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Новости Война
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РосСМИ разоблачают свою же пропаганду, сообщая, что на уничтоженном HIMARS "складе селитры" до сих пор слышны детонация и взрывы, - Бутусов

каховка

Российские пропагандисты еще раз опозорились распространением фейков.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"РИА Новости блестяще разоблачает российскую пропаганду, которую само же и распространило! Российская пропаганда утверждает, что ВСУ ударом Хаймарс уничтожили склад селитры и гуманитарной помощи в Новой Каховке. При этом спустя восемь часов после взрыва корреспондент РИА Новости снимает видео и пишет, что на месте удара все ещё слышна "детонация" и "взрывы". Неужели селитра имеет химические свойства детонировать восемь часов подряд? Или это такая "гуманитарная помощь"?" - отметил журналист.

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РосСМИ разоблачают свою же пропаганду, сообщая, что на уничтоженном HIMARS складе селитры до сих пор слышны детонация и взрывы, - Бутусов 01

пропаганда (3672) Бутусов Юрий (4351) фейк (678)


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Топ комментарии
+19
Пусть несёт Параш-ТВ что хочет. Главное, чтобы все их склады постоянно взрывались.
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13.07.2022 16:50
+17
"Гуманитарка" от орков детонирует. Она у них такая.
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13.07.2022 16:52
+13
даже-даже-даже, если склад с селитрой! первое- наша Новая Каховка, второе- наш склад, наша селитра, которая применяется не только в сельском хозяйстве что хотим то и с ней сделаем. Третье склад с пестицидами, гербицидами, селитрой ДОЛЖЕН находиться очень вдали от жилих помещений, водоемов и тд. Скоро селитра будет взріваться в Воронежской Народной Республике, там как раз есть завод по производству того удобрения
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13.07.2022 17:04
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Пусть несёт Параш-ТВ что хочет. Главное, чтобы все их склады постоянно взрывались.
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13.07.2022 16:50 Ответить
У них там банки с тушенкой и борщом до сих пор взрываются, детонируют, что здесь непонятного.. )
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13.07.2022 20:24 Ответить
Хахлы-дураки просто низнают про долгодетонирующую селитру!
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13.07.2022 16:51 Ответить
"Гуманитарка" от орков детонирует. Она у них такая.
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13.07.2022 16:52 Ответить
бывает ))))
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13.07.2022 16:54 Ответить
ну это потому, что там селитра особенная - взрывается очень-очень медленно и очень маленькими порциями.......
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13.07.2022 16:54 Ответить
усі думали що в Каховці була бавовна а виявилося що це просто селітра
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13.07.2022 16:55 Ответить
Админ в чате сказал, что надо говорить не бк, а селитра, иначе ему прилетит
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13.07.2022 16:58 Ответить
админу насрали на голову, а сказали говорить что то божья роса...
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13.07.2022 17:14 Ответить
не зрозуміло тільки чому так тужаться шоб не визнавати знищення складу?
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13.07.2022 16:58 Ответить
А як визнати,що їх другу армію третього світу,якісь "націки" (яких вони за два дні) дрючать?!
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13.07.2022 17:06 Ответить
я б нассал вы орочий трУп нахрен ***** под абсентом..да простит менЯ дева мотрена присвятая..и дева мария и жанна дарк
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13.07.2022 17:00 Ответить
даже-даже-даже, если склад с селитрой! первое- наша Новая Каховка, второе- наш склад, наша селитра, которая применяется не только в сельском хозяйстве что хотим то и с ней сделаем. Третье склад с пестицидами, гербицидами, селитрой ДОЛЖЕН находиться очень вдали от жилих помещений, водоемов и тд. Скоро селитра будет взріваться в Воронежской Народной Республике, там как раз есть завод по производству того удобрения
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13.07.2022 17:04 Ответить
какая селитра - там что после детонации в разные стороны разлетались селиторные снаряды или ракеты ))
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13.07.2022 18:50 Ответить
детонирую мешки в которых была селитра. 😂😂😂
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13.07.2022 21:13 Ответить
Это дитанирует не селитра, а кацапские пердаки
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13.07.2022 17:10 Ответить
Хто небудь поясне цім довбодятлам, що селітра від полум'я не детануе, на відміну від пороху та пірокселину (складова капсюлів і запалів). Щасливих польотів, москалики!
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13.07.2022 17:25 Ответить
А в Бейруте тогда что было ?
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13.07.2022 18:45 Ответить
В Бейруте был ОДИНОЧНЫЙ взрыв , а тут 10+ часов непрекращающаяся детонация..
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13.07.2022 19:31 Ответить
ні селітра різнородна нормально їбаше, не раз готував і вибухівку (амонал, динамон, інші рецепти), порох чорний і другий інший так тема цікава http://chemistry-chemists.com навіть з законом проблеми маю через це. та коли склад день детонує, пострелюючи то й дурню зрозуміло шо там бк а не селітра. до того ж, шо робе селітра на підприємстві шо займається зварюванням металевих конструкцій?!
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13.07.2022 17:27 Ответить
нічого ви не розумієте, там селитра бо якщо не селитра то "пабйєди" у сорокаасемихромосомних немає
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13.07.2022 21:15 Ответить
комусь з орків гриб на н.каховкою став схожий на гриб над бейрутом, а оскільки він не чорний то і вирішили збрехати. а то що там космонавтів поклали, це другорядне. Бабуяни ще понароджують
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13.07.2022 17:27 Ответить
Селітра, так селітра - нехай хоч так порадіють. А що ж тоді буде коли ракета від Хаймерса прилетить?
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13.07.2022 17:33 Ответить
а ві не помните як було з кораблем який пішов на йуХ ?
Непутнів там не була, а було два хлопка от "Акурка" (чи синтетики не памятаю ) , крен на бок, буксировка в бухту, а потім - "он утонул" (С) В.Хуйло
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13.07.2022 21:18 Ответить
Очередность бавовны
Вчера мы подробно обсуждали ситуацию с дальнобойной артиллерией, которая уже работает по противнику, вернее - о РСЗО Хаймарс, которые явно отрабатывают на расстояние больше 100 километров, и вот сегодня утром стало известно о том, что ночью снова прилетело в оккупированный Луганск. Это опять, слишком длинное плечо для ракет, которые должны иметь ограничение дальности в 80 километров и тем не менее, бавовна таки снова заглянула туда и очевидцы сняли этот салют.
https://twitter.com/i/status/1546970490522046465

