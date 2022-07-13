Число погибших в результате удара рашистов по дому в г. Часов Яр выросло до 47, - ГСЧС

Спасатели обнаружили тело еще одного человека, погибшего в результате обстрела дома в г. Часов Яр Донецкой области.

Об этом проинформировали в ГСЧС Донбасса, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 10:00 13 июля во время проведения АРР в пятиэтажном жилом доме в г. Часов Яр обнаружено тело 1 погибшего.

Всего обнаружены тела 47 погибших, из них 1 ребенок, спасены из-под завалов 9 человек. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Россияне обстреляли Донетчину авиационными ракетами, "Ураганами" и "Градами" с зажигательными элементами, - Нацполиция. ФОТО