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ГБР частично отрицает информацию журналистки Ромалийской об уничтожении материалов резонансных дел и открыло уголовное производство

дбр

ГБР открыло уголовное производство по распространению информации об уничтожении работниками Бюро материалов резонансных уголовных дел, в частности о подписании "Харьковских соглашений", разгоне Майдана и "угольном деле".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Во время российской военной агрессии против Украины некоторые деятели занимаются расшатыванием ситуации в стране и распространяют недостоверную информацию о работе правоохранительной системы государства. В частности, пробуют дестабилизировать работу Государственного бюро расследований. Для этого в информационное поле вбрасывается недостоверная информация о якобы уничтожении Бюро материалов общественно-резонансных уголовных производств", - говорится в сообщении.

Так, в ГБР открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 343 УК Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя).

В Бюро подчеркнули, что все уголовные производства, в том числе и резонансные и важные: относительно подписания "Харьковских соглашений", разгона Майдана, "угольное дело" и другие, расследуются в полном соответствии с ранее утвержденными планами и будут переданы в суд в установленные сроки. 

Смотрите: Данилов о вероятном уничтожении ГБР материалов резонансных дел: "Надо разбираться, на основании чего все это было". ВИДЕО

"В начале горячей фазы войны России против Украины Государственное бюро расследований, как и другие правоохранительные органы, уничтожило лишь те отдельные материальные носители секретной информации относительно которых были соответствующие законодательные требования, регламентированные "Порядком организации и обеспечения режима секретности в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях", – объяснили в госбюро расследований.

Также, продолжили в ГБР, согласование прокуроров для уничтожения таких документов требуется только в условиях мирного времени, в то время как уничтожение секретной информации в условиях военного положения этого не предусматривает. А правомерные действия ГБР никак не влияют на качество и полноту расследования каких-либо уголовных производств.

Также читайте: Офис ГПУ официально подтвердил, что ГБР уничтожило секретные материалы по нескольким резонансным делам, - Ромалийская. ДОКУМЕНТ+ВИДЕО

"Обвинение Бюро в якобы безосновательном уничтожении важных материалов, осложняющих дальнейшее расследование резонансных дел - не соответствует действительности. Цель таких сообщений - дискредитировать Бюро в условиях военного времени и разбалансировать всю правоохранительную систему, а также вывести из-под ответственности отдельных чиновников и чиновников, совершивших незаконные действия или бездействие.

Призываем журналистов не вестись на информационные манипуляции "деятелей" и не распространять непроверенную и манипулятивную информацию", - подытожили в ГБР.

Напомним, ранее журналистка Ирина Ромалийская заявила, что ГБР уничтожило тайные материалы по резонансным делам, в частности по "Харьковским соглашениям", доведение армии до обнищания, разгона Майдана.

Позже Ромалийская получила официальный ответ от Офиса ГПУ, в котором подтверждается тот факт, что ГБР уничтожило секретные и секретные материалы по нескольким важным уголовным делам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГБР проводит служебное расследование об уничтожении материалов резонансных дел, – журналист Ткач. ДОКУМЕНТ

ГБР (2978) вещдоки (8)


