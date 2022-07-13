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Новости Война
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2960 ракет запустила Россия по городам Украины. Главная цель этих ракет – гражданские объекты, - Зеленский

ракета,зброя,росія,російська

Тактика России в войне против Украины – это террор.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам конференции "Азиатское лидерство" в Сеуле, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, первый пункт этого террора – артиллерия берет в заложники наши города.

"Российская армия организует свое наступление так, чтобы ее пушки и реактивная артиллерия могли бить по обычным жилым районам обычных городов. Например, именно это было целью оккупантов весной, когда российские солдаты двигались от северной границы нашего государства к нашей столице, чтобы иметь возможность либо уничтожить Киев из артиллерии, либо шантажировать нас таким уничтожением", - отмечает глава государства.

Он напомнил, что украинская армия выбила россиян с северных территорий, но оккупанты остаются на востоке и юге нашей страны и строят свое наступление так же - чтобы в прицелах их пушек и в досягаемости для систем залпового огня были обычные дома.

"Второй пункт – ракетный террор. 2960 ракет по состоянию на это утро – именно столько успела запустить Россия по нашим городам. И главная цель ракет – гражданские объекты", – отмечает Зеленский.

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"Представьте обычный шоппинг-мол или школу где-то в Инчхоне или в Квандже. Как бы вы восприняли удар по таким объектам большой противокорабельной ракетой? Какую разрабатывали для уничтожения авианосцев? А сотни подобных ударов? Конечно, это тактика. Тактика России, которая направлена на то, чтобы изгнать людей из наших городов и чтобы каждый из украинцев испытывал страх перед государством-террористом", - добавил он.

Зеленский Владимир (20268) крылатые ракеты (879) ракеты (3561) россия (95418) терроризм (18689)


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Топ комментарии
+14
Де українські ракети? , о дай вгадати - в асфальті ?
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13.07.2022 15:37
+11
Українська ж ракетна програма закопана в асфальт найвеличнішим. Чого б не стрілять.
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13.07.2022 15:42
+5
Ганьбище і трагедія України з таким найвеличнішим.
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13.07.2022 15:49
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Де українські ракети? , о дай вгадати - в асфальті ?
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13.07.2022 15:37 Ответить
Українська ж ракетна програма закопана в асфальт найвеличнішим. Чого б не стрілять.
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13.07.2022 15:42 Ответить
Ганьбище і трагедія України з таким найвеличнішим.
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13.07.2022 15:49 Ответить
видишь рузкого ? не жалей патронов ! спасай цивилизацию !
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13.07.2022 15:48 Ответить
по данным закрытытого опроса ВЦИОМ (РФ)
в целом:
30% - за прекрвщение войны
57% - за продолжение войны
13% - затруднились ответить

в возрастной группе 18-24 года
56% - за прекрвщение войны
19% - за продолжение войны

в возрастной группе 25-34 года
43% - за прекрвщение войны
41% - за продолжение войны

в возрастной группе старше 60-ти
72% - за продолжение войны

источник: https://youtu.be/MjsCJHJ-05s https://youtu.be/MjsCJHJ-05s

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13.07.2022 15:50 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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13.07.2022 18:45 Ответить
украінські ракети забрав світ
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13.07.2022 15:51 Ответить
Щоб тобі путін, при зустрічі, в твій чемодан насрав... бухгалтер!
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13.07.2022 15:57 Ответить
Пілять, це всі знають, тут запитують, що з :

САП, НАБУ та Дермаківщиною???
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13.07.2022 17:41 Ответить
Пфф Просто это Зеленский хочит вайны. Ана иму выгадна.
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13.07.2022 17:46 Ответить
Орки а настоящі Украіні радуються що е дороги особенно вдячні ЗСУ такшо веслуйте за кораблем
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13.07.2022 18:09 Ответить
 
 