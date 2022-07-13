Санкционный режим не должен подстраиваться под прихоти или капризы РФ, - Кулеба о решении Канады по возвращению турбин Siemens для "Северного потока"
Украина выступает против подхода, когда санкционный режим должен подстраиваться под прихоти или капризы РФ.
Об этом сегодня во время онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Предательства", безусловно, не вижу. Но мы честно сказали нашим канадским и немецким партнерам, что то, что они сделали – это ошибка, которая ставит в победную позицию Россию. Это решение не решит проблем, это решение только умножит проблемы. Они суверенные страны имеют право принимать те решения, которые считают нужным. Но мы с этим решением не соглашаемся и в принципе мы против подхода, когда санкционный режим должен подстраиваться под прихоти или капризы РФ", - отметил Кулеба.
Он отметил, что главная опасность этого решения – разрушение санкционного режима.
"Сегодня они создали проблему со снабжением газа в Германию, требуют изменить под них санкционное законодательство Канады, завтра они создадут другую проблему, снова будут требовать что-то изменить. Так просто санкционный режим будет разрушен. Именно в этом главная опасность этого решения", - пояснил Кулеба.
Как сообщалось, правительство Канады приняло решение выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Canada турбин газопровода "Северный поток-1".
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А на Западе период отпусков , все заняты отдыхом и раша воспользовалась ослаблением внимания к войне и стала вскрывать свои консервы
Надо приготовить выставки фотографий ЗВЕРСТВ РАШИ и сделать одновременно в каждом парламенте постоянные (!) выставки про войну
Далі всім зеленим дебілам від найбільшого, тобто верховного до найменшого. слід зрозуміти, що Захід нам "нічєго нє должен". Нарід України сам обрав особливий шлях і таку ж владу. Нам помагають не зі страху перед рашкою, НАТО мало на увазі Ху*ла, а задля збереження демократії і безпеки в світі. Але партнери не можуть і не повинні бути більшими українцями, ніж громадяни України. Допомагати Україні зі сторони Заходу - це не означає шкодити власній країні і її громадянам, а добровільно підтримувати в допустимих межах нас і не більше. Зеленський і решта пустодзвонів повинні дякувати-непередякувати за будь-яку допомогу, не критикувати, бо вони нічим нам не зобов'язані. І на нам оцінювати ті чи інші кроки партнерів по відношенню до рашки, вони самі вже якось розберуться і без нас., а краще згадати, як зелені до війни вимагали від Заходу санкцій, навіть превентивних, а самі торгували максимально з країною-агресором фінансуючи підготовку до війни.