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В Минобороны определили, кто из женщин должен стать на военный учет

жінки,облік

В Минобороны определили, женщины каких специальностей должны стать на военный учет.

Об этом говорится в приказе №35 ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

В перечне Минобороны – 7 основных профессий и 14 специальностей:

  • Химия, химические технологии и инженерия; биология;

  • Телекоммуникации и радиотехника;

  • Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;

  • Метрология и информационно-измерительная техника;

  • Науки о Земле, географии, физике и астрономии;

  • Пищевые технологии; разработка производства и переработки продукции животноводства;

  • Обеспечение войск, вооружения и военной техники; технологии легкой промышленности;

  • физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

  • Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, разработка медицинской диагностики и лечения;

  • Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

  • Ветеринарная медицина и ветеринарная гигиена;

  • Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;

  • Издательство и полиграфия;

  • Психология, социальная работа, социальное обеспечение.

Читайте: Об обязательном военном учете для женщин с 1 октября речь не идет, - Минобороны

Основанием для постановки на военный учет женщины есть получение этих специальностей и профессий.

В перечне также есть список специальностей и профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям. В частности, 35 профессий и 76 специальностей.

женщины (884) Минобороны (9306) воинская повинность (77)


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Топ комментарии
+37
... а повії...??? Як же Верховна Рада без них воювати збирається? ... Як у Верховну Раду... то ніяких питань.... А як на передову...то зась?
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13.07.2022 13:53
+22
Перелік був би значно коротшим, якби вказали категорїї жінок, яким не потрібно ставати на військовий облік!
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13.07.2022 13:56
+22
Перша леді повинна приклад подати)
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13.07.2022 13:58
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OnlyFans війська запрошуют дівчат і жінок для проходження строкової чи контрактної служби
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13.07.2022 14:16 Ответить
нужно как в Израиле.
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13.07.2022 14:25 Ответить
Как в Израиле -это хорошо,но сейчас поздно пить боржоми ,если до этого лет 30 было не как в Израиле...
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13.07.2022 14:31 Ответить
В Израиле моему другу переселенцу дали 3х комнатную квартиру в беспроцентную рассрочку на 20 лет.
Я тоже хочу как в Израиле.
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13.07.2022 14:42 Ответить
Цену в $ и площадь не знаете, случайно?
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13.07.2022 17:05 Ответить
Що як в Ізраілі ?
В Ізраілі людей не вистачає, тому жінки призиваються до армії.
В Україні мільони чоловіків які прямо зараз дудулять пива, хто
дома, хто в парках і про ту армію і війну чули тільки по ТБ.
Хай жінки замість них йдуть воювати, чи може зайвий раз подумати
перед написанням посту ?
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13.07.2022 15:00 Ответить
Країна поступово але впевнено і безповоротно перетворюється на концтабір....
оце так обрали "хоть паржом"...
піздравляю, ржитє

і не забувайте, що ці виродки можуть тримати владу (а відповідно і далі доїти запад і тирити бабло по кишеням) тільки в умовах війни, тому воювати вони планують довго
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13.07.2022 14:39 Ответить
А Ленку-Скумбрию это коснется?
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13.07.2022 14:41 Ответить
минометчицой???
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08.09.2022 11:16 Ответить
Внесіть у перелік "дружини піаністів, дружини коміків, депутатки".
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13.07.2022 14:48 Ответить
Тобто всі, добре але як стати якщо за кордоном?
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13.07.2022 14:50 Ответить
Ну, во-первых сам зеленский. Во-вторых - лысый, и в третьих - пикалов. Хотя последний может быть и во-вторых, он же вроде как по фильму цельный министр обороны...
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13.07.2022 14:51 Ответить
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13.07.2022 14:56 Ответить
і це саме тоді, коли в нас през хронічний втікач від повісток
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13.07.2022 16:40 Ответить
А хочете приклад, як держава відноситься до людей, що оддали державі "свій обов'язок"?
На Рівненщині виділили землю для АТОшників. (Далеко не всім, але ж)
Добре?
Не зовсім. Виділили участки площиної, замалої для будівництва, та запропонували будувать один дім на двох.
Як вам таке ієзуїтьске знущання з людей? Не побудувать неможливо, не продати неможливо.
Але ж типу, держава свій обов'язок виконала.
До речі, місцеві ВЕЛЬМОЖІ получили безкоштовну землю навіть не сотками, ГЕКТАРАМИ.
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13.07.2022 15:15 Ответить
За п'ять років не забудований жоден участок.
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13.07.2022 15:17 Ответить
як можна зрозуміти з того зеленого абсурду, військовозобов'язаними стають усі жінки (зазначених спеціальностей - що є окремою темою анекдотів) - віком від 18 до 60 років

я дуже перепрошую в модераторів цього славетного сайту, але це довершений піздець - для тих, хто коли-небудь жив ув Україні більш, ніж 1 добу, й бачив жінок ДО 60 РОКІВ

простий приклад для зелених дегенератів: бабега з села вирощує на городі овочі й робить закрутки на зиму ----- це курваматьтвоязасраназєляйобаний "біологія та харчові технології" !!!

МОУ, ви там всі трахнули сами себе в мізки (чи що там у вас замість мізків?)
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13.07.2022 15:16 Ответить
Підтримую. У нас гендерна рівність і усі жінки повинні воювати разом з чоловіками та мати однакові права на перетин кордону.
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13.07.2022 15:41 Ответить
Так иди воюй -никто твою сраку уклониста,из женщин,прикрывать не собирается)
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13.07.2022 15:48 Ответить
Для мене все що відбувається - це повна демотивація. Коли ти хотів сам піти в воєнеґкомат тебе послали, так ти принаймі міг поїхати на сезонні заробітки і підкидати волонтерам та годувати сім'ю. Це просто с'юр. В мене друг трийчі ходив воєнкомат, їздив частину послали, його колегів з роботи паоу забрали два тижні чекали на забезпечення нуль, закінчилося купили самі, перший бій тяжка контузія , людина вже працювати неможе. Але ж ВР хочуть прийняти закон, що за такими людьми зарплати з місця праці не зберігається. В мене 60% персоналу на роботі звільнено, роботи знайте не можна, военкомат не бере: нам потрібні офіцери з бойовим досвідом. Ок і що далі. ЗМІ тепер тільки в одних руках. Опозиція заблоковано фактично. Економіка в стагнації, а зараз ще одну групу населення заблокужм, і взагалі буде жопа. Якщо вам потрібні спеціалісьи для чого цей совок. Чому неможна заірахтувати певних спеціалістів на 6 міс зі збереженням заробітної платні, та говоти їх, і не зананяти все населення в таку жопу. В мене зі всіма останніми законами: про змі, про відсутність САП, про б'юддет, опозиції, таке відчуття що я живу в військовій диктатурі, а не в демократичній країні! Совок в головах не викинено!
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13.07.2022 16:03 Ответить
"-Науки про Землю, географію, фізику та астрономію;
-Облік та оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, гроші, банківська справа та страхування;
-Видавництво та поліграфія; "

А ці навіщо? Просто щоб зачепити всіх?
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13.07.2022 16:14 Ответить
Проблема не встаті, а в підході! Уе стосується обох статей! Ручне тупе совкове керування ще нікому доброго не пренесло! Чому замість мотивації, дають грабоями по хребту! Держеві є військові аналітики! Так порахуйте скільки вам потрібнорезерву навіть на найгірший час, конкретно по спеціальностям! Зв'яжіться з людьми через роботодавців, дайте людям мотивацію, ви з нами підписуєте контракт, за вами лишається заробітня плаьа, плюс бонусна оплата за те що ми вас фрахтеємо та підписується контракт. Людина за цей час вчиться, працює, пде ща потреби йде воювати, а решта країне працює в межпх ринкової економіки. І не потрібнонікого тримати підзамком. Ці закони, щебільше демотивують людей! ВР хоче забрати право збереження зарплати за військовим після пвдписання контракту, це мотивуватиме людей воювати? Це бред. За те ми не реіормуємо видатки на держапарт, і інші потреби. Має поацювати ринкова економіка, але яка адоптована військові потреби.
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13.07.2022 16:24 Ответить
Здається наша недовлада продовжує бавитись нашими життями, легковажити і зневажати.
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13.07.2022 16:41 Ответить
Вони думають, що можна все зробити, як під час Другої Світової, як совок. Але зараз все залежить від економіки, а таким заеонм зараз ще виїде декілька мільйонів, які б працювали на країну. Країною керують делитанти та совкодрочери!
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13.07.2022 17:02 Ответить
Ха-ха-ха. Вот это я понимаю равноправие. Надеюсь ещё женщинам у которых нет детей запретят выезжать заграницу. Думаю это было бы справедливо. А то как-то не комильфо когда мужики либо воюют либо просто сидят в стране, а здоровые бездетные кобылки в это время заниматься эскортом заграницей с немцами испанцами чехами поляками и так далее по списку
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13.07.2022 17:23 Ответить
Сам то в хто веришь?а закончится ожидаемо,Петушарик -изловят тебя ,вручат повестку и таки отправят на войну -т к пока все петушарики не отвоюют свое ,женщин заставлять никто не будет)
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13.07.2022 18:57 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/148478
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13.07.2022 18:23 Ответить
Враховуючи "братнього сусуда" треба, як в Ізраїлі, служити в армії всім - і чоловікам, і жінкам!
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13.07.2022 18:41 Ответить
В Ізраїлі, немає заборони виїзду. Там підхід інший. Країна цінує своїх громадян. ГолдаМеєр після того, що неправильно пвдготовалася до віцни Судного дня пішла у відставку. В нас хтось пішов? В них структура побудовпна так, якщо ти ввд сдужив, то можеш отримати за це плюшки, там йде все на основі мотивації, а не закручування гайок. Якби в Ізраїлі так крали гроші, то тих керівники вже сиділи довічно. Почитайте долю попереднвх міністрів Бенета. Закон рагульно написано і система рагульно в нас побудована. Це совковий принцип ручного керування. Ринок праці, та економіки вже лежить, через те що влада робила до пвдготовки до віцни та їхні дії зараз. В нас йде девалтвпція гривні, інфляція, повна стагнація ринків. Трудовий ринок кульгає, якщо ще зараз з ринку піде декількп мілтйонів жінок, що через паніку виїдуть, то економіка ще просяде. Потрібно за ці місяці весьи аетивний рекрутинг, мотивпція плюс бонуси і тоді б люди підптсували контракт та свідомо лишалися. А зараз резерв нормально не сформований. Ринок стоїть, бо є дефіцит великий і в чоловічих професіях, бо висоточні спеціалісти пішли влювати і їх нехватає, а зараз ще тут обвалимо. Крім паніки у населення це ні до чого доброго не призведе. Людей потрібно мотивувати через прості та прозорі механізми. Зараз багато сімей жінки годують із закордону. А щодо грошкй, що платять, сума вроді велика, але амуніцію ти купляєш сам, а це 2000 тис. доларів. це мвцже всі ці гроші, і це тільки, якщо ти в зоні бойових дій, а ще буває що хлопці заправлчються, їжа. Тому це просто совок, а не вирішення проблеми. Ви думаєте цих жінок будуть вчити тактичної медицини, виживання, спецзв'язку, та інсьрукторів стільки не знвйдеться, бо це треба було робиьи за рік до війни. Бо інструктори, то воюють. Я розумію одне, що нашій економіці гаплик повний.
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13.07.2022 19:37 Ответить
Портнова якого хера випустили за кордон і засекретили підстави.
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13.07.2022 19:07 Ответить
может для начала, до принятия этого закона призовут лысого и портнова??
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13.07.2022 20:21 Ответить
"Как в Израили". В Израиле не ограничивают свободу граждан. И когда будут коррупционеров "как в Израле" сажать? Про одну манду-ноготочницу в министерстве мы уже знаем, которая обходится бюджету в 63к в воюющей стране. А сколько таких? Осенью еще скажут, что без справки о постановлении на учет из страны не выпустят. Девушки/женщины, ни в коем случае не ведитесь на эту дичь и добровольно в те казематы ни ногой. А лучше сваливаете отсюда.
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13.07.2022 20:22 Ответить
А що таке? Там дописувачки одразу за дітей пишуть. Народити дитину, це не воювати.Чоловіки також не для того народжені щоб воювати.
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14.07.2022 12:44 Ответить
Да узбаГойтесь)это не ваш день -обьявили,что против желания женщин брать не будут,тем более вместо уклонистов...
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14.07.2022 14:38 Ответить
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