Кулеба о создании "зерновых коридоров": Мы находимся на финальной стадии, теперь все зависит от позиции России

Украина в двух шагах от соглашения с Россией по экспорту украинского зерна на международный рынок. Необходимо еще решить проблемы безопасности, связанные с позицией России.

Об этом в интервью изданию El Pais заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы находимся на финальной стадии, и теперь все зависит от России. Если они действительно этого хотят, экспорт зерна начнется в ближайшее время. Если они используют его для продолжения своих голодных игр, они будут продолжать настаивать на важности переговоров", – подчеркнул министр.

Кулеба заверил, что Украина готова экспортировать свое зерно на международный рынок.

"Мы находимся в одной лодке со странами, которые отчаянно нуждаются в том, чтобы мы отправляли им наше зерно, потому что мы так же отчаянно нуждаемся в его экспорте", - добавил он.

При этом Министр подчеркнул, что Россия не заинтересована в том, чтобы Украина экспортировала свое зерно.

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"Я вижу только одну возможную причину: они хотят показать странам Африки и Азии, что хотят спасти их от недостатка продовольствия. Но это правда, Россия не заинтересована в том, чтобы Украина экспортировала, потому что они знают, что если мы будем экспортировать, мы будем получать доходы с международных рынков, и это сделает нас более сильными", - добавил он.