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Для Европы зима будет самой суровой за 60 лет, - вице-премьер Румынии Хунор

газпром

Европейскому союзу придется заплатить большую цену за санкции против России. ЕС придется пережить самую суворую зиму за последние 60 лет.

Об этом заявил вице-премьер Румынии Келемен Хунор, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, предстоящая зима будет тяжелой, в частности из-за резкого роста цен на газ.

"Мы приняли закон, устанавливающий цены до апреля 2023 года, чтобы пережить зиму, которая, по нашим оценкам, будет суровой зимой... Но, поскольку газ дорожает повсюду в Европе, это будет тяжелая зима, может быть, самая суровая зима за последние 40, 50, 60 лет для всей Европы, к сожалению, - сказал Хунор.

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Он отметил, что санкции против России были необходимы, поскольку других рычагов нет. Однако Европе придется за них заплатить большую цену.

Газ (10223) Европа (1841) россия (95418) Румыния (1088) Евросоюз (17089)


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Топ комментарии
+22
Бєдниє бєдниє європейці так шкода їх, як же вони тепер будуть жити в квартирах з +18 замість + 24, ОЙ лишенько (10-13 зимою приватний будинок)
а зараз сотні тисяч без житла через війну... бідненькі європейці, тяжко буде
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13.07.2022 15:49
+18
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13.07.2022 15:46
+16
Почему в Европе никто не несёт никакой ответственности за доведение до такой ситуации. И никто не расследует действия немецкой старой курвы. Но за то любят поучать Украину за разгул коррупции.
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13.07.2022 15:54
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13.07.2022 15:46 Ответить
А це, я так розумію, доктор Франкенштейн?
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13.07.2022 17:39 Ответить
Бєдниє бєдниє європейці так шкода їх, як же вони тепер будуть жити в квартирах з +18 замість + 24, ОЙ лишенько (10-13 зимою приватний будинок)
а зараз сотні тисяч без житла через війну... бідненькі європейці, тяжко буде
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13.07.2022 15:49 Ответить
не пишiть про те, про що не маєте уяви.

+ 24 взимку в квартирах в Европi нiде нема... +17, рiдко вище.

мова про те, що буде ще нижче, нiж +17...i набагато дорожче.

ось так в нормальнi часи було в середньому

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13.07.2022 15:56 Ответить
Про новых проектов и реновированные дома поверю. Остальной жилфонд советской стройки по квартирам до сих пор не регулируется и зависит от желания управдома или обслуживающей компании. Если тётке с дырявыми окнами на первом этаже будет холодно и она начнёт смердеть повсюду, в доме накрутит такую жару, что в верхних этажах можно будет открыть сауну для желающих. Когда в нашем доме из-за интриг совковой части жителей провалили реновацию дома, пришлось утеплять стены своей квартиры самому. Теперь зимой даже с полностью закрытыми радиаторами в комнате +22 даже при -20 на улице. Соболезную соседям 6-7 этажей над мной.
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13.07.2022 16:58 Ответить
у моїзх батьків 14 градусів в будинку взимку, у нас в Україні, не першу зиму, бо занадто дорого обігрівати газом, і ніхто ще не помер, вони такі не одні. Можна помінятись, вони хай ідуть воювати а ми страшну зиму зимувати
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13.07.2022 18:09 Ответить
то ви ще в Україні не були, бідненькі!
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13.07.2022 15:53 Ответить
Почему в Европе никто не несёт никакой ответственности за доведение до такой ситуации. И никто не расследует действия немецкой старой курвы. Но за то любят поучать Украину за разгул коррупции.
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13.07.2022 15:54 Ответить
отвянь.

цi руки нiчого не крали.

