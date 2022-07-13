В результате обстрелов Николаевщины за сутки ранения получили 34 человека, погибла женщина, - облсовет
Российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Николаевской области.
Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. Под удары попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Две ракеты по Баштанке - к сожалению, есть погибшая", - говорится в сообщении.
Также, продолжила Замазеева, обстрелы зафиксированы в Широковской, Ингульской, Березнеговатской, Шевченковской и Галицыновской громадах. Есть попадание в медучреждение и жилые дома. В результате обстрелов продолжается фиксация возгорания полей с зерновыми.
"В целом же, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 34 человека. Детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - отметила глава облсовета.
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