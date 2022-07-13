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Новости Война
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Кулеба о создании "зерновых коридоров": Мы находимся на финальной стадии, теперь все зависит от позиции России

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Украина в двух шагах от соглашения с Россией по экспорту украинского зерна на международный рынок. Необходимо еще решить проблемы безопасности, связанные с позицией России.

Об этом в интервью изданию El Pais заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы находимся на финальной стадии, и теперь все зависит от России. Если они действительно этого хотят, экспорт зерна начнется в ближайшее время. Если они используют его для продолжения своих голодных игр, они будут продолжать настаивать на важности переговоров", – подчеркнул министр.

Кулеба заверил, что Украина готова экспортировать свое зерно на международный рынок.

"Мы находимся в одной лодке со странами, которые отчаянно нуждаются в том, чтобы мы отправляли им наше зерно, потому что мы так же отчаянно нуждаемся в его экспорте", - добавил он.

При этом Министр подчеркнул, что Россия не заинтересована в том, чтобы Украина экспортировала свое зерно.

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"Я вижу только одну возможную причину: они хотят показать странам Африки и Азии, что хотят спасти их от недостатка продовольствия. Но это правда, Россия не заинтересована в том, чтобы Украина экспортировала, потому что они знают, что если мы будем экспортировать, мы будем получать доходы с международных рынков, и это сделает нас более сильными", - добавил он.

зерно (1070) россия (95413) экспорт (876) зерновые (99) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+6
Если все еще зависит от рашки, то вы и на один шаг не продвинулись.
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13.07.2022 09:49
+4
"Ми перебуваємо на фінальній стадії, і тепер все залежить від Росії. Якщо вони дійсно цього хочуть, експорт зерна почнеться найближчим часом..."

пошла легализация паРашки и подготовка к переговорам...
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13.07.2022 09:34
+4
Бляха-муха, метушня і видимість роботи, все на що здатні новиє ліца зелених уродів.
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13.07.2022 09:44
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"Ми перебуваємо на фінальній стадії, і тепер все залежить від Росії. Якщо вони дійсно цього хочуть, експорт зерна почнеться найближчим часом..."

пошла легализация паРашки и подготовка к переговорам...
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13.07.2022 09:34 Ответить
Турция 7 лет подряд сохраняет за собой звание крупнейшего экспортера муки в мире, отметил Улусой. По прогнозам главы федерации, Турция до конца года экспортирует более 3 млн тонн муки на сумму около 1 млрд долларов. «В настоящее время Турция экспортирует муку практически во все страны мира.30 июл. 2021 г.
Турция заняла третью позицию в рейтинге стран-импортеров украинской зерновой продукции.Согласно оценкам экспертов USDA, импорт пшеницы в Турцию в текущем сезоне может составить порядка 10 млн тонн, что на 24% превысит показатель предыдущего МГ. 26.10.21
Встреча Эрдогана и путина должна состояться 19 июля 2022 в Тегеране.
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13.07.2022 09:48 Ответить
ТЕРОРОИСТАМ+РАШИСТАМ ВЕРИТЬ ⁉️⁉️⁉️⁉️Какая ещё "позиция "⁉️ОНИ ВАС РАЗВЕДУТ и , как ВСЕГДА КИНУТ
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13.07.2022 10:19 Ответить
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13.07.2022 09:43 Ответить
Бляха-муха, метушня і видимість роботи, все на що здатні новиє ліца зелених уродів.
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13.07.2022 09:44 Ответить
Если все еще зависит от рашки, то вы и на один шаг не продвинулись.
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13.07.2022 09:49 Ответить
Рашка знає для чого влаштувала блокаду, а така бурхлива діяльність президента по вивозу приватної продукції видно добре оплачується. Щоб не вийшов ще один про*об.
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13.07.2022 11:17 Ответить
"Ми перебуваємо на фінальній стадії, і тепер все залежить від Росії. - фінальна стадія Росії повна окупація України.Цього ніяк не второпають "зелені прорашистські блазні" в Україні.
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13.07.2022 09:50 Ответить
Финальная стадия это когда от парашки ничего не зависит.
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13.07.2022 10:02 Ответить
Як же ці зелені гниди рвуться зерно вивезти, в той час коли третину хліба вже спалили кацапи
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13.07.2022 10:20 Ответить
Параша сейчас рассказывает как она хотела создать "пункт контроля за балкерами" на Змеином, но "проклятые биндеровцы" ей не дали это сделать "варварскими обстрелами" острова, поэтому она свалила оттуда "проявив жест доброй воли" и теперь требует включить их "контролёров" в таможенные посты Южного, Одессы и Черноморска.
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13.07.2022 10:20 Ответить
Совсем е#нулись зелени папуги ‼️Рашистам верить - Это уничтожить в Николаев , Одессу
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13.07.2022 10:22 Ответить
Хай краще зігниє це зерно, ніж підставити Одесу і Миколаїв.
До речі, я не зовсім розумію таку активність Зеленського і решта покидьків, якщо це зерно у власності приватних зернотрейдерів (звернень від них і взагалі хто це не чути). В кінці кінців хай переганяють на спирт і роблять біопаливо, бо вже дістали тими фейками про всесвітній голод., вже середина літа і нічого не сталося.
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13.07.2022 11:13 Ответить
 
 