ГБР частично отрицает информацию журналистки Ромалийской об уничтожении материалов резонансных дел и открыло уголовное производство

ГБР открыло уголовное производство по распространению информации об уничтожении работниками Бюро материалов резонансных уголовных дел, в частности о подписании "Харьковских соглашений", разгоне Майдана и "угольном деле".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Во время российской военной агрессии против Украины некоторые деятели занимаются расшатыванием ситуации в стране и распространяют недостоверную информацию о работе правоохранительной системы государства. В частности, пробуют дестабилизировать работу Государственного бюро расследований. Для этого в информационное поле вбрасывается недостоверная информация о якобы уничтожении Бюро материалов общественно-резонансных уголовных производств", - говорится в сообщении.

Так, в ГБР открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 343 УК Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя).

В Бюро подчеркнули, что все уголовные производства, в том числе и резонансные и важные: относительно подписания "Харьковских соглашений", разгона Майдана, "угольное дело" и другие, расследуются в полном соответствии с ранее утвержденными планами и будут переданы в суд в установленные сроки.

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"В начале горячей фазы войны России против Украины Государственное бюро расследований, как и другие правоохранительные органы, уничтожило лишь те отдельные материальные носители секретной информации относительно которых были соответствующие законодательные требования, регламентированные "Порядком организации и обеспечения режима секретности в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях", – объяснили в госбюро расследований.

Также, продолжили в ГБР, согласование прокуроров для уничтожения таких документов требуется только в условиях мирного времени, в то время как уничтожение секретной информации в условиях военного положения этого не предусматривает. А правомерные действия ГБР никак не влияют на качество и полноту расследования каких-либо уголовных производств.

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"Обвинение Бюро в якобы безосновательном уничтожении важных материалов, осложняющих дальнейшее расследование резонансных дел - не соответствует действительности. Цель таких сообщений - дискредитировать Бюро в условиях военного времени и разбалансировать всю правоохранительную систему, а также вывести из-под ответственности отдельных чиновников и чиновников, совершивших незаконные действия или бездействие.

Призываем журналистов не вестись на информационные манипуляции "деятелей" и не распространять непроверенную и манипулятивную информацию", - подытожили в ГБР.

Напомним, ранее журналистка Ирина Ромалийская заявила, что ГБР уничтожило тайные материалы по резонансным делам, в частности по "Харьковским соглашениям", доведение армии до обнищания, разгона Майдана.

Позже Ромалийская получила официальный ответ от Офиса ГПУ, в котором подтверждается тот факт, что ГБР уничтожило секретные и секретные материалы по нескольким важным уголовным делам.

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