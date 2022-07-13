В течение следующей недели армия РФ, вероятнее всего, сосредоточится на взятии нескольких небольших городов на подступах к Славянску и Краматорску, - британская разведка
На Донбассе российские силы, скорее всего, сосредоточатся на взятии нескольких небольших городов в течение следующей недели, включая Северск и Долину на подступах к Славянску и Краматорску.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
"Городские районы Славянского и Краматорского, вероятно, остаются основными целями на этом этапе операции", - говорится в сводке.
Как отметили в Минобороны Великобритании, Россия продолжает стремиться подорвать легитимность украинского государства и укрепить собственное управление и административный контроль над оккупированными частями Украины. Недавно была инициатива о побратимстве российских и украинских городов и областей и указ, облегчающий украинцам получение российского гражданства.
Однако антироссийские настроения в оккупированной Украине приводят к преследованию российских и пророссийских чиновников. Назначенная Россией администрация Большого Бурлука признала, что один из ее мэров был убит 11 июля 2022 года в результате взрыва автомобиля, напомнили в британской разведке.
"Преследование официальных лиц, вероятно, будут усиливаться, что усугубит и без того серьезные проблемы, стоящие перед российскими оккупантами, и потенциально усилит давление на уже сокращенные военные формирования и формирования сил безопасности", - говорится в сообщении Минобороны Великобритании.
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А потом оказывается, что этот хуторок был замыкающим звеном большого окружения.
Я помню про западню для никому не нужных Северодонецке и Лисичанске.
А до этого был Мариуполь.
И всегда одно и тоже: не сдадим, поводов для паники нет, он нам нахер не нужен, все кто остался ватники и их не жалко, русских заманили в западню.
Эта шутка давно перестала быть смешной, но лошары продолжают её жадно хавать.