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13.07.2022 16:00 Ответить
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13.07.2022 16:02 Ответить
капець...велику ціну??? аж матюки у горлі застрягли...можемо з ними місцями махнутись нє глядя...їм русня, обстріли, загибель дітей..а ми померзнемо...охрініти..типу у них вдома -40 буде..
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13.07.2022 15:54 Ответить
Так само щось в горлі застрягло! Боже ж..які вони ці європійці ліцімери. В Греції бум туристів. найбільше з Германії. вже кількість привищила доковідний. а це тільки початок літа. Якщо так важко. тримайте гроші на *саму сувору зиму*. Та й в самій Греції не проїхати в часи пік. стільки машин. Аякже дороге паливо?. Єметро. автобуси. тролейбуси- пересідайте!! Нє. а як же комфорт!
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13.07.2022 17:43 Ответить
Интересно что было в Европе до 1982 года...когда советские бараны построили газогон Уренгой-Помары-Ужгород...
Кизяками отапливались...
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13.07.2022 15:55 Ответить

було вугiлля здебiльшого...
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13.07.2022 15:57 Ответить
вони і зараз вугілля мають, але зелені не хочуть вугілля, бо вугілля не екологічно, ось і придумали щоб все на екологічному русскому газі. На скільки він "екологічний", вони вже зрозуміли чи ще ні?
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13.07.2022 20:55 Ответить
уренгои -- помари -- ужгород тянули німці -- ГДР
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13.07.2022 16:09 Ответить
Використовували каміни на вугіллі.
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13.07.2022 16:20 Ответить
Украина была экспортёром газа в Европу ещё в 1930-ые годы. Польша экспортировала карпатский газ в Германию. В последней трети 19-го века Западная Украина была центром европейской нефтедобычи.
Начиная с 1872 года фирмы из США, Канады, Бельгии, Франции, Германии вели нещадную эксплуатацию месторождений Борислава.



Неизвестная история развития и упадка газодобычи в Украине
https://businessviews.com.ua/ru/studies/id/gazodobycha-v-ukraine-1523/

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2012/04/120411_ru_s_yaremiychuk_gas_int

