После введения ограничений на транзит товаров на границах Литвы между Беларусью и Калининградской областью РФ растут очереди из грузовиков

В последние дни на границах Литвы с Беларусью и Калининградской областью России увеличились очереди, одновременно ожидают сотни грузовиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Утром 13 июля на пункте пропуска "Кибартай" на въезд в Калининградскую область ожидали около 230 грузовиков. В то же время, по словам руководителя пункта пропуска, очереди не постоянны и растут периодически, когда поток транспорта становится более интенсивным.

Самые длинные очереди, как сообщают, на пунктах пропуска с Беларусью "Гайгард" и "Мединдинкай" - на каждом около 340 фур. В пункте "Лаворишкес" ожидают в очереди 200 грузовиков, в пункте Шальчининкай - около 160.

Пограничники говорят, что первые недели после вступления в силу новых санкций очереди исчезли, но сейчас перевозчики адаптировались и объемы перевозки грузов растут. Так, через пункт "Райгард" в каждую сторону едет примерно 150 фур в сутки. При этом некоторые водители специально едут через Литву, а не Польшу, потому что там очереди на границе больше.

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