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Топ комментарии
+39
ДБР-це філія ФСБ РФ...кубло агентури та зрадників..
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13.07.2022 11:16
+39
Так ми знищили але нічого не знищили а журналістку щоб не тявкала посадимо! ФСБешна ЗЕбанда у всій своїй красі!!!
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13.07.2022 11:18
+24
Посадили на шею налогоплательщикам Украины абсолютно вредную,коррумпированную,гнилую контору.
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13.07.2022 11:20
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ДБР-це філія ФСБ РФ...кубло агентури та зрадників..
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13.07.2022 11:16 Ответить
В руководство ДБР набирали Татаров-Портнов - агенты ФСБ и палачи Майдана, а также составители списков АТО-шников, патриотов, майдановцев для российских спецслужб для их уничтожения на оккупированных территориях
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13.07.2022 12:54 Ответить
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13.07.2022 11:17 Ответить
Так ми знищили але нічого не знищили а журналістку щоб не тявкала посадимо! ФСБешна ЗЕбанда у всій своїй красі!!!
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13.07.2022 11:18 Ответить
крысы кацапские,как вы уже затрахали
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13.07.2022 11:22 Ответить
Да?
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13.07.2022 11:28 Ответить
Так і Данілов щось про секретне знищення і прокурор. Ось їх і до відповіді
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13.07.2022 11:25 Ответить
Саме дивне у цій історії те, що втрутитись в діяльність може посадова особа, перевищивши повноваження, а журналіст діє у відповідності до закону "Про інформацію" і норми цього закону захищають журналіста від таких горе-"спеціалістів".
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13.07.2022 11:39 Ответить
Журналістку треба посадити, але поки тема Порошенка не розкрита, бо без нього тут точно не обійшлося)
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13.07.2022 11:41 Ответить
Частково заперечує, це як? Трошки вагітні?!
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13.07.2022 13:51 Ответить
Потрібно відкрити провадження проти посадовців ДБР у дезинформації Офісу Генпрокурора і суспільства з обов'язковим обслідуванням у психіатрів на педмет адекватності.
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13.07.2022 11:19 Ответить
Ці ті уроди, що клістрони вилучали і знищували канал їх постав з РФ???
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13.07.2022 11:20 Ответить
Так.
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13.07.2022 11:30 Ответить
Посадили на шею налогоплательщикам Украины абсолютно вредную,коррумпированную,гнилую контору.
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13.07.2022 11:20 Ответить
Петіна ідея.
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13.07.2022 18:45 Ответить
Ну в тому, що ДБР - орган, безсумнівний факт! А те, що вони називають себе правоохоронним органом - то явно собі лестять!
Марш грати на піаніно!
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13.07.2022 11:21 Ответить
Правоохоронний орган росії
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13.07.2022 11:33 Ответить
Так виглядає тату на їх органах!
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13.07.2022 11:48 Ответить
Цікаво скільки справ завершилось вироком? Репресивана організація ціль якої давити опозицію
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13.07.2022 11:21 Ответить
ДБР:
"Vьі раZшатьіваете лодку и мешает работать! Слава Пу... хм, спасиба Za Vнимание."
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13.07.2022 11:25 Ответить
Ахах, это дбр нафиг разогнать надо, один вред стране приносят и ещё бабло гребут казлы
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13.07.2022 11:25 Ответить
Хвороба безкарності зеленої влади ускладнена ідіотизмом - це заважає їм згадати досвід Януковича.
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13.07.2022 11:27 Ответить
Цей гадюшник - результат реформ зеленої влади. Оце такі реформи нас чекають у всьому. Недарма вони зупинили призначення антикорупційного прокурора й керівника НАБУ. Велике крадівництво продовжується.
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13.07.2022 11:28 Ответить
Хто бреше:ДБР чи ГПУ?
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13.07.2022 11:28 Ответить
Узурпація влади Зе і бандою та їх ФСБ-ними друзями. Вони взагалі знахабніли
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13.07.2022 11:30 Ответить
ДБР це установа яка перетворилась в мусарню
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13.07.2022 11:31 Ответить
Це приклад того, коли на чолі служби ставиться людина за вказівкою ОП і вся служба ніхера не робить, окрім заказних справ за вказівкою Ермака і Татарова. Та і з них жодна не доведена. Абсолютно не компетентна і "потішна" служба, яка тільки жере неміряно грошей з бюджету.
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13.07.2022 11:47 Ответить
Реванш кремлівських гнид триває!!)))
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13.07.2022 11:32 Ответить
Зеленський і вся влада вже так забрехалися, що самі тепер не можуть розібратися, де правда, а де брехня.
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13.07.2022 11:36 Ответить
Да ******* вы уже. Может нах разогнать эту контору?
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13.07.2022 11:36 Ответить
Вони самі пишуть, що знищили, а стверджують що не знищили. То може варто цім проффессіАНАЛАМ на самих себе подати до суду?
Доречі мені завжди було цікаво, як має себе відчувати гнида, коли воня знає, що вона гнида?
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13.07.2022 11:40 Ответить
Щось на кшталт: "То не я, то жизнь такая."
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13.07.2022 11:44 Ответить
ZeБрехня
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13.07.2022 11:41 Ответить
більше дискредитувати ДБР, ніж вже є, просто неможливо.
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13.07.2022 11:43 Ответить
Чого не зробиш за гроші платників податків України...
Имитация бурной деятельности в Турборежимє...святе діло...
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13.07.2022 11:44 Ответить
дбр ведет себя как политический деятель дурного пошиба - не надо розхитувать..., да не надо, есть заява, пусть прокуратура отработает и скажет, да фигня или нет - дело пахнет керосином..., в дбр этом уже столько росагентов, что им там просто уже тесно...
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13.07.2022 11:53 Ответить
Позорище!!! ДБР, как и зелёную плесень надо выносить, как полностью дискредитирующую себя организацию
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13.07.2022 11:56 Ответить
Дбр відкрило справу за статтею, за якою дуже легко можна вийти на самих себе, тобто на ОП чи татарова. Бо якщо було знищення матеріалів, то зрозуміло, що за чиюсь вказівкою і зрозуміло, звідки була вказівка.
Самим знищувати матеріали слідчим дбр резону ніякого, значить, треба шукати кому це вигідно і яка була проплата.
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13.07.2022 11:59 Ответить
На всіх щабелях влади зрадники. А головні сидять в ОП. Важко буде виграти війну.
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13.07.2022 12:05 Ответить
Не первый и не последний раз. У власть лезут самые противные и продажные уроды. Потому и имеем такие результаты. Конечно, есть и исключения.
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13.07.2022 12:14 Ответить
Как и ожидалось. Будут запугивать.
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13.07.2022 12:07 Ответить
Песня вся та же... не виновата я, он сам пришел.
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13.07.2022 12:09 Ответить
Мета таких повідомлень - дискредитувати Бюро в умовах воєнного часу та розбалансувати усю правоохоронну систему, а також вивести з-під відповідальності окремих чиновників та високопосадовців, що вчинили незаконні дії чи бездіяльність.