https://www.bbc.com/ukrainian/blog-history-russian-45706179
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13.07.2022 17:09 Ответить
Треба було раніше думати, а не смоктати газ та нафту у рашистів, мріючи про посади у Газпромі після виходу на пенсії.
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13.07.2022 15:57 Ответить
для українців також,наша гтс буде під прицілом тому про альтернативні види опалення треба зараз думати,що б з настанням холодів це небуло несподіванкою..
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13.07.2022 15:59 Ответить
Что ты предлагаешь делать жителям полностью электрифицированных высоток?
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13.07.2022 18:46 Ответить
Мадяр і не те скаже.. цей хунор...
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13.07.2022 15:59 Ответить
Кстати недалеко от острова Змеиный румынские геологоразведчики нашли большие запасы газа...
Интересно каким способом Украина и Румыния поделят газоскаажины...
Крыс путлера по факту кинули...
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13.07.2022 15:59 Ответить
Румуни на фейсбуці Генштабу вже кувікають: Зміїний це наш острів, він Україні дістався не по закону.
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13.07.2022 16:51 Ответить
не потрiбно видумувати. по Зміїному був суд, все давно вирiшено, все по закону.
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13.07.2022 17:47 Ответить
ну да...., и турбины не помогут......
так как это и есть основная цель окурка.....
а турбины, это обычный шантажи и дешевая отмазка, якобы "нечем качать"....,
хотя, на самом деле, все совсем иначе.....
https://www.youtube.com/watch?v=rYdrKUMjeLU
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13.07.2022 16:03 Ответить
Да прямо бедненькие. Цену они заплатят. Жопы будут греть на пару градусов меньше. Украина за вас всех отдувается. Уроды.
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13.07.2022 16:09 Ответить
до хорошого привикаєш швидко
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13.07.2022 16:11 Ответить
Румыния... Ничё норм цыгани ******** танк ******* и газ)
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13.07.2022 16:15 Ответить
Така ціна бізнесу з рашистами-педофілами-терористами, за 1 заощаджений Євро приходиться платити 10. Але думаю в Європі найближчим часом все розрулять, та ще б по Індусам в..бати націнкою на товари які ті з Європи та Штатів закупать)
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13.07.2022 16:23 Ответить
2960 ракет запустила Росія по містах України.
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13.07.2022 16:30 Ответить
А у кого-то зимой будет чуть прохладнее, чем раньше. И бассейны плавательные работать не будут...
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13.07.2022 16:36 Ответить
То ерунда. Вот в Европе вместо +22 в квартирах будет +21 - вот это трагедия.
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13.07.2022 16:39 Ответить
А никто не задумывался -- кто это сделал?
А никого не предупреждали: с расеей дружить -- к беде?
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13.07.2022 16:35 Ответить
Питання не пусте і не привід для жартів. В нас зруйновані ТЕЦ в Чернігові, Сумах, Харкові, Кременчуку, Краматорську, Слов'янську і десятках інших міст меншого масштабу.
Здавалось би, уряд має максимально спростити правила встановлення індивідуального опалення в багатоповерхівках.
Однак, ніхера правила не пом'якшені, де-факто узгодити в "інстанціях" встановлення індивідуалки не реально. Одна з вимог, щоб у жодної квартири в будинку не було заборгованості! І це тоді, коли половина того ж Харкова вимушена була вийхати з міста.
Як я вже неодноразово писав, країна не перейшла на воєнні рейки. І йдеться не про працюючі кафешки у центрі Києва, як багато хто думає (кафешки, це малий бізнес, який має виживати), йдеться про підготовку до тієї ж зими. В жовтні Уряд це зрозуміє, але вже буде пізно. Доведеться людям ставити буржуйки в багатоповерхівках, як це було в Тбілісі на початку 90-х.
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13.07.2022 16:42 Ответить
Индивидуалка не поможет.газа просто не будет
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15.07.2022 19:10 Ответить
газ в Европу стали поставлять в 70-х годах...как же она жила до этого?
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13.07.2022 16:50 Ответить
Дровишками и углём. Центральное паровое отопление в появилось в начале 20 века и то не повсюдую
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13.07.2022 17:01 Ответить
фі, це ж некологічно.
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13.07.2022 21:01 Ответить
А тепер уявіть собі, що в одній із найрозвинутіших країн світу - Південній Кореї - взагалі нема центрального опалення. І нічого, прекрасно живуть люди.

Задовбало оце виття. Шановні, ви не можете просто взяти і купити газ не в рашки? В чому, бляха, проблема, не розумію? Ну так, буде ринкова ціна, а не кацапська, але це ціна свободи від орківських портянок і танків!
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13.07.2022 17:14 Ответить
Чей газ идёт в Европу?
https://youtu.be/VzArkSjh__c?t=19
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13.07.2022 17:18 Ответить
Однажды чукча пришел к шаману, и спрашивает, какая будет зима - теплая или холодная? Шаман подумал:
- А мне откуда знать? Если я скажу теплая, то он может не заготовить дров, а вдруг зима будет холодная? Замерзнет ведь чукча... Скажу лучше, что холодная.
И сказал. Потом ему стало стыдно, и он пошел к метеорологам. Спрашивает:
- Какая будет зима?
- Холодная.
- А почему?
- А вон чукча за дровами пошел.

Короче, зима будет теплая - я не видел ни одного чукчу, который бы заготавливал дрова на эту зиму.
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13.07.2022 17:48 Ответить
Не скигли Хунер. Європейці витратять трохи більше грошей на опалення і теплі піжами. Українці несуть безповоротні втрати найдорожчого для любої нації, а як ми перезимуємо з дебілами в уряді, знає тільки всевишній.
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13.07.2022 18:20 Ответить
Європа платить не за санкції, а за свій довбоїбизм та продаджість і подвійні стандарти своїх лідерів, які протягом багатьов років відгодовували розжирілу смердючу і нахабну москальську свиню.
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13.07.2022 20:21 Ответить
Подумаешь. Негры, те вообще с голоду передохнут.
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13.07.2022 21:00 Ответить
 
 