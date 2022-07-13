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Новости Война
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Число погибших в результате удара рашистов по дому в г. Часов Яр выросло до 47, - ГСЧС

яр,часів

Спасатели обнаружили тело еще одного человека, погибшего в результате обстрела дома в г. Часов Яр Донецкой области.

Об этом проинформировали в ГСЧС Донбасса, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 10:00 13 июля во время проведения АРР в пятиэтажном жилом доме в г. Часов Яр обнаружено тело 1 погибшего.

Всего обнаружены тела 47 погибших, из них 1 ребенок, спасены из-под завалов 9 человек. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

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обстрел (26982) жертвы (2064) Донецкая область (9562) ГСЧС (4954)


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Я дивлюся, що кацапи дуже ********** знищувати тих, хто у більшості російськомовні.
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13.07.2022 11:31 Ответить
он не может..это полкукровка из мяса и костей просто с виду сапиенс оболочка..а на самом деле исскусственный полу раб с имитацией жизни только комботанты-украинцы по происхождению комботантны..ватника в расход с нагана от пояса..
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13.07.2022 13:46 Ответить
Та коли вже ми отримаємо ракети щоб до москви долітали?
Як прильот з того боку так одразу й у москву!
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13.07.2022 11:33 Ответить
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13.07.2022 13:44 Ответить
 
 