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Новости Агрессия России против Украины Война
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В течение следующей недели армия РФ, вероятнее всего, сосредоточится на взятии нескольких небольших городов на подступах к Славянску и Краматорску, - британская разведка

рф

На Донбассе российские силы, скорее всего, сосредоточатся на взятии нескольких небольших городов в течение следующей недели, включая Северск и Долину на подступах к Славянску и Краматорску.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Городские районы Славянского и Краматорского, вероятно, остаются основными целями на этом этапе операции", - говорится в сводке.

Как отметили в Минобороны Великобритании, Россия продолжает стремиться подорвать легитимность украинского государства и укрепить собственное управление и административный контроль над оккупированными частями Украины. Недавно была инициатива о побратимстве российских и украинских городов и областей и указ, облегчающий украинцам получение российского гражданства.

Однако антироссийские настроения в оккупированной Украине приводят к преследованию российских и пророссийских чиновников. Назначенная Россией администрация Большого Бурлука признала, что один из ее мэров был убит 11 июля 2022 года в результате взрыва автомобиля, напомнили в британской разведке.

"Преследование официальных лиц, вероятно, будут усиливаться, что усугубит и без того серьезные проблемы, стоящие перед российскими оккупантами, и потенциально усилит давление на уже сокращенные военные формирования и формирования сил безопасности", - говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Также смотрите: Минобороны Великобритании показало, как готовят украинских военных. ВИДЕО

армия РФ (19115) Великобритания (4941) Краматорськ (2274) разведка (4171) Донбасс (26955) Славянск (2569)


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Імовірно так або Імовірно чорта лисого.
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13.07.2022 09:15 Ответить
А не можна коцапів іще кілька разів хаймарсами обробити ?
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13.07.2022 09:17 Ответить
Спочатку за 48 годин до Києва, а тепер хоча б захопити якесь село.
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13.07.2022 09:18 Ответить
наступление все суживается и суживается. Так всегда с орками, как и триста лет назад будут ганяться толпами туды сюды, а там наступит октябрь, может царь батюшка пожалеет.
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13.07.2022 09:38 Ответить
Читаю статью и особенно некоторые комментарии. И опять тупые русские хотят захватить какой-то маленький никому не нужный хуторок.
А потом оказывается, что этот хуторок был замыкающим звеном большого окружения.
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13.07.2022 09:46 Ответить
тебе Иван вслед кацапскому караблю...!
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13.07.2022 10:14 Ответить
Карту подарить тебе, лаптерылый?)
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13.07.2022 10:22 Ответить
Зачем ?
Я помню про западню для никому не нужных Северодонецке и Лисичанске.
А до этого был Мариуполь.
И всегда одно и тоже: не сдадим, поводов для паники нет, он нам нахер не нужен, все кто остался ватники и их не жалко, русских заманили в западню.
Эта шутка давно перестала быть смешной, но лошары продолжают её жадно хавать.
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13.07.2022 19:11 Ответить
 
 