Для Европы зима будет самой суровой за 60 лет, - вице-премьер Румынии Хунор

Европейскому союзу придется заплатить большую цену за санкции против России. ЕС придется пережить самую суворую зиму за последние 60 лет.

Об этом заявил вице-премьер Румынии Келемен Хунор, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, предстоящая зима будет тяжелой, в частности из-за резкого роста цен на газ.

"Мы приняли закон, устанавливающий цены до апреля 2023 года, чтобы пережить зиму, которая, по нашим оценкам, будет суровой зимой... Но, поскольку газ дорожает повсюду в Европе, это будет тяжелая зима, может быть, самая суровая зима за последние 40, 50, 60 лет для всей Европы, к сожалению, - сказал Хунор.

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Он отметил, что санкции против России были необходимы, поскольку других рычагов нет. Однако Европе придется за них заплатить большую цену.