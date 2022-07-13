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Сухой порт для экспорта агропродукции строится в Волынской области, - глава ОВА Погуляйко

зерно,урожай,пшениця,жнива,врожай,збір,ячмінь

Волынская область готовится к приему сельхозпродукции из других регионов, ее хранению и транспортировке в страны Европы, для ее обработки в регионе строится сухой порт.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации (ОВА) Юрий Погуляйко во время телемарафона.

"В этом году будет очень много проблем с вывозом зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Поэтому мы строим очень большой сухой порт. Он будет содержать много тонн зерна и другую агропромышленную продукцию. Речь идет не только об одном таком строительстве. Очень многие наши аграрии строятся и готовятся к тому, чтобы принимать урожай этого года. Годовой урожай мы сейчас пытаемся помочь вывозить", – уточнил глава ОВА.

По его данным, сейчас Волынь готовится принимать урожай из Запорожской и Николаевской областей, у области достаточно мощностей для хранения агропродукции.

"Мы готовимся к большой нагрузке после уборки урожая, который нужно будет перемещать в Европу. Именно через Волынь будет ехать значительная часть этого урожая. Поэтому надо работать над тем, чтобы мы могли хранить, транспортировать урожай, помогать всем, чем можем", - подчеркнул глава ОВА.

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зерно (1070) экспорт (876) Волынская область (994)


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Топ комментарии
+14
Добрі ,, люди " знайдуться і вкажуть на те місце оркам , де будується сухий порт 😠
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13.07.2022 12:57
+13
Цей Погуляйко, як кажуть місцеві депутати, після вторгнення кацапів сидів у себе в підвалі і бухав тижні зо два, а різні депутати та чиновники по черзі їздили до нього, щоб привести до тями і вмовити вилізти на світ божий.
Я знав, що цей однокашник лисого з Кварталу тупе чмо і дуболом, але що настільки...
Не розумію, нафуя це повідомляти з екрану телевізора?!
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13.07.2022 13:02
+11
Ще дайте координати свинорилим!!
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13.07.2022 13:05
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Добрі ,, люди " знайдуться і вкажуть на те місце оркам , де будується сухий порт 😠
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13.07.2022 12:57 Ответить
ми будуємо дуже великий сухий порт

щоб калібри не промазали....
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13.07.2022 13:48 Ответить
Вже після одного телемарафону розбомбили тих, яких показували у телемарафону поруч з прикметами місцевості, імеющій уши услишіт, чи не варто просто забути про тупий піар.
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13.07.2022 12:59 Ответить
Цей Погуляйко, як кажуть місцеві депутати, після вторгнення кацапів сидів у себе в підвалі і бухав тижні зо два, а різні депутати та чиновники по черзі їздили до нього, щоб привести до тями і вмовити вилізти на світ божий.
Я знав, що цей однокашник лисого з Кварталу тупе чмо і дуболом, але що настільки...
Не розумію, нафуя це повідомляти з екрану телевізора?!
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13.07.2022 13:02 Ответить
А пропіаритись? Отож.
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13.07.2022 13:05 Ответить
Чекайте, він ще точку покаже на трасі, де буде гыпс знімати..
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13.07.2022 13:07 Ответить
Тому що цей погуляйко кацапська гнида, поставлена Зечмом.
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13.07.2022 13:35 Ответить
Ще дайте координати свинорилим!!
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13.07.2022 13:05 Ответить
Ну що за люди,нащо цей піар!Війна іде!
Ще б координати точні вказали!
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13.07.2022 13:18 Ответить
И вот эти альтернативно одаренные нами управляют.
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13.07.2022 13:18 Ответить
Треба було
А. Штук десять меншого розміру

Б. Мовчати
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13.07.2022 13:26 Ответить
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13.07.2022 14:01 Ответить
дебыли
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13.07.2022 15:43 Ответить
Ще одна дебільна новина. Накуя і на цьому наголошувати?
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13.07.2022 13:33 Ответить
новина Потрібна, щоб люди знали, як ZEбіли здають окупантам Україну.
Сам вчинок, що у новині - це "Накуя"
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13.07.2022 13:52 Ответить
Если у власти "советские разведчики", то вместо радистки Кэт "Єдині новини"
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13.07.2022 14:01 Ответить
ми будуємо дуже великий сухий порт
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13.07.2022 15:44 Ответить
 
 