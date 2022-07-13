ГБР частично отрицает информацию журналистки Ромалийской об уничтожении материалов резонансных дел и открыло уголовное производство
ГБР открыло уголовное производство по распространению информации об уничтожении работниками Бюро материалов резонансных уголовных дел, в частности о подписании "Харьковских соглашений", разгоне Майдана и "угольном деле".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Во время российской военной агрессии против Украины некоторые деятели занимаются расшатыванием ситуации в стране и распространяют недостоверную информацию о работе правоохранительной системы государства. В частности, пробуют дестабилизировать работу Государственного бюро расследований. Для этого в информационное поле вбрасывается недостоверная информация о якобы уничтожении Бюро материалов общественно-резонансных уголовных производств", - говорится в сообщении.
Так, в ГБР открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 343 УК Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя).
В Бюро подчеркнули, что все уголовные производства, в том числе и резонансные и важные: относительно подписания "Харьковских соглашений", разгона Майдана, "угольное дело" и другие, расследуются в полном соответствии с ранее утвержденными планами и будут переданы в суд в установленные сроки.
"В начале горячей фазы войны России против Украины Государственное бюро расследований, как и другие правоохранительные органы, уничтожило лишь те отдельные материальные носители секретной информации относительно которых были соответствующие законодательные требования, регламентированные "Порядком организации и обеспечения режима секретности в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях", – объяснили в госбюро расследований.
Также, продолжили в ГБР, согласование прокуроров для уничтожения таких документов требуется только в условиях мирного времени, в то время как уничтожение секретной информации в условиях военного положения этого не предусматривает. А правомерные действия ГБР никак не влияют на качество и полноту расследования каких-либо уголовных производств.
"Обвинение Бюро в якобы безосновательном уничтожении важных материалов, осложняющих дальнейшее расследование резонансных дел - не соответствует действительности. Цель таких сообщений - дискредитировать Бюро в условиях военного времени и разбалансировать всю правоохранительную систему, а также вывести из-под ответственности отдельных чиновников и чиновников, совершивших незаконные действия или бездействие.
Призываем журналистов не вестись на информационные манипуляции "деятелей" и не распространять непроверенную и манипулятивную информацию", - подытожили в ГБР.
Напомним, ранее журналистка Ирина Ромалийская заявила, что ГБР уничтожило тайные материалы по резонансным делам, в частности по "Харьковским соглашениям", доведение армии до обнищания, разгона Майдана.
Позже Ромалийская получила официальный ответ от Офиса ГПУ, в котором подтверждается тот факт, что ГБР уничтожило секретные и секретные материалы по нескольким важным уголовным делам.
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Доречі мені завжди було цікаво, як має себе відчувати гнида, коли воня знає, що вона гнида?
Имитация бурной деятельности в Турборежимє...святе діло...
Самим знищувати матеріали слідчим дбр резону ніякого, значить, треба шукати кому це вигідно і яка була проплата.
Закликаємо журналістів не вестися на інформаційні маніпуляції "діячів" та не поширювати неперевірену та маніпулятивну інформацію
Как будто вас нужно дискредитировать. Вот Портнов убежал и никто даже не чешется. Правоохранители.
Если это не так - пусть пресс-служба ГБР просто сделает пресс-релиз, что информация не соответствует действительности.
Вы не охренели ли на журналистов дело открывать просто так, ГБР ???
Я бы за такое снял бы причастных с работы + наоборот, открыл бы дело за препятствование законной деятельности журналистов.