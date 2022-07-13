Прошлой ночью враг нанес ракетный удар по Одесщине. Разрушено здание свинофермы, - ОК "Південь"

Прошлой ночью враг нанес ракетный удар по Одесщине. Разрушено здание свинофермы. Человеческих потерь нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".

Как отмечается, предположительно произошел пуск ракеты "Калибр" с акватории Черного моря.

"Образовавшийся пожар оперативно ликвидирован силами ГСЧС, на месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции, возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.

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