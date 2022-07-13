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Новости Война
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Белорусский пограничник под обстрелами пересек украинскую границу, чтобы воевать с РФ, - Демченко

кордон,білорусь

Белорусский пограничник нарушил границу, чтобы присоединиться к Силам обороны Украины в войне против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии УП.

Демченко отмечает, что недавно пограничный наряд одного из подразделений Волынского пограничного отряда задержал мужчину без документов. Он незаконно пересек границу Украины, пробираясь из Беларуси.

"Задержанный сообщил, что является белорусским пограничником и проходит службу в Брестской пограничной группе. Он отметил, что на нарушение решился, чтобы присоединиться к Силам обороны Украины в войне против российского агрессора".

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Мужчина также рассказал, что относительно необходимости противостоять России имел единомышленников. С одним из них белорусский пограничник и отправился в Украину, но в пограничной дороге к границе их обнаружили и со стрельбой преследовали, поэтому пересечь государственную границу смог только он один", - говорится в сообщении.

Демченко добавил, что сейчас проводится проверка озвученной задержанным гражданином РБ информации, после чего будет приниматься решение о его дальнейшей судьбе.

Беларусь (7888) Госпогранслужба (6390) Демченко Андрей (280)


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Топ комментарии
+9
Але зекодло повернуло його в бульбонію
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13.07.2022 11:41
+7
з "зекодлом" погоджуюсь, з "повернули" - ні. Навіщо кидати на вітер пусті слова?
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13.07.2022 11:54
+5
"доки В. Зеленський не наведе лад у керівництві країною.." і коли воно наведе цей лад? відповідь-ніколи, бо воно само таке.
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13.07.2022 12:40
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Але зекодло повернуло його в бульбонію
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13.07.2022 11:41 Ответить
В тебе прища докази є)))))?
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13.07.2022 11:53 Ответить
з "зекодлом" погоджуюсь, з "повернули" - ні. Навіщо кидати на вітер пусті слова?
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13.07.2022 11:54 Ответить
то варіант - аби щось пернути..
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13.07.2022 12:02 Ответить
От то бiда с тим зекодлом.... А от сини Порошенка в Лондоні досі ховаються від війни, теж якесь кодло мабуть, як і їх батько...
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13.07.2022 18:29 Ответить
Не сини, а дочки.
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14.07.2022 01:03 Ответить
твая лично его конвоировала ?
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13.07.2022 11:56 Ответить
Факты в студию? А вот то что Петька рашистам сдавал людей воевавших против Рашки факты есть
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13.07.2022 12:15 Ответить
Коли ставлю конкретні питання стосовно тих людей, що "воювали за Україну, а їх здали русні" - "Давайте докази дійсної участі цієї людини в бойових діях в складі "добробату" чи ЗСУ!" ви, "крикуни", всі так "скромненько "запихаєте язик у сраку" і відмовчуєтеся! Може, досить "Петьці" "на хвіст плювать"? Адже за цими фактами "зелені" навіть не "дзявкали" і справу не порушували! А це ж такий ПРИВІД! Я прекрасно розбираюся в кримінальному праві, так що мені "лапші на вуха не навішаєш"!
Так, може, "заткнешся"? Чи даси "докази"? Про Тумгоєва і не заїкайся - це кримінальник, за яким "шлейф" тягнеться з Кавказу на Близький Схід (там теж українці свою батьківщину захищали?) А коли там "запахло смаленим" - чкурнув до України З нього такий "борець за свободу", як з мене - балерина!
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13.07.2022 12:40 Ответить
ZEкодла поступит с ним так же, как поступили с белороской волонтёршей и английским добровольцем. Оштрафует и отправит в казематы Таракана. Зелёную плесень В ОТСТАВКУ!!!
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13.07.2022 11:45 Ответить
Правильно с начала двигать за Бугор, а потом оттуда в Украину…. А так и п&истребить могли
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13.07.2022 11:52 Ответить
У Буби з Лукою безвіз і гармонія, тому доля хлопця неоднозначна.
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13.07.2022 11:52 Ответить
є полк бєларусів і він наче воює
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13.07.2022 11:53 Ответить
і безвіз досі є, і це наче щось означає.
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13.07.2022 11:56 Ответить
Це наче означає, що країною керує каZZапсінський агент - Козирь?
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13.07.2022 12:35 Ответить
без документів ???
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13.07.2022 11:52 Ответить
Другий пішов!
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13.07.2022 11:56 Ответить
пуйлянчики в ЗЕленом камуфляже. круто !
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13.07.2022 11:59 Ответить
Знаю лично Демченко. Ненадежный тип, но такие, видимо, и нужны в погранслужбе, чтобы вредить друзьям Украины.
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13.07.2022 12:33 Ответить
"пока В. Зеленский не наведёт порядок в руководстве страной." і коли воно наведе цей порядок? відповідь-ніколи, бо воно само таке.
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13.07.2022 12:36 Ответить
Цензор, пиши назви статей коректно! Біл. прикорд. .. перетнув український кордон, щоб воювати НЕ разом з РФ, а ПРОТИ рфії!
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13.07.2022 12:00 Ответить
цензор іноді таке пуляє у заголовках..але тут я з Вами не згодна. Заголовок коректний. Інакше було б - на стороні/боці рф.
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13.07.2022 12:07 Ответить
Хітро. Перевірка кордону на реагування йому вдалася. Де там полонених тримають? Нехай писидить зі своїми союзничками трохи.
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13.07.2022 12:02 Ответить
Знайдіть рішення українського суду по цьому випадку, і потім судіть, де і куди подівся цей прикордоник з бульбостану.
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13.07.2022 12:03 Ответить
В БелСМИ читал, что беларуский пограничник пересёк границу Украины, был оштрафован и выдворен обратно. Причина перехода не указывалась. Белпогранкомитет все отрицает как всегда. Но недавно был другой случай перехода границы двумя людьми: один прорвался, одного поймали со стрельбой.
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13.07.2022 12:10 Ответить
интересно, шо там озаренок нагавкає по цьому поводу
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13.07.2022 12:15 Ответить
Щто єто адна с пазіцій нападєнія Українской армії
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13.07.2022 12:37 Ответить
Шпійона хоч перевірили на вшивість?
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13.07.2022 12:20 Ответить
Якщо А. Демченко досі на посаді, що вже говорити про А. Єрмака. Закінчиться тим, що США відмовлять нам у військовій допомозі доти, доки В. Зеленський не наведе лад у керівництві країною.
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13.07.2022 12:33 Ответить
"доки В. Зеленський не наведе лад у керівництві країною.." і коли воно наведе цей лад? відповідь-ніколи, бо воно само таке.
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13.07.2022 12:40 Ответить
З такими потрібно обережно, методи КДБ нам знайомі. Можливо у нього реально добрі наміри, але на фронті з нього може бути набагато більше шкоди ніж користі. Потрібно ретельно таких перевіряти.
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13.07.2022 12:37 Ответить
Зная наши всратые законы вангую решение будет следующим: вернутьтся в Беларусь, затем законно перейти границу и присоединиться к ВСУ.🤣
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13.07.2022 12:46 Ответить
 
 