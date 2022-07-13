2960 ракет запустила Россия по городам Украины. Главная цель этих ракет – гражданские объекты, - Зеленский
Тактика России в войне против Украины – это террор.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам конференции "Азиатское лидерство" в Сеуле, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, первый пункт этого террора – артиллерия берет в заложники наши города.
"Российская армия организует свое наступление так, чтобы ее пушки и реактивная артиллерия могли бить по обычным жилым районам обычных городов. Например, именно это было целью оккупантов весной, когда российские солдаты двигались от северной границы нашего государства к нашей столице, чтобы иметь возможность либо уничтожить Киев из артиллерии, либо шантажировать нас таким уничтожением", - отмечает глава государства.
Он напомнил, что украинская армия выбила россиян с северных территорий, но оккупанты остаются на востоке и юге нашей страны и строят свое наступление так же - чтобы в прицелах их пушек и в досягаемости для систем залпового огня были обычные дома.
"Второй пункт – ракетный террор. 2960 ракет по состоянию на это утро – именно столько успела запустить Россия по нашим городам. И главная цель ракет – гражданские объекты", – отмечает Зеленский.
"Представьте обычный шоппинг-мол или школу где-то в Инчхоне или в Квандже. Как бы вы восприняли удар по таким объектам большой противокорабельной ракетой? Какую разрабатывали для уничтожения авианосцев? А сотни подобных ударов? Конечно, это тактика. Тактика России, которая направлена на то, чтобы изгнать людей из наших городов и чтобы каждый из украинцев испытывал страх перед государством-террористом", - добавил он.
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в возрастной группе 25-34 года
43% - за прекрвщение войны
41% - за продолжение войны
в возрастной группе старше 60-ти
72% - за продолжение войны
источник: https://youtu.be/MjsCJHJ-05s https://youtu.be/MjsCJHJ-05s
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
САП, НАБУ та Дермаківщиною???