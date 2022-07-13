Санкционный режим не должен подстраиваться под прихоти или капризы РФ, - Кулеба о решении Канады по возвращению турбин Siemens для "Северного потока"

Украина выступает против подхода, когда санкционный режим должен подстраиваться под прихоти или капризы РФ.

Об этом сегодня во время онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Предательства", безусловно, не вижу. Но мы честно сказали нашим канадским и немецким партнерам, что то, что они сделали – это ошибка, которая ставит в победную позицию Россию. Это решение не решит проблем, это решение только умножит проблемы. Они суверенные страны имеют право принимать те решения, которые считают нужным. Но мы с этим решением не соглашаемся и в принципе мы против подхода, когда санкционный режим должен подстраиваться под прихоти или капризы РФ", - отметил Кулеба.

Он отметил, что главная опасность этого решения – разрушение санкционного режима.

"Сегодня они создали проблему со снабжением газа в Германию, требуют изменить под них санкционное законодательство Канады, завтра они создадут другую проблему, снова будут требовать что-то изменить. Так просто санкционный режим будет разрушен. Именно в этом главная опасность этого решения", - пояснил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада разрешила ремонтировать на своем заводе другие турбины "Северного потока"

Как сообщалось, правительство Канады приняло решение выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Canada турбин газопровода "Северный поток-1".