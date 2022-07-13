Белорусский пограничник под обстрелами пересек украинскую границу, чтобы воевать с РФ, - Демченко

Белорусский пограничник нарушил границу, чтобы присоединиться к Силам обороны Украины в войне против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии УП.

Демченко отмечает, что недавно пограничный наряд одного из подразделений Волынского пограничного отряда задержал мужчину без документов. Он незаконно пересек границу Украины, пробираясь из Беларуси.

"Задержанный сообщил, что является белорусским пограничником и проходит службу в Брестской пограничной группе. Он отметил, что на нарушение решился, чтобы присоединиться к Силам обороны Украины в войне против российского агрессора".

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Мужчина также рассказал, что относительно необходимости противостоять России имел единомышленников. С одним из них белорусский пограничник и отправился в Украину, но в пограничной дороге к границе их обнаружили и со стрельбой преследовали, поэтому пересечь государственную границу смог только он один", - говорится в сообщении.

Демченко добавил, что сейчас проводится проверка озвученной задержанным гражданином РБ информации, после чего будет приниматься решение о его дальнейшей судьбе.