В Минобороны определили, кто из женщин должен стать на военный учет

В Минобороны определили, женщины каких специальностей должны стать на военный учет.

Об этом говорится в приказе №35 ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

В перечне Минобороны – 7 основных профессий и 14 специальностей:

Химия, химические технологии и инженерия; биология;

Телекоммуникации и радиотехника;

Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;

Метрология и информационно-измерительная техника;

Науки о Земле, географии, физике и астрономии;

Пищевые технологии; разработка производства и переработки продукции животноводства;

Обеспечение войск, вооружения и военной техники; технологии легкой промышленности;

физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, разработка медицинской диагностики и лечения;

Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

Ветеринарная медицина и ветеринарная гигиена;

Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;

Издательство и полиграфия;

Психология, социальная работа, социальное обеспечение.

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Основанием для постановки на военный учет женщины есть получение этих специальностей и профессий.

В перечне также есть список специальностей и профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям. В частности, 35 профессий и 76 специальностей.