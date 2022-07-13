Рашисты ударили ракетами по Запорожью, попали в одно из предприятий, - ОВА
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью.
Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"В областном центре зафиксировано два прилета вражеских ракет. Попали в одно из предприятий города.
Официальная информация со временем будет уточнена", - говорится в сообщении.
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Совпадение? Нет. Россия так "усиливает" свои позиции. Террористы.
а представители ООН - явно кацапские консервы