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Новости Война
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Прошлой ночью враг нанес ракетный удар по Одесщине. Разрушено здание свинофермы, - ОК "Південь"

ракета

Прошлой ночью враг нанес ракетный удар по Одесщине. Разрушено здание свинофермы. Человеческих потерь нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".

Как отмечается, предположительно произошел пуск ракеты "Калибр" с акватории Черного моря.

"Образовавшийся пожар оперативно ликвидирован силами ГСЧС, на месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции, возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.

Читайте: Оккупанты обстреливают Одесщину ракетами для обнаружения места дислокации ПВО, - Братчук

армия РФ (19123) обстрел (26995) Одесская область (3549) ракеты (3559)


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Топ комментарии
+6
Кацапські свині зруйнувули свиноферму-епічно...
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13.07.2022 14:38
+2
ОФИЦИАЛЬНО ХОЧУ УВЕДОМИТЬ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ВЛАСТЬ КИЕВА НГОЧЬЮ СИРЕНА ВООБЩЕ НИ У КОГО НЕ СРАБОТАЛА!! приплыли *****!!?? пару недель сирена пропадает в половине Одессы при тревогах.. написал в горсовет..... а им ***** ТИПА СИРЕНУ ГРОМКОСТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!**** РЕГУЛИРОВАТЬ????!! и смотрите ТВ или слушайте радиостанции и смотрите в смартфоне специальные додатки...
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13.07.2022 14:38
+2
Нищать конкурентів і потенційні гуртожитки? 😲
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13.07.2022 14:48
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хм... шашлык нам готовят?!
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13.07.2022 14:37 Ответить
Та ні... Тут приказка москальська різноманітними барвами заграла- "Бей своих, чтоб чужие боялись"
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13.07.2022 15:59 Ответить
Кацапські свині зруйнувули свиноферму-епічно...
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13.07.2022 14:38 Ответить
ОФИЦИАЛЬНО ХОЧУ УВЕДОМИТЬ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ВЛАСТЬ КИЕВА НГОЧЬЮ СИРЕНА ВООБЩЕ НИ У КОГО НЕ СРАБОТАЛА!! приплыли *****!!?? пару недель сирена пропадает в половине Одессы при тревогах.. написал в горсовет..... а им ***** ТИПА СИРЕНУ ГРОМКОСТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!**** РЕГУЛИРОВАТЬ????!! и смотрите ТВ или слушайте радиостанции и смотрите в смартфоне специальные додатки...
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13.07.2022 14:38 Ответить
М-да!... "Калібром" - по свинях? Мікроскопом цвяхи забивать не пробували?!
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13.07.2022 14:46 Ответить
Нищать конкурентів і потенційні гуртожитки? 😲
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13.07.2022 14:48 Ответить
чёрный абдула канашенков уже давно своих не щадит )
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13.07.2022 14:54 Ответить
Центр прийняття рішень?
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13.07.2022 15:14 Ответить
За Украінських свінок винищити окупантів в десятикратном розмірі,падлюки спокусилися на наше сальцє.
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13.07.2022 15:40 Ответить
Бей своих, чтоб чужие боялись, так это надо понимать?
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13.07.2022 22:47 Ответить
 
 