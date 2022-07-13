Сухой порт для экспорта агропродукции строится в Волынской области, - глава ОВА Погуляйко

Волынская область готовится к приему сельхозпродукции из других регионов, ее хранению и транспортировке в страны Европы, для ее обработки в регионе строится сухой порт.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации (ОВА) Юрий Погуляйко во время телемарафона.

"В этом году будет очень много проблем с вывозом зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Поэтому мы строим очень большой сухой порт. Он будет содержать много тонн зерна и другую агропромышленную продукцию. Речь идет не только об одном таком строительстве. Очень многие наши аграрии строятся и готовятся к тому, чтобы принимать урожай этого года. Годовой урожай мы сейчас пытаемся помочь вывозить", – уточнил глава ОВА.

По его данным, сейчас Волынь готовится принимать урожай из Запорожской и Николаевской областей, у области достаточно мощностей для хранения агропродукции.

"Мы готовимся к большой нагрузке после уборки урожая, который нужно будет перемещать в Европу. Именно через Волынь будет ехать значительная часть этого урожая. Поэтому надо работать над тем, чтобы мы могли хранить, транспортировать урожай, помогать всем, чем можем", - подчеркнул глава ОВА.

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