В Словакии говорят, что до сих пор не получили от ЕС деньги на украинских беженцев

Местные власти в Словакии говорят, что еще не получили никаких средств из фондов ЕС, созданных для поддержки стран-членов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

В марте Европейская комиссия приняла программу CARE (Cohesion's Action for Refugees in Europe), которая имела целью дать возможность государствам-членам быстро мобилизовать доступные ресурсы, чтобы помочь сотням тысяч убегающих от российского вторжения в Украину.

В Словакии в Министерстве регионального развития, которое координирует фонды ЕС, правительство нашло для этой цели доступные ресурсы на сумму более полумиллиарда евро.

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Но проблема в том, что местные власти, которые предпринимают меры по помощи украинским беженцам, до сих пор не получили денег из фондов ЕС. Поэтому они продолжают финансировать свою деятельность за счет государственного собрания, собственного бюджета и ресурсов различных некоммерческих организаций.

"К сожалению, пока мы ничего не получили от государства, никакого взноса. У нас есть средства на лето, но мы не знаем, что будет после этого. Ситуация может ухудшиться", — сказал Томаш Голубек, представитель города Нитра.

Другие муниципалитеты имеют подобный опыт. "Эйфория солидарности изменила реальность, когда все было положено на наши плечи, чего мы и ожидали", — рассказывает Михал Калиняк, главный директор Управления Ассоциации городов и муниципалитетов Словакии.

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В Минрегионе заявили, что еще коммуницируют с Еврокомиссией по корректировке операционных программ.

"Будет создана новая специальная ось приоритетов для поддержки мер в связи с миграционной волной. Кроме выделенной суммы в полмиллиарда евро, мы видим потенциал для высвобождения дополнительных ресурсов в операционных программах", - ответили в министерстве.

По данным Министерства внутренних дел, к концу июня почти 80 тысяч украинцев обратились с просьбой о временном убежище в Словакии. Однако суточное количество запросов существенно снизилось с пика в середине марта.