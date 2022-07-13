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Новости Санкции против России Война
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Санкционный режим не должен подстраиваться под прихоти или капризы РФ, - Кулеба о решении Канады по возвращению турбин Siemens для "Северного потока"

рф,санкції

Украина выступает против подхода, когда санкционный режим должен подстраиваться под прихоти или капризы РФ.

Об этом сегодня во время онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Предательства", безусловно, не вижу. Но мы честно сказали нашим канадским и немецким партнерам, что то, что они сделали – это ошибка, которая ставит в победную позицию Россию. Это решение не решит проблем, это решение только умножит проблемы. Они суверенные страны имеют право принимать те решения, которые считают нужным. Но мы с этим решением не соглашаемся и в принципе мы против подхода, когда санкционный режим должен подстраиваться под прихоти или капризы РФ", - отметил Кулеба.

Он отметил, что главная опасность этого решения – разрушение санкционного режима.

"Сегодня они создали проблему со снабжением газа в Германию, требуют изменить под них санкционное законодательство Канады, завтра они создадут другую проблему, снова будут требовать что-то изменить. Так просто санкционный режим будет разрушен. Именно в этом главная опасность этого решения", - пояснил Кулеба. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада разрешила ремонтировать на своем заводе другие турбины "Северного потока"

Как сообщалось, правительство Канады приняло решение выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Canada турбин газопровода "Северный поток-1".

Автор: 

Канада (2076) россия (95418) санкции (11268) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+2
Заткнитесь уже. Вся ваша политика по этим турбинам это поведение дебилов. ЕС за, Канада за, США за. За кого вы? Чего вы хотите добится?
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13.07.2022 14:52
+2
‼️‼️‼️Кулеба , пора напомнить всем о войне в центре Европы. Раше захотелось и она влезла в чужую большую страну.

А на Западе период отпусков , все заняты отдыхом и раша воспользовалась ослаблением внимания к войне и стала вскрывать свои консервы
Надо приготовить выставки фотографий ЗВЕРСТВ РАШИ и сделать одновременно в каждом парламенте постоянные (!) выставки про войну
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13.07.2022 14:58
+2
У нас в кожному будинку пристарілих є куточок України. Європа не забула,не пом'якшала,війна не має відпусток. Сама Україна її політикою,її не війною створює проблеми. Коли одні захищають,другі працюють на ворога. Не можна бути чуть чуть в війні
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13.07.2022 15:02
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Підлаштовуватися не має але нажаль підлаштовується...
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13.07.2022 14:47 Ответить
Цей ремонт розрахований на 2 роки. Чи буде рашка через рік? Два?
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13.07.2022 14:59 Ответить
Заткнитесь уже. Вся ваша политика по этим турбинам это поведение дебилов. ЕС за, Канада за, США за. За кого вы? Чего вы хотите добится?
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13.07.2022 14:52 Ответить
Кто ж про такое правду вам скажет.
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13.07.2022 14:56 Ответить
Кацап свинособачий *****,чего не под своим обосцаным триколором тут воняешь. На )(уй на Тверь или другие *****,гнида .
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13.07.2022 15:14 Ответить
Объясню на пальцах. В западном мире есть такое понятие как надежный партнер с которым можно иметь дело. Договороспособный, короче. Командный игрок и так далее. Вот подобные истерики они сигнализируют, что наша власть не командный игрок. Даже какой-то диктатор Эрдоган ведет себя адекватнее.
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13.07.2022 15:19 Ответить
Кулеба - вонюча сосиска, заткніться вже.
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13.07.2022 14:53 Ответить
‼️‼️‼️Кулеба , пора напомнить всем о войне в центре Европы. Раше захотелось и она влезла в чужую большую страну.

А на Западе период отпусков , все заняты отдыхом и раша воспользовалась ослаблением внимания к войне и стала вскрывать свои консервы
Надо приготовить выставки фотографий ЗВЕРСТВ РАШИ и сделать одновременно в каждом парламенте постоянные (!) выставки про войну
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13.07.2022 14:58 Ответить
У нас в кожному будинку пристарілих є куточок України. Європа не забула,не пом'якшала,війна не має відпусток. Сама Україна її політикою,її не війною створює проблеми. Коли одні захищають,другі працюють на ворога. Не можна бути чуть чуть в війні
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13.07.2022 15:02 Ответить
Країни-партнери України не мають підлаштовуватись під Єрмака!
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13.07.2022 15:04 Ответить
После диалога властей Канады и стран ЕС было принято верное решение о поставке турбины...поскольку зима на носу...,ещё неизвестно смогут ли болваны путлера ее правильно установить...в Крыму однажды не смогли рукожопые...
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13.07.2022 15:16 Ответить
МЗС про вислови премєр-міністра РП вже забув - про подібність УПА та путлєра - чому немає реакції?, чи читають вибірково
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13.07.2022 15:28 Ответить
Кулеба спочатку хай скаже *********** самому припинити бізнес з рашкою, бо якось "невдобно" перед партнерами.
Далі всім зеленим дебілам від найбільшого, тобто верховного до найменшого. слід зрозуміти, що Захід нам "нічєго нє должен". Нарід України сам обрав особливий шлях і таку ж владу. Нам помагають не зі страху перед рашкою, НАТО мало на увазі Ху*ла, а задля збереження демократії і безпеки в світі. Але партнери не можуть і не повинні бути більшими українцями, ніж громадяни України. Допомагати Україні зі сторони Заходу - це не означає шкодити власній країні і її громадянам, а добровільно підтримувати в допустимих межах нас і не більше. Зеленський і решта пустодзвонів повинні дякувати-непередякувати за будь-яку допомогу, не критикувати, бо вони нічим нам не зобов'язані. І на нам оцінювати ті чи інші кроки партнерів по відношенню до рашки, вони самі вже якось розберуться і без нас., а краще згадати, як зелені до війни вимагали від Заходу санкцій, навіть превентивних, а самі торгували максимально з країною-агресором фінансуючи підготовку до війни.
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13.07.2022 16:09 Ответить
 
 