Сухой порт для экспорта агропродукции строится в Волынской области, - глава ОВА Погуляйко
Волынская область готовится к приему сельхозпродукции из других регионов, ее хранению и транспортировке в страны Европы, для ее обработки в регионе строится сухой порт.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации (ОВА) Юрий Погуляйко во время телемарафона.
"В этом году будет очень много проблем с вывозом зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Поэтому мы строим очень большой сухой порт. Он будет содержать много тонн зерна и другую агропромышленную продукцию. Речь идет не только об одном таком строительстве. Очень многие наши аграрии строятся и готовятся к тому, чтобы принимать урожай этого года. Годовой урожай мы сейчас пытаемся помочь вывозить", – уточнил глава ОВА.
По его данным, сейчас Волынь готовится принимать урожай из Запорожской и Николаевской областей, у области достаточно мощностей для хранения агропродукции.
"Мы готовимся к большой нагрузке после уборки урожая, который нужно будет перемещать в Европу. Именно через Волынь будет ехать значительная часть этого урожая. Поэтому надо работать над тем, чтобы мы могли хранить, транспортировать урожай, помогать всем, чем можем", - подчеркнул глава ОВА.
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щоб калібри не промазали....
Я знав, що цей однокашник лисого з Кварталу тупе чмо і дуболом, але що настільки...
Не розумію, нафуя це повідомляти з екрану телевізора?!
Ще б координати точні вказали!
А. Штук десять меншого розміру
Б. Мовчати
Сам вчинок, що у новині - це "Накуя"