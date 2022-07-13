Экс-главе АРМА и еще 4 лицам сообщено о подозрении в злоупотреблении и растрате имущества на 426 млн грн, - САП

12 июля 2022 года при процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и растрате более 426 млн гривен бывшему главе Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Его действия квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

В рамках досудебного расследования установлено, что глава АРМА, действуя совместно с должностными лицами агентства в сговоре с представителями ГП "СЕТАМ", частными компаниями и другими лицами, организовали схему по продаже по заниженной стоимости имущества вышеуказанного государственного предприятия, которое было арестовано в рамках уголовных производств и передано в управление АРМА.

"В соответствии с преступной схемой, чиновники АРМА готовили обоснование принадлежности соответствующих арестованных активов к таким, которыми трудно управлять, хранить или они быстро портятся и могут потерять свою стоимость. В дальнейшем это имущество оценивалось, однако стоимость указывалась существенно ниже рыночной. Впоследствии оцененное имущество. выставлялось на электронные торги, а представители госпредприятия "СЕТАМ", которые организовывали эти торги, обеспечивали победу заранее определенной частной компании", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного следствия установлено 4 эпизода преступной деятельности, а именно продажа трех земельных участков в Одесской области, которые были приобретены для строительства магазинов торговой сети "Ашан" (реальная стоимость которых была уменьшена в 18 раз); продажа 2,6 тыс. тонн песка речного средней и мелкой крупности в Киевской области (уменьшена стоимость более чем в 6 раз по сравнению с рыночной); продажа более 4,5 тыс. тонн карбамида (стоимость уменьшена почти в 5 раз) и продажа зерна, крупы и масличных культур (уменьшена стоимость в 4 раза).

В САП отмечают, что общая сумма ущерба, нанесенного в результате реализации этой преступной схемы, достигает более 426 млн гривен.

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Отмечается также, что в результате реализации преступной схемы торговая сеть "Ашан" понесла убытки, поскольку из законного владения сети выбыли вышеуказанные земельные участки.

С целью предотвращения дальнейшей реализации преступления, САП и НАБУ инициировали наложение ареста на упомянутые земельные участки и деньги, уплаченные за речной песок.

"На сегодняшний день кроме бывшего председателя АРМА о подозрении сообщено начальнику управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА, специалисту отдела по развитию предприятия государственного предприятия "Сетам", оценщику, учредителю и директору частной компании. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к указанному преступлению, а также другие эпизоды противоправной деятельности", – резюмировали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

САП обычно не называет фамилий фигурантов. Впрочем, ранее уже был громкий скандал по поводу присвоения руководством АРМА более $400 000. В рамках этого дела Печерский райсуд Киева принял решение отстранить от должности и.о. главы АРМА Виталия Сигидина и его заместителя Владимира Павленко. Им также избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Отстранение и такую ​​же меру пресечения получил и начальник управления менеджмента активов АРМА Вахтанг Бочоришвили. Связаны ли эти дела и речь идет ли об этих же фигурантах, пока не известно.