Общие боевые потери РФ с начала войны - около 37 570 человек, 217 самолетов, 188 вертолетов, 1649 танков и 3832 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 июля потери личного состава противника составляют примерно 37 570 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.07 ориентировочно составляют:
личного состава - около 37570 (+100) человек ликвидировано,
танков - 1649 (+0) ед,
боевых бронированных машин - 3832 (+3) ед,
артиллерийских систем - 839 (+1) ед,
РСЗО - 247 (+0) ед,
средства ПВО - 109 (+0) ед,
самолетов - 217 (+0) ед,
вертолетов - 188 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 678 (+2),
крылатые ракеты - 155 (+0),
корабли /катера - 15 (+0) од,
автомобильной техники и автоцистерн - 2704 (+5) ед,
специальная техника - 67 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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- Та то вони "присобачили решітку над баштою танка - щоб від "Джавеліна" вберегтися Однак він допомагає лише в одному - смажене "м"ясо", з башти, після вибуху, не розлітається далеко -збирать легше!
джавелины и стугны сними разберутся
а вот артилерия наша головная боль и ее нужно решать
но в штабе мало придают этому внимание
а жаль
При зберіганні великих обсягів матеріальних засобів є два шляхи - розосереджувать їх маленькими партіями в різних місцях (але це вимагає задіяння великої кількості особового складу для охорони), або скупчення цих матеріалів у одному місці (економія солдат) Кацапи "зекономить" вирішили
Слава захисникам України!