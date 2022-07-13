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Новости Война
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Рашисты ударили ракетами по Запорожью, попали в одно из предприятий, - ОВА

обстріл

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью.

Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В областном центре зафиксировано два прилета вражеских ракет. Попали в одно из предприятий города.

Официальная информация со временем будет уточнена", - говорится в сообщении.

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Запорожье (2648) обстрел (26995)


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Топ комментарии
+37
За несколько минут до объявления тревоги по всей Украине в Стамбуле начались переговоры между делегациями Турции, России, Украины и ООН по вывозу зерна
Совпадение? Нет. Россия так "усиливает" свои позиции. Террористы.
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13.07.2022 14:57
+29
когда переселенцев в Запорожье переправляете, вы хоть проверяете кто они и кого везете с оккупированных территорий?
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13.07.2022 14:54
+28
Надо было сразу прекратить переговоры !! Кого там послали переговоры переговаривать - беженца из Абхазии ?

а представители ООН - явно кацапские консервы
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13.07.2022 15:11
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Матiнко рептилородиця, заради пресвятоi iгуани, дай сцилу на вiдос!
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13.07.2022 15:03 Ответить
тобто пво взагалі відсутне як в Миколаїві і Харкові пару ракет жодна збита в Запоріжжі
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13.07.2022 14:53 Ответить
Зато привезли две современные установки ПВО для резиденции президента и его бункера. Я считаю, что мог бы обойтись одной. В бункере прекрасные условия для жизни.
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13.07.2022 18:24 Ответить
А вы, наверно специалист по противоракетной обороне А расскажите какие в Украине есть системы противоракетной обороны? И не нужно путать ПВО с ПРО.
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13.07.2022 19:48 Ответить
когда переселенцев в Запорожье переправляете, вы хоть проверяете кто они и кого везете с оккупированных территорий?
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13.07.2022 14:54 Ответить
та а толку если местные каналы показуют хабы и всякие видео с переселенцами...пуляй не хочу..
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13.07.2022 14:58 Ответить
При чём тут переселенцы , координаты предприятий и всех остальных статичных объектов валяются в открытом доступе.
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13.07.2022 14:59 Ответить
на то и корректировщики, что бы уточнить. На старых картах нет ничего нового.
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13.07.2022 15:33 Ответить
Какие "старые карты", на спутниках даже моя стройка обновляется. А завод имеет такой масштаб что и корректировщик не нужен, это не стрельба в окопы.
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13.07.2022 17:07 Ответить
Та треба ж показати розум в зраду знайти, навіть якщо в темі не розбираєшся
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05.08.2022 15:58 Ответить
абсолютно гражданский объект - причем тут переселенцы? переселенцы на правый даже не доезжают
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13.07.2022 21:35 Ответить
За несколько минут до объявления тревоги по всей Украине в Стамбуле начались переговоры между делегациями Турции, России, Украины и ООН по вывозу зерна
Совпадение? Нет. Россия так "усиливает" свои позиции. Террористы.
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13.07.2022 14:57 Ответить
Надо было сразу прекратить переговоры !! Кого там послали переговоры переговаривать - беженца из Абхазии ?

а представители ООН - явно кацапские консервы
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13.07.2022 15:11 Ответить
послали абхазияну.
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13.07.2022 20:00 Ответить
Це якійсь жах - бибизян вирішує за українців ‼️
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13.07.2022 20:07 Ответить
Как всегда - как только важная встреча, так и ракетный понос по всей Украине. Террористы.
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13.07.2022 15:12 Ответить
В якості асиметричної дії - Україна вдарила ракетами по ...... Ліпецьку?
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13.07.2022 15:07 Ответить
Із чарівної палички? Чи з лампи Алладіна?
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13.07.2022 15:24 Ответить
Как в тире, *****. А мы вот те солдатики, которые падают. Не попал - ничего, ща перезаряжу и еще пальну. Нуачо, ведь никто не ответит.
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13.07.2022 15:07 Ответить
не скигли. Воїни під градами і смерчами сидять і не скиглять.
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13.07.2022 16:36 Ответить
ПВО на юго-востоке вообще отсутствует?
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13.07.2022 15:10 Ответить
Схоже Іскандери. Важко щось зробити.
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13.07.2022 15:25 Ответить
КР Калібр то був, по відео, яке виклали і кажуть пуск був з Чорного моря. Так що не Іскандери. Летіли низько мабуть, вздовж Дніпра, тому їх і не помітило ППО, а коли помітило, то зробити з ними вже дуже важко щось мабуть. Немає часу, щоб зреагувати вчсано і збити в безпечному місці. Бо якщо протиракета з купою елементів і масою бойової частини 150 кг, або дві, або 4, коли летіло 2 крилаті ракети, посеред білого дня, розірветься над житловим кварталом на висоті 100 метрів, коли купа людей надворі знаходиться, то наслідки можуть бути гірші ніж від ракети калібр, як на мене. Але звісно залежить від того, куди та ракета прилетить. Так що все це не просто з роботою ППО. А з ПРО взагалі все дуже складно.
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13.07.2022 17:08 Ответить
А вы вообще ПВО от ПРО не отличаете?
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13.07.2022 19:49 Ответить
Дайте ночью химерами ответку, чтобы кацапьё не ходили гоголем на переговорах.
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13.07.2022 15:14 Ответить
У людей возникает когнитивный диссонанс, когда они слышат, что наша армия не сдала и не сдаст город, а видят ежедневно разрушаемый ракетами орков мегаполис и гибель его жителей. По сути орки зашли в него сверху из-за отсутствия "купола". Примером такого мегаполиса является Харьков.
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13.07.2022 19:45 Ответить
А вы почему до сих пор не сделали купол? Или к кому это ваше обращение?
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13.07.2022 19:53 Ответить
Глупый вопрос - всё равно что спросить, почему вы до сих пор не президент. Или это вы просто, лишь бы вставить свои пять копеек?
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13.07.2022 21:43 Ответить
Тут купол не надто допоможе. Потрібно робити прості ракети, як палестинці та обстрілювати територію росії.
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13.07.2022 22:18 Ответить
Давно просовую таке.Як приклад, німці зробили 30 000 ФАУ-1, 500-1 000 кг вибухівки, дальність дії до 300 км і більше, крила з фанери, вартість ФАУ складала 1% від вартості такого ж бомбардувальника( на 1 000 кг вантажу) АЛЕ ПІЛОТОВАНОГО. А клепати можна в гаражах. Точності не було тоді совсім, але ефект оцінюють як дуже значний
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14.07.2022 06:07 Ответить
 
 