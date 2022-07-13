Для Европы зима будет самой суровой за 60 лет, - вице-премьер Румынии Хунор
Европейскому союзу придется заплатить большую цену за санкции против России. ЕС придется пережить самую суворую зиму за последние 60 лет.
Об этом заявил вице-премьер Румынии Келемен Хунор, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, предстоящая зима будет тяжелой, в частности из-за резкого роста цен на газ.
"Мы приняли закон, устанавливающий цены до апреля 2023 года, чтобы пережить зиму, которая, по нашим оценкам, будет суровой зимой... Но, поскольку газ дорожает повсюду в Европе, это будет тяжелая зима, может быть, самая суровая зима за последние 40, 50, 60 лет для всей Европы, к сожалению, - сказал Хунор.
Он отметил, что санкции против России были необходимы, поскольку других рычагов нет. Однако Европе придется за них заплатить большую цену.
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а зараз сотні тисяч без житла через війну... бідненькі європейці, тяжко буде
+ 24 взимку в квартирах в Европi нiде нема... +17, рiдко вище.
мова про те, що буде ще нижче, нiж +17...i набагато дорожче.
ось так в нормальнi часи було в середньому
цi руки нiчого не крали.
Кизяками отапливались...
було вугiлля здебiльшого...
Начиная с 1872 года фирмы из США, Канады, Бельгии, Франции, Германии вели нещадную эксплуатацию месторождений Борислава.
Неизвестная история развития и упадка газодобычи в Украине
https://businessviews.com.ua/ru/studies/id/gazodobycha-v-ukraine-1523/
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2012/04/120411_ru_s_yaremiychuk_gas_int
https://www.bbc.com/ukrainian/blog-history-russian-45706179
Интересно каким способом Украина и Румыния поделят газоскаажины...
Крыс путлера по факту кинули...
так как это и есть основная цель окурка.....
а турбины, это обычный шантажи и дешевая отмазка, якобы "нечем качать"....,
хотя, на самом деле, все совсем иначе.....
https://www.youtube.com/watch?v=rYdrKUMjeLU
А никого не предупреждали: с расеей дружить -- к беде?
Здавалось би, уряд має максимально спростити правила встановлення індивідуального опалення в багатоповерхівках.
Однак, ніхера правила не пом'якшені, де-факто узгодити в "інстанціях" встановлення індивідуалки не реально. Одна з вимог, щоб у жодної квартири в будинку не було заборгованості! І це тоді, коли половина того ж Харкова вимушена була вийхати з міста.
Як я вже неодноразово писав, країна не перейшла на воєнні рейки. І йдеться не про працюючі кафешки у центрі Києва, як багато хто думає (кафешки, це малий бізнес, який має виживати), йдеться про підготовку до тієї ж зими. В жовтні Уряд це зрозуміє, але вже буде пізно. Доведеться людям ставити буржуйки в багатоповерхівках, як це було в Тбілісі на початку 90-х.
Задовбало оце виття. Шановні, ви не можете просто взяти і купити газ не в рашки? В чому, бляха, проблема, не розумію? Ну так, буде ринкова ціна, а не кацапська, але це ціна свободи від орківських портянок і танків!
https://youtu.be/VzArkSjh__c?t=19
- А мне откуда знать? Если я скажу теплая, то он может не заготовить дров, а вдруг зима будет холодная? Замерзнет ведь чукча... Скажу лучше, что холодная.
И сказал. Потом ему стало стыдно, и он пошел к метеорологам. Спрашивает:
- Какая будет зима?
- Холодная.
- А почему?
- А вон чукча за дровами пошел.
Короче, зима будет теплая - я не видел ни одного чукчу, который бы заготавливал дрова на эту зиму.