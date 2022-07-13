Принес присягу на верность "ЛНР". Сообщено о подозрении "начальнику уголовного розыска" в Старобельске, - Офис генпрокурора

Прокуратура сообщила о подозрении коллаборанту, который занял псевдодолжность в "Старобельском городском отделе внутренних дел МВД ЛНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора доложено о подозрении гражданину Украины в коллаборационной деятельности.

"По данным следствия, подозреваемый в марте 2022 года, находясь на временно оккупированной территории Луганской области, добровольно согласился на предложение сотрудников военной администрации РФ и занял псевдодолжность начальника уголовного розыска в незаконном правоохранительном органе "Старобельский городской отдел внутренних дел". После этого подозреваемый принял присягу на верность так называемой "ЛНР", - говорится в сообщении.

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Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления Нацполиции.