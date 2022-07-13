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Новости
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Германия в августе откажется от угля из РФ, а в декабре – от нефти

вугілля

Заместитель министра финансов Германии Йорг Кукис заявил, что правительство ФРГ откажется от импорта российского угля с 1 августа, а нефти – с 31 декабря 2022 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"За несколько недель мы откажемся от российского угля. Каждый знает историю нефтепровода "Дружба", который уже был инструментом советской империи над Восточной Европой. Избавиться от этой зависимости не является простым делом, но это то, чего мы достигнем через несколько месяцев", - сказал он. Кукис на форуме Sydney Energy Forum в Австралии.

По его словам, Германия откажется от импорта российского угля с 1 августа, а нефти – с 31 декабря этого года.

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Он также отметил, что ранее РФ поставляла в Германию 40% угля и 40% нефти.

Замминистра подчеркнул, что основной задачей для правительства ФРГ будет заполнение огромной дыры, которая останется, когда Европейский Союз откажется от 158 миллиардов кубометров газа в год, поставляемых Россией.

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Германия (6938) нефть (1917) россия (95413) энергетика (2553) уголь (1000)


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Топ комментарии
+4
а якщо експортувати нафту буде незалежна Республіка Татарстан?
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13.07.2022 10:01
+2
удавка на шиї путіна затягується все сильнішее
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13.07.2022 10:00
+2
Після розпаду РФії гадаю що дуже слушна ідея !!!))
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13.07.2022 10:03
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Будем пасматреть.
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13.07.2022 09:59 Ответить
удавка на шиї путіна затягується все сильнішее
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13.07.2022 10:00 Ответить
а якщо експортувати нафту буде незалежна Республіка Татарстан?
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13.07.2022 10:01 Ответить
Після розпаду РФії гадаю що дуже слушна ідея !!!))
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13.07.2022 10:03 Ответить
В найближчій перспективі не розпадеться.
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13.07.2022 10:09 Ответить
Кульмінація видовища наближається і вдала євроінтеграція України ,це каталізатор прискорення руйнації РФії ,запасаємося попкорном!!!)))
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13.07.2022 10:32 Ответить
Шніп шнап шнаппі ,шніп шнап шнаппі шніп шнап шніп!!!!
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13.07.2022 10:03 Ответить
Где-то в уральском бункере генератор вонючего газа включился на полную мощность. Когда уже эта падаль наконец-то сдохнет???...
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13.07.2022 10:07 Ответить
Нужно перекрыть России торговлю и с Азией!
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13.07.2022 10:25 Ответить
Та невже?! Не передумають?
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13.07.2022 10:28 Ответить
в Німеччині та ж сама історія, що і в Україні - нічого не зробиш, поки не передавиш внутрішніх гнід
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13.07.2022 10:33 Ответить
а може і не відмовиться, підсуне шрьодера який скаже що Україна повинна відмовитися від территорій на догоду путіну і німці тоді не будуть мерзнути взимку
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13.07.2022 10:32 Ответить
А від газу коли?
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13.07.2022 10:34 Ответить
фашики вміють добре обіцять...а як до справи,так купа відмовок.
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13.07.2022 10:49 Ответить
 
 