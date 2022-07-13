Глава НР "Укроборонпрома" Милованов назвал конгрессвумен Спартц "лживым, циничным политическим животным" из-за ее требования отставки Ермака

Глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов отреагировал на заявление конгрессвумен Виктории Спартц о необходимости проверки возможной связи главы ОП Андрея Ермака с РФ.

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, Спартц - "неэтическое политическое чудовище, использующее Украину ради своих политических целей".

Она, продолжил Милованов, "вредит Украине, продвигая российские идеи о коррупции, неизвестно куда исчезающему оружии, от сущности надзора за помощью Украины".

"Виктории нужно переизбраться в Конгресс США осенью. А для этого нужно выиграть праймарис внутри партии и быть в национальной повестке дня. Поэтому она использует все антибайденовские нарративы: отсутствие надзора за деньгами налогоплательщиков США, сотрудничество с коррупционной Украиной, вероятность того, что оружие США попадет через Украину в Сирию или даже Россию", - пояснил он.

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Милованов добавил, что Спартц в интервью "Европейской правде" не дала конкретики и "не смогла ответить ни на один вопрос", а также обратил внимание на обвинения в адрес украинцев из-за посещения ресторанов во время войны.

"Виктория не ответила, откуда у нее информация, не предоставила ни одного источника. Но завралась. Так она говорила, что все ее источники вне Украины, что ей это говорили украинские парламентарии. Я подозреваю, что действительно были украинские парламентарии и активисты, которые стандартно рассказали Виктории, как у нас все плохо. А она это использовала в целях пиар. Надеюсь, это будет наукой для таких людей", - продолжил глава наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Также он прокомментировал слова Спартца о поставках оружия Украине - она ​​предположила, что вооружение "может оказаться в Сирии или России". По его мнению, это заявление было "наибольшей его ошибкой".

"Это оскорбило Сергея (Сидоренко, редактора "Европейской Правды. – Ред.). И меня тоже. И думаю, должно обидеть каждого украинца. Виктория - лживое циничное политическое животное, которое использует Украину ради хайпа и переизбрания", - подытожил Милованов.

Напомним, ранее конгрессвумен Виктория Спартц написала открытое обращение президенту США Джо Байдену с призывом проверить "возможные связи" главы Офиса президента Андрея Ермака со страной-оккупантом Россией.МИД Украины ответил, что эти заявления – манипуляция. После этого Спартц призывал МИД воздержаться от нападок, а Зеленского – решить вопрос Ермака.