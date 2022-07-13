Через заблокированный рашистами блокпост в Васильевке смогли проехать только 30 авто с жителями Мелитополя, - мэр Федоров

Лишь 30 машин (из 150 возможных) за прошедшие сутки смогли проехать через заблокированный российскими оккупантами блокпост в Васильевке.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Непонятной остается ситуация с пропуском людей с временно оккупированной территории. Обычно в город Запорожье с временно оккупированной территории выезжает около 300-400 машин в сутки. Непосредственно из города Мелитополь выезжало 100-150 машин в сутки. Но вчера рашисты сказали, что вообще не будут выпускать машины. После того, как наши люди начали давить на них на блокпосте в Васильевке, они их выпустили. Но из города Мелитополь, например, вчера смогли выехать только 30 автомобилей", - рассказал глава города.

По словам мэра, российские оккупанты не выпускают гражданских, чтобы иметь возможность прикрыться ими во время боевых действий, которые будут происходить на временно оккупированных территориях.

"И сейчас они максимально собирают их на пункте пропуска в городе Васильевка, чтобы прикрыться для перебрасывания своих очередных военных группировок на территории линии фронта", - объяснил Федоров.

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