Число погибших в результате удара рашистов по дому в г. Часов Яр выросло до 47, - ГСЧС
Спасатели обнаружили тело еще одного человека, погибшего в результате обстрела дома в г. Часов Яр Донецкой области.
Об этом проинформировали в ГСЧС Донбасса, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 10:00 13 июля во время проведения АРР в пятиэтажном жилом доме в г. Часов Яр обнаружено тело 1 погибшего.
Всего обнаружены тела 47 погибших, из них 1 ребенок, спасены из-под завалов 9 человек. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.
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Як прильот з того боку так одразу й у москву!