 650 "націоналістів" знищено на добу чи 1000 байрактарів від **********
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13.07.2022 09:44 Ответить
Для блондинок, что такое БК?
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13.07.2022 10:10 Ответить
Боєкомплект, тобто снаряди і патрони різних видів та калібрів
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13.07.2022 10:25 Ответить
Боекомплект. Но вместе с этими БК на воздух взлетают десятки орков, которые в эту статистику не попадают, т.к. сосчитать их молекулы уже некому.
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13.07.2022 10:25 Ответить
на танки обращать внимание не стоит
джавелины и стугны сними разберутся
а вот артилерия наша головная боль и ее нужно решать
но в штабе мало придают этому внимание
а жаль
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13.07.2022 09:18 Ответить
Була інфа що знищено десь 40 бензовозів в Н. Каховці, так це фейк?
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13.07.2022 09:19 Ответить
Чому "фейк"? Дані були, що у кацапів у одному місці був і склад *********** і склад пального "на колесах"
При зберіганні великих обсягів матеріальних засобів є два шляхи - розосереджувать їх маленькими партіями в різних місцях (але це вимагає задіяння великої кількості особового складу для охорони), або скупчення цих матеріалів у одному місці (економія солдат) Кацапи "зекономить" вирішили
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13.07.2022 09:31 Ответить
Орда прагне замороження конфлікта,Стамбулсько-Оманське перемир'я!!!)))
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13.07.2022 09:29 Ответить
Плюс 100 зашкварених орків за добу - то є добре.
Слава захисникам України!
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13.07.2022 10:11 Ответить
 
 