65% украинцев, выехавших за границу из-за войны, не планируют возвращаться в ближайшее время, - опрос
Около двух третей украинцев, с началом полномасштабной войны выехавших за границу, пока не планируют возвращаться в Украину.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Опрос проводился среди 4900 украинцев, сейчас проживающих в Польше, Чехии, Венгрии, Молдове, Румынии и Словакии, в середине мая-середине июня.
Большинство опрошенных украинцев говорят, что хотят вернуться в Украину, когда появится такая возможность, но 65% пока планируют оставаться в той стране, где они оказались, и 9% - переехать в другую. Главным фактором, побуждающим их возвращаться, называют снижение интенсивности боевых действий.
16% опрошенных сообщили, что хотят уехать в Украину в ближайшие два месяца, но почти все – временно, чтобы увидеться с родными и друзьями или решить дела. 40% из тех, кто планирует возвращаться, собирались сделать это в течение следующего месяца, а остальные не уверены, когда именно уедут.
Планы людей существенно разнятся в зависимости от региона проживания — так, готовых возвращаться гораздо больше среди жителей Киева и западных областей, чем востока и севера.
Среди тех, кто пока планирует оставаться в той стране, что и сейчас, больше средней части людей, которые занимаются детьми или пожилыми родственниками, вместе с которыми приехали; тех, кто уехал в первые дни полномасштабной войны и проживающих в предоставленном жилье или снимающих жилье сам. Среди тех, кто намерен изменить страну пребывания - заметно больше украинцев, выехавших за границу недавно и проживающих в центрах размещения беженцев. Чаще всего такие люди хотят переехать в Германию (33%), Чехию (7%) или Канаду (5%).
70% респондентов уехали из страны вместе с кем-то, чаще всего – ближайшими родственниками, и в 90% случаев члены семьи – женщины и дети. 82% респондентов оставили в Украине минимум одного близкого члена семьи.
77% имеют высшее или профессионально-техническое образование и опыт работы.
По данным УВКБ, сейчас за пределами Украины в Европе остаются около 5,6 млн украинцев из тех 8,8 млн, которые пересекали границу на выезд после 24 февраля, а около 3,3 млн уже вернулись.
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p.s. та й куди дійсно повертатись дійсно коли від міст камня на камені не лишилось.
Ну і права і обов язки теж дуже цікаво розподіляються - для когось виключно права і ніяких обов язків, а решті - виключно обов язки і ніяких прав.
Будь-яка нормальна людина буде намагатися звалити з такої зеленої держави, і няікий залізний паркан тут не допоможе - тільке ще більш розізлить людей.
Єслі работать нєгде тебе мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за кого голосовал
Не повертаються через ЗЄ-владу в Україні.
Помітили, що з украінської геть щезли такі слова, як нині, тепер, зараз і подібні? Лишилася одним-одна "наразя".
А от ще:
Певно, існують дві подруги-нерозлийвода - Палазя та Наразя. Палазі завжди відомо усе, а от Наразі - ні.
Мо' то чиєсь сильне-пресильне чаклунство, га?
ваша ж*па там, где пайка больше??
перші дійсно тікали від війни
другі поїхали за фінвиплатами.
перші не повертаються, бо немає куда
другі, пригрілися та не спішать.
як би не другі, біженців було б в рази меньче.
https://focus.ua/ukraine/521653-v-minsocpolitiki-novaya-zamministra-devushka-zarabatyvaet-v-2-5-raza-bolshe-zelenskogo-foto
Тому зараз - це лише можливість звалити з країни північнокорейських зелених мрій.
Так шо не треба тут розказувати казок.
Тут зараз виживати можуть тільки військові і ті хто на бюджеті сидить - решта збирайте гриби отсосіновікі.
З таким підходом через три чотирі місяці тут і путіна не треба вже буде.
Оренда квартири (звісно не апартаменти) порядку 2500-3000 на місяць (+комуналка 600-800).
При цьому ціни на продукти не вище, а на де які основні групи товарів навіть нижче.
Тобто 2 працюючі особи здатні забезпечити сім ї рівень існування не гірший аніж вдома.
На цей час в нашій державі реалізується політика перетворення громадян на рабів (бо війна). Це означає, що переважна більшість буде працювати 240 годин на місяць за мінімалку або трохи вище мінімалки якщо пощастить (хай в середньому 15 000 грн. на місяць).
Отже шляхом нескладних математичних розрахунків на рівні 5го класу отримуємо що в нашій рідній країні ти за свою працю отримаєшь у 2,3 рази меньше аніж у Польщі.
І керівництво країни замість того аби спонукати бізнес створювати робочі місця робить все щоб їх знищити (бо війна) і перетворити населення на майже безкоштовну рабсилу (бо війна).
Дибілу зрозуміло, що людина яка працює і забезпечує себе і свою сім ю на більш-менш нормальному рівні - це краще аніж людина, яка сидить без роботи.
Але ніхт - держава робить все щоб безробітних (тобто безкоштовної рабсили) ставало дедалі більше.
Просте питання - якого хєра малий та середній бізнес не звільнено від оподаткування (будь-якого) хоча б на період воєнного стану? Таким чином бізнес мав би більше шансів втриматися і пережити цей час але ні - здеруть до останнього сьогодні і пох що завтра купа людей опиниться на вулиці.
Результат: люди опиняються на вулиці, а податків держава все одно не отримає.
Дибіли
За 5 месяцев войны никакие послабления для бизнеса не сделали. Мобилизированным бизнесм может не платить зарплату. Военкоматы вместе с ментами кошмарят мужиков, надо же 100-тысячные потери восполнять. А кто потом работать будет? Куча инвалидов будет, кто работать будет? Если совок вывез на идеологии, а тут все печально. Тем более, что сейчас не 50-е годы 20 века, сейчас все иначе и хуже для гринпоца.