Как и предполагалось, красочные и масштабные взрывы теперь будут наблюдаться все реже, поскольку количество крупных арсеналов у противника ограничено и скорее всего, они уже подходят к завершению. А это значит, что дальше будут уничтожаться уже не такие большие склады, что не даст яркой картинки, либо цели, которые в принципе не могут дать крупной, вторичной детонации. И похоже на то, что ночной Луганск продемонстрировал нечто подобное. По крайней мере, из открытых источников можно понять, что в данном случае прилетело не по складам, а по расположению части ПВО противника.

И здесь есть некая ирония, которую следует расшифровать, чтобы выкопать «шутку юмора». На самом деле, все крупные артиллерийские склады обязаны прикрываться средствами ПВО. Причем, они должны иметь крайне плотную и эшелонированную оборону. Причина такого прикрытия понятна, ведь достаточно одного удачного попадания и десятки тысяч тонн боеприпасов будут взрываться самостоятельно, без дополнительной, посторонней помощи.

И это мы так полагаем, что там взрываются только снаряды, но на самом деле, такие склады могут иметь специальные хранилища для ракет, разного типа и класса, авиабомб и прочих не совсем артиллерийских боеприпасов. А это значит, что там хранятся и куда более дорогие изделия, нежели снаряды для гаубиц. Очевидно, что такие склады охраняются от возможных обстрелов с близкого расстояния и километров на 5-10 туда будет очень сложно добраться так, чтобы отстреляться из чего-то, что можно принести в руках или привезти на автомобиле. Но самая реальная и большая угроза исходит из верхней полусферы.

Именно по этой причине такие объекты прикрываются системами ПВО плотнее, чем командные пункты или что-то подобное.. По крайней мере, должны прикрываться. И потому классика жанра диктует простую и логичную «двоечку». Первый удар наносится по системе ПВО, чтобы «раскрыть» арсенал для удара с воздуха. Обычно ПВО рубят избыточной атакой разнотипными боеприпасами так, чтобы вывести из строя ее РЛС. Нечто подобное наши продемонстрировали при уничтожении крейсера «Москва». Сначала Байрактарами были повреждены РЛС, а потом прилетели противокорабельные ракеты.

Но как мы видим по примеру Луганска, наши отработали в обратной последовательности, сначала взорвали арсенал, а потом, на следующий день - добили позиции ПВО. Тем самым как бы послали привет мордорской оборонке и их оружию из серии «анала говнет». Арсенал размолотили как бы сказав: «Мы знаем о том, что его прикрывает ваша ПВО, но мы знаем, что она - го*но. А потом, когда все смогли посмотреть огненное шоу и детонации с пожарами закончились - добили и саму ПВО, чтобы это Г не болталось под ногами. Между прочим, уничтожение арсенала в Новой Каховке прошло примерно по той же схеме, поскольку там тоже была уничтожена ПВО в режиме «чтобы два раза не вставать». Ну а чтобы ни у кого не вызывало сомнений, что это уже просто избиение их ПВО, отдельно и показательно был уничтожен дивизион С-400 под Харцызском.

Очевидно, что чисто с эстетической точки зрения, прилет по Луганску был не таким зрелищным, как предыдущая красота, но характер цели был таким, что повторная детонация и не должна была оказаться масштабной. Проще говоря, там нечему было взрываться с такими яркими визуальными эффектами, поскольку несколько десятков ракет ПВО не способны показать огненный шар в несколько километров высотой. Там просто поочередно взрывались пусковые установки с ракетами и наверное, совсем небольшой запас ракет, которые были предназначены для перезарядки. Там скорее топливо давало яркую картинку, чем БЧ ракет, состоящие из заранее сформированных осколков.

Тем не менее, значение этого удара трудно переоценить. Пока не сообщается о том, какой тип ЗРК отправился подсвечивать концерт Кобзона, но очевидно, что Луганск должна была прикрывать либо система С-300, либо уже С-400 - близняшка той, что прикрывала Донецк и сгорела под Харцызском. Таким будничным уничтожением позиций ПВО, оснащенных самыми фