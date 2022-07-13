Глава МИД ФРГ Бербок о переговорах с Путиным: О чем можно говорить с человеком, не желающим договариваться даже о гумкоридорах?

Пока не видны возможности для переговоров с руководителем Кремля Владимиром Путиным по поводу войны в Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью изданию Stern, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"О чем можно говорить с человеком, не желающим даже договориться о гуманитарных коридорах для эвакуации гражданского населения с Международным Комитетом Красного Креста?"- заявила она.

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