Старух о ситуации на оккупированных территориях Запорожской области: Захватчики снимают пропагандистские ролики и нарушают права мирных жителей

Общая военная ситуация в регионе не меняется, а линия столкновения в Запорожской области проходит через населенные пункты Каменское, Степногорск, Орехов и направление Гуляйполе-Пологи.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЗОВА.

За прошедшие сутки, по его словам, здесь произошло более 60 артиллерийских обстрелов, в результате чего пострадал ряд гражданских сооружений. Что касается наступления на Запорожье, враг в течение трех месяцев пытается продвигаться в этом направлении, однако из-за недостаточного накопления сил постоянно терпит неудачу.

"Что касается работы АЭС, сейчас два ее блока продолжают функционировать. В то же время, представители РФ продолжают оказывать давление на работников станции. В частности, вчера российские пропагандисты заставляли сотрудников станции участвовать в съемках сюжета для российского телевидения, чтобы ввести людей в заблуждение. ситуации на предприятии. Кроме этого, в городе Энергодар продолжается похищение людей и нарушение прав местного населения", - говорится в сообщении.

Говоря об эвакуации мирных жителей с потенциально опасных территорий, Александр Старух отметил, что легальных "зеленых коридоров" пока нет. Они должны официально согласовываться с обеими странами, а также сопровождаться Красным Крестом.

"К тому моменту и сейчас люди просто выезжают на свой страх и риск, минуя линию столкновения. Организовано взять и сесть, чтобы поехали автобусы, как это было с мариупольчанами в марте-апреле, пока невозможно. Последние организованные колонны выпустили в начале мая с жителями Мариуполя и Азовстали. Тебе этот зеленый коридор был под флагом ООН и Красного Креста", - информирует Старух.

По его словам, сейчас люди имеют возможность выехать с временно оккупированных территорий самостоятельно. В частности, за прошлый месяц удалось эвакуироваться почти 40 тысячам человек из Запорожской и соседних областей, 35 тысяч из них - люди с временно оккупированных территорий. Сейчас в регионе зарегистрировано уже 96 тысяч ВПЛ. Из областного центра также выехало значительное количество людей, однако многие уже вернулись домой.

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Старух призвал людей переждать до полной стабилизации ситуации в отдаленных от линии фронта местах, а эвакуируемых сейчас - выезжать в более спокойные регионы.

"Ситуация на временно оккупированных территориях остается сложной. Там органы нашей власти продолжают осуществлять свои возможности в ограниченном объеме. Заведения медицины и сфера ЖКХ продолжают функционировать, школы и детские сады пока не работают. На территории присутствуют представители военных группировок л/днр, росгвардия и т.д. Они совершают террор и противоправные действия: грабят, уничтожают и похищают людей. Особенно страдают фермеры Запорожской области, которых оккупанты принуждают к коллаборации, уничтожают и воруют их урожай", - резюмирует Старух.