Закликаємо журналістів не вестися на інформаційні маніпуляції "діячів" та не поширювати неперевірену та маніпулятивну інформацію

Как будто вас нужно дискредитировать. Вот Портнов убежал и никто даже не чешется. Правоохранители.
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13.07.2022 12:10 Ответить
вони пересрали і по крупному. Абизания терла з Мединским.Вовчий суд був заряжений на повернення Віті Ростовського, Ермак розпорядився знищити справи щодо тодішніх замів Віті, справу не проти Пороха знищували а проти Медведчука. Ну на що це буде схоже Всі повернуться, а на них кримінал, непорядок, Вітя міг порвати дупи ******** і Єрмака на "британський прапор" Зараз на Ромалійській будуть відточувати брехливе перо.
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13.07.2022 12:17 Ответить
ДБР в нынешнем виде это агенты кремля и место им всем в придорожной яме, предварительно ******* бензином!!!!!!!!!!!!!
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13.07.2022 12:20 Ответить
Запроторити за грати журналіста за те, що не дала приховати злочин ... Зелєбоби, ви про таку державу мріяли? "Недорогенькі" ви тепер в захваті?
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13.07.2022 12:23 Ответить
ДБР це контора яка ВЗАГАЛІ не потрібна у системі правоохоронних органів. Цю контору створили, щоб "переселити" туди слідчих прокуратури і військових прокурорів після ліквідації цих структур. Необгрунтовано висока заробітна плата у порівняні з тим самим слідчим поліції у якого навантаження в рази більше. Результати роботи - повний нуль у співвідношенні затрати на утримання/повернення у бюджет. Ось і вся логіка цієї історії.
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13.07.2022 12:30 Ответить
І цікаво, як так ДБР розслідує справу проти посадових осіб (і не просто посадових, а керівників ДБР) ДБР. Де об'єктивність?Бджоли проти меду?
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13.07.2022 12:33 Ответить
Як завжди у цих зелених. Спливають факти, моментальна реакція про неправдивість з наїздом на особистість. Потім купа істеричних версій з поступовим визнанням факту.
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13.07.2022 12:45 Ответить
А мне вот интересно - с фига ли вы дело открыли за "вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительных органов" ? Журналист вам не указания по делу давала и не давила с целью принятия каких-то процессуальных решений - она распространила общественно важную информацию, что материалы резонансных уголовных дел МОГЛИ быть уничтожены.
Если это не так - пусть пресс-служба ГБР просто сделает пресс-релиз, что информация не соответствует действительности.

Вы не охренели ли на журналистов дело открывать просто так, ГБР ???
Я бы за такое снял бы причастных с работы + наоборот, открыл бы дело за препятствование законной деятельности журналистов.
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13.07.2022 13:13 Ответить
Для чого нам стільки органів які доблюють роботу одне одного прокуратура, СБУ, кримінальна поліція, САП це ДБР. Не певен що перерахував усіх хто має право кошмарити. Як вони ділять між собою об'єкти кошмаріння? А в результаті убивцям дають домашній арешт.
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13.07.2022 13:33 Ответить
Ключове слово ЧАСТКОВО. Тобто на когось матеріал зберегли(здогадайтесь на кого), а на інших знищили(також здогадайтесь хто ці інші).
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13.07.2022 13:40 Ответить
Це як зрадлива дружина виправдовується: Так, брала... Але не ковтала!!!
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13.07.2022 14:08 Ответить
У Зеленского как всегда, наказывается не тот кто совершил преступление, а тот, кто рассказал обществу о нем.
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13.07.2022 14:27 Ответить
Брехливість органів влади, це не нове. Як ДБР може підтвертити свої слова? Чи ми повинні вірити чиновникам на слово? Невже вони і надалі рахують українців ідіотами??
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13.07.2022 15:22 Ответить
"Частково заперечило"... Тобто, що стосується розгону Майдану чи харківских угод - знищило, а наклепи на Порошенка - залишило й продовжує провадження. Якось так...
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13.07.2022 17:48 Ответить
 
 