Журналиста в Винницкой области подозревают в госизмене за распространение антиукраинских публикаций

Мужчина с 2014 года создавал и распространял публикации в ущерб Украине. Теперь он может сесть на 15 лет.

Об этом сообщили в Винницкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 50-летний гражданин Украины с 2014 года сотрудничал с руководителем и владельцем интернет-издания, систематически публиковавшим материалы антиукраинского характера с призывами к изменению административно-территориального устройства Украины.

Прокуроры отметили, что владелец СМИ нанял подозреваемого как внештатного корреспондента и автора публикаций. Тот получил задачу готовить "ложные материалы, направленные на расшатывание общественно-политических настроений и ущерб территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности Украины".

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А после начала полномасштабной войны акцент публикаций сместился на искажение реальных обстоятельств военной агрессии РФ против Украины и оправдывание преступлений российских военнослужащих. Правоохранители установили более десяти таких публикаций, обнародованных под псевдонимом.

Следователи объявили журналисту подозрение по ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

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На время следствия суд отправил его под стражу без возможности внести залог.