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Журналиста в Винницкой области подозревают в госизмене за распространение антиукраинских публикаций

наручники

Мужчина с 2014 года создавал и распространял публикации в ущерб Украине. Теперь он может сесть на 15 лет.

Об этом сообщили в Винницкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 50-летний гражданин Украины с 2014 года сотрудничал с руководителем и владельцем интернет-издания, систематически публиковавшим материалы антиукраинского характера с призывами к изменению административно-территориального устройства Украины.

Прокуроры отметили, что владелец СМИ нанял подозреваемого как внештатного корреспондента и автора публикаций. Тот получил задачу готовить "ложные материалы, направленные на расшатывание общественно-политических настроений и ущерб территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности Украины".

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А после начала полномасштабной войны акцент публикаций сместился на искажение реальных обстоятельств военной агрессии РФ против Украины и оправдывание преступлений российских военнослужащих. Правоохранители установили более десяти таких публикаций, обнародованных под псевдонимом.

Следователи объявили журналисту подозрение по ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

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На время следствия суд отправил его под стражу без возможности внести залог.

Винницкая область (1032) прокуратура (5008) СМИ (3833) государственная измена (1534)


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Топ комментарии
+8
не може сісти ....А повинен сісти на 15 років
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13.07.2022 10:29
+8
Латынина пошла ты на#уй.
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13.07.2022 10:35
+5
Про «хороших руських» і прямі зв'язки ФСБ і ОПи.



3636

12 Comments

6 Shares
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13.07.2022 10:30
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не може сісти ....А повинен сісти на 15 років
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13.07.2022 10:29 Ответить
на гіляку його
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13.07.2022 10:29 Ответить
Про «хороших руських» і прямі зв'язки ФСБ і ОПи.



3636

12 Comments

6 Shares
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13.07.2022 10:30 Ответить
Латынина пошла ты на#уй.
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13.07.2022 10:35 Ответить
Зеленський бореться це міф який створюе дермак і гоп компанія ОПге він все робив щоб розоружити Україну за годи свого президенства, він все зробив щоб ***** завоював південь за три дні, він все зробив щоб здати Маріуполь і азівців, а на 10000000 процентів боронить державу ЗСУ та народ України тому предателі зелеботи дермака не розповсюджуйте херню
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13.07.2022 13:34 Ответить
Розперезались. На ********* отримав би 25.
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13.07.2022 10:31 Ответить
Мера, який здав ціле місто, відпускають та поновлюють на посаді, а журналіста за меми вконтакті садять на 15 років. Молодці!
І невідомо що там той журналіст постив, може він просто за Порошенка...
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13.07.2022 10:33 Ответить
На палю!
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13.07.2022 10:33 Ответить
1 жовтня 2019 року в Мінську учасники https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B7_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 тристоронньої контактної групи підписали «формулу Штайнмаєра».
А хто ж тоді був преЗЕдентом? А це не спроба змінити адміністративно-територіальний устрій?
А що там 9 грудня 2019 року в Парижі на двохсторнній зустрічі Зеленського з путіним, заради якої, навіть, переривали зустріч «нормадської четвірки, преЗЕдент наобіцяв рашистському покидьку?
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13.07.2022 10:42 Ответить
Їпіть його семеро...
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13.07.2022 12:39 Ответить
 
 