Германия в августе откажется от угля из РФ, а в декабре – от нефти

Заместитель министра финансов Германии Йорг Кукис заявил, что правительство ФРГ откажется от импорта российского угля с 1 августа, а нефти – с 31 декабря 2022 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"За несколько недель мы откажемся от российского угля. Каждый знает историю нефтепровода "Дружба", который уже был инструментом советской империи над Восточной Европой. Избавиться от этой зависимости не является простым делом, но это то, чего мы достигнем через несколько месяцев", - сказал он. Кукис на форуме Sydney Energy Forum в Австралии.

По его словам, Германия откажется от импорта российского угля с 1 августа, а нефти – с 31 декабря этого года.

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Он также отметил, что ранее РФ поставляла в Германию 40% угля и 40% нефти.

Замминистра подчеркнул, что основной задачей для правительства ФРГ будет заполнение огромной дыры, которая останется, когда Европейский Союз откажется от 158 миллиардов кубометров газа в год, поставляемых Россией.

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