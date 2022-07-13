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Глава НР "Укроборонпрома" Милованов назвал конгрессвумен Спартц "лживым, циничным политическим животным" из-за ее требования отставки Ермака

милованов

Глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов отреагировал на заявление конгрессвумен Виктории Спартц о необходимости проверки возможной связи главы ОП Андрея Ермака с РФ.

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, Спартц - "неэтическое политическое чудовище, использующее Украину ради своих политических целей".

Она, продолжил Милованов, "вредит Украине, продвигая российские идеи о коррупции, неизвестно куда исчезающему оружии, от сущности надзора за помощью Украины".

"Виктории нужно переизбраться в Конгресс США осенью. А для этого нужно выиграть праймарис внутри партии и быть в национальной повестке дня. Поэтому она использует все антибайденовские нарративы: отсутствие надзора за деньгами налогоплательщиков США, сотрудничество с коррупционной Украиной, вероятность того, что оружие США попадет через Украину в Сирию или даже Россию", - пояснил он.

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Милованов добавил, что Спартц в интервью "Европейской правде" не дала конкретики и "не смогла ответить ни на один вопрос", а также обратил внимание на обвинения в адрес украинцев из-за посещения ресторанов во время войны.

"Виктория не ответила, откуда у нее информация, не предоставила ни одного источника. Но завралась. Так она говорила, что все ее источники вне Украины, что ей это говорили украинские парламентарии. Я подозреваю, что действительно были украинские парламентарии и активисты, которые стандартно рассказали Виктории, как у нас все плохо. А она это использовала в целях пиар. Надеюсь, это будет наукой для таких людей", - продолжил глава наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Также он прокомментировал слова Спартца о поставках оружия Украине - она ​​предположила, что вооружение "может оказаться в Сирии или России". По его мнению, это заявление было "наибольшей его ошибкой".

"Это оскорбило Сергея (Сидоренко, редактора "Европейской Правды. – Ред.). И меня тоже. И думаю, должно обидеть каждого украинца. Виктория - лживое циничное политическое животное, которое использует Украину ради хайпа и переизбрания", - подытожил Милованов.

Напомним, ранее конгрессвумен Виктория Спартц написала открытое обращение президенту США Джо Байдену с призывом проверить "возможные связи" главы Офиса президента Андрея Ермака со страной-оккупантом Россией.МИД Украины ответил, что эти заявления – манипуляция. После этого Спартц призывал МИД воздержаться от нападок, а Зеленского – решить вопрос Ермака.

Милованов Тимофей (288) Ермак Андрей (1259) Спартц Виктория (50)


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Топ комментарии
+168
Ніхера собі. Зелені взагалі окуїли. Може ти, ***** Мілованов, можеш хоч 0.001% від допомоги США замінити? Якщо ні, закрий хавальник, мерзота.
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13.07.2022 10:38
+151
Ну що з дебіла візьмеш
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13.07.2022 10:36
+144
він сам публічно визнав, що він дебіл
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13.07.2022 10:37
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маємо кубло пейсатих крадіїв та відвертих України ненависників... Це стримано?
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14.07.2022 09:45 Ответить
Это выдал "человек" Зеленского (формально, на самом деле Ермака). Так что, играющийся в президента не может заткнуть рот шавкам, вбивающим клин между Украиной и союзниками? Или начальник не разрешает?
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14.07.2022 07:21 Ответить
тут есть другая проблема- Ермак( Коломойский. россия) , организовав встречу в Омане ,держит Зелю крепко за одно место. Следовательно, не надо рассчитывать . что Зеля способен вдруг убрать Ермака самостоятельно. Поэтому Виктория и советует Ермаку самому уйти в отставку, чего ,конечно, не случится- не для этого агент ФСБ пролез на самый вверх, Он не уйдет до тех пор пока задание( развал Украины) не будет выполнено. Остается только 2 варианта для патриотов Украины
1. Ликвидация агента ФСБ
2. Импичмент( смена, переворот, устранение от власти) Президента( вполне может быть агентом также- ведь о чем то они в Омане договорилисЬ?) вместе с ОП.
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14.07.2022 07:36 Ответить
Милованов не плюй в колодец, пригодится воды напиться!
Или решил, что можно главного военного союзника Украины послать подальше??? Тогда кто ты ??Ведь этим ты подаешь воду на мельницу российского фюрера.
А меньше воровать господа властьимущие не пробовали??
Прежде чем говорить о этичности Спартц посмотри, что сам мелешь своит бестактным языком. Как же бесит наши власти требование контроля за расходованием в Украине денег американских налогоплательщиков!
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14.07.2022 08:26 Ответить
какое там воровать? Ці потвори працюють на ворога.
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14.07.2022 09:33 Ответить
Відповідь хто він проста - він дебіл або мілованов. Це одне і теж.
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14.07.2022 09:48 Ответить
Може вельмишановний пан краще поділиться досягненнями нашого оборонпрому і своіми досягненнями в цій галузі, а вже тоді буде обговорювати представницю держави, без якоі нам жопа!
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14.07.2022 08:30 Ответить
Пропоную як крайню ступень дебілізму використовувати надалі всіма українцями термін - Мелованов. Тобто замість повний дебіл казати повний мілованов. Це як замість іди на х.. сьогодні відправляють курсом русского кора-біля. І інтелігентно і вірно по суті. Суцільна міловановщина, це суцільна дебілізація
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14.07.2022 08:37 Ответить
Перепрошую, але не "дебілізму", а "зільоному угодованству". Він банальний жополиз, досить хитрий і послідовний.
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15.07.2022 11:37 Ответить
Мілованова - на мило.
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14.07.2022 08:41 Ответить
А хто відвертого (відвертого дурня) призначив на посаду
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14.07.2022 08:54 Ответить
Да точно такой же дурак!
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06.09.2022 23:47 Ответить
І таке чмо з легкої руки "кротів" очолює наглядову раду "Укроборонпрому". Тепер зрозуміло, чому оборонна промисловість в Україні без фінансування і в глибокому застої...
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14.07.2022 09:21 Ответить
він і справді дебіл.
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14.07.2022 09:31 Ответить
Ну конечно же, без всяких сомнений!
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06.09.2022 23:46 Ответить
о самопроголошений дебіл обявився , та воно ще якесь наблюдалово в оборонпромі , боже коли ж ці дебіли вже закінчаться у зеленої команди ...
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14.07.2022 23:06 Ответить
На мою думку мілованов просто нездара.Нездара,що знищує Україну.Я не розумію мотиву президента,як може керувати економікою чувак,який сам визнав себе дебілом?
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16.07.2022 09:50 Ответить
Падло такое, сам путину служишь и этого предателя ещё покрываешь. Может тебе и нравится вылизывать его зад, но нам противно от вас таких уродов. Грош цена тебе и твоему жидяре корешу, а есть ли в вашей раде настоящие патриоты Украины, с десяток хоть найдётся? А то ********** окружил себя одними евреями, которым Украина и нахрен не нужна, их интересует лишь личное благо, не так ли миловашка???
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06.09.2022 23:44 Ответить
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