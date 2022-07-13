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Новости Война
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Принес присягу на верность "ЛНР". Сообщено о подозрении "начальнику уголовного розыска" в Старобельске, - Офис генпрокурора

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Прокуратура сообщила о подозрении коллаборанту, который занял псевдодолжность в "Старобельском городском отделе внутренних дел МВД ЛНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора доложено о подозрении гражданину Украины в коллаборационной деятельности.

"По данным следствия, подозреваемый в марте 2022 года, находясь на временно оккупированной территории Луганской области, добровольно согласился на предложение сотрудников военной администрации РФ и занял псевдодолжность начальника уголовного розыска в незаконном правоохранительном органе "Старобельский городской отдел внутренних дел". После этого подозреваемый принял присягу на верность так называемой "ЛНР", - говорится в сообщении.

Также читайте: В Херсонской области сообщено о подозрении двум местным депутатам-коллаборантам, - Офис генпрокурора

Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления Нацполиции.

коллаборационизм (870) Старобельск (15) Офис Генпрокурора (2463) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+10
Ну, а прізвище/ім'я "героя" де? Чи як завжди "Если кто-то кое где у нас порой..."?
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13.07.2022 14:15
+7
мусора воні такі мусора
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13.07.2022 14:11
+5
Найбільше мене бісить те, що якщо його спіймать то дадуть умовний термін, або максимум 2-3 роки
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13.07.2022 14:34
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мусора воні такі мусора
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13.07.2022 14:11 Ответить
Подозрение до лампочки‼️С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ РАССТРЕЛЯЛИ -БЫ с десяток и другим не ПОВАДНО БЫЛО-БЫ ‼️
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13.07.2022 15:01 Ответить
Ну, а прізвище/ім'я "героя" де? Чи як завжди "Если кто-то кое где у нас порой..."?
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13.07.2022 14:15 Ответить
І ще фотоморда ліца...
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13.07.2022 14:19 Ответить
а навіщо ....після звільнення він на цій посади й залишится....зелені недоумки це могуть
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13.07.2022 14:37 Ответить
Це наклеп , в нас реформована поліція! Хабар не беруть, батьківщину не продають.
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13.07.2022 14:26 Ответить
Я більше ніж впевнений---при окупації Києва,вся ген.прокуратура з її очільницею пішли би служити до окупантів!
А окупанти їх би з радістю прийняли.....адже ж свої ((((
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13.07.2022 14:27 Ответить
Найбільше мене бісить те, що якщо його спіймать то дадуть умовний термін, або максимум 2-3 роки
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13.07.2022 14:34 Ответить
хоча падлюка повина буде страчена вже зараз
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13.07.2022 14:39 Ответить
Аваківська реформа МВС,люстрація, ню-ню, а це її вислідки- зрадники в МВС. Дот того часу, поки не буде сидіти в тюрмі ВСЯ кадрова служба МВС ладу в поліції не буде! Саме з кадрової служби в МВС починається коррупція!
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13.07.2022 14:50 Ответить
Нічого дивного реХформа авакянамонастирського, антоніни ригащенко і керівництва МВС. Вони і під час віййни займаються здирництвом а на окупованих територіях більшість зрадники.
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13.07.2022 15:24 Ответить
аваков всех голубанов, кив принял.
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13.07.2022 15:26 Ответить
У ніх під боком дермак з татаровим предателі України бухають з зеле пре а вони якісь міфічні підозри виносять людям яких нема в Україні щось тут не чисто мабуть вони за це преміі з бюджету получають от і фігачать віртуальні підозри мертвим душам
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13.07.2022 16:09 Ответить
Я би швидше втішився з того, що його без повідомлення просто винесли. А так схоже на те, що Прокуратура просто грається у войнушку на пепері у своїх світлих кабінетах.
С деццтва за прокуратуру, если чё..
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13.07.2022 23:06 Ответить
 
 