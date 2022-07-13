В Минобороны определили, кто из женщин должен стать на военный учет
В Минобороны определили, женщины каких специальностей должны стать на военный учет.
Об этом говорится в приказе №35 ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.
В перечне Минобороны – 7 основных профессий и 14 специальностей:
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Химия, химические технологии и инженерия; биология;
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Телекоммуникации и радиотехника;
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Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;
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Метрология и информационно-измерительная техника;
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Науки о Земле, географии, физике и астрономии;
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Пищевые технологии; разработка производства и переработки продукции животноводства;
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Обеспечение войск, вооружения и военной техники; технологии легкой промышленности;
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физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
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Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, разработка медицинской диагностики и лечения;
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Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
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Ветеринарная медицина и ветеринарная гигиена;
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Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;
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Издательство и полиграфия;
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Психология, социальная работа, социальное обеспечение.
Основанием для постановки на военный учет женщины есть получение этих специальностей и профессий.
В перечне также есть список специальностей и профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям. В частности, 35 профессий и 76 специальностей.
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Я тоже хочу как в Израиле.
В Ізраілі людей не вистачає, тому жінки призиваються до армії.
В Україні мільони чоловіків які прямо зараз дудулять пива, хто
дома, хто в парках і про ту армію і війну чули тільки по ТБ.
Хай жінки замість них йдуть воювати, чи може зайвий раз подумати
перед написанням посту ?
оце так обрали "хоть паржом"...
піздравляю, ржитє
і не забувайте, що ці виродки можуть тримати владу (а відповідно і далі доїти запад і тирити бабло по кишеням) тільки в умовах війни, тому воювати вони планують довго
На Рівненщині виділили землю для АТОшників. (Далеко не всім, але ж)
Добре?
Не зовсім. Виділили участки площиної, замалої для будівництва, та запропонували будувать один дім на двох.
Як вам таке ієзуїтьске знущання з людей? Не побудувать неможливо, не продати неможливо.
Але ж типу, держава свій обов'язок виконала.
До речі, місцеві ВЕЛЬМОЖІ получили безкоштовну землю навіть не сотками, ГЕКТАРАМИ.
я дуже перепрошую в модераторів цього славетного сайту, але це довершений піздець - для тих, хто коли-небудь жив ув Україні більш, ніж 1 добу, й бачив жінок ДО 60 РОКІВ
простий приклад для зелених дегенератів: бабега з села вирощує на городі овочі й робить закрутки на зиму ----- це курваматьтвоязасраназєляйобаний "біологія та харчові технології" !!!
МОУ, ви там всі трахнули сами себе в мізки (чи що там у вас замість мізків?)
-Облік та оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, гроші, банківська справа та страхування;
-Видавництво та поліграфія; "
А ці навіщо? Просто щоб зачепити всіх?