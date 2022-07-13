Рашисты ударили ракетами по Запорожью, попали в одно из предприятий, - ОВА

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью.

Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В областном центре зафиксировано два прилета вражеских ракет. Попали в одно из предприятий города.

Официальная информация со временем будет уточнена", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Школа без крыши, дома без окон: войска РФ два дня подряд обстреливают село под Запорожьем. ФОТОрепортаж