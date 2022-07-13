РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5095 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 945 3

После введения ограничений на транзит товаров на границах Литвы между Беларусью и Калининградской областью РФ растут очереди из грузовиков

литва

В последние дни на границах Литвы с Беларусью и Калининградской областью России увеличились очереди, одновременно ожидают сотни грузовиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Утром 13 июля на пункте пропуска "Кибартай" на въезд в Калининградскую область ожидали около 230 грузовиков. В то же время, по словам руководителя пункта пропуска, очереди не постоянны и растут периодически, когда поток транспорта становится более интенсивным.

Самые длинные очереди, как сообщают, на пунктах пропуска с Беларусью "Гайгард" и "Мединдинкай" - на каждом около 340 фур. В пункте "Лаворишкес" ожидают в очереди 200 грузовиков, в пункте Шальчининкай - около 160.

Пограничники говорят, что первые недели после вступления в силу новых санкций очереди исчезли, но сейчас перевозчики адаптировались и объемы перевозки грузов растут. Так, через пункт "Райгард" в каждую сторону едет примерно 150 фур в сутки. При этом некоторые водители специально едут через Литву, а не Польшу, потому что там очереди на границе больше.

Читайте также: Путин и Лукашенко обсудили "возможные общие шаги" в ответ на ограничение калининградского транзита со стороны Литвы, - Кремль

Автор: 

Беларусь (7888) граница (5260) Калининград (107) Литва (2450) очередь (250) россия (95413) транзит (568)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Непорядок. Калининград не хочет назваться Калининградом и он явно хочет вернуться к себе домой в ЕС. Рашке там делать нечего. Кацапы там незаконно!
показать весь комментарий
13.07.2022 11:51 Ответить
показать весь комментарий
13.07.2022 12:44 Ответить
Литовським прикордонникам слід ретельно перевіряти кожен сірник у кожній пачці сірників на предмет наявності рускава міра!

Бо воно таке заразне!
показать весь комментарий
13.07.2022 12:51 Ответить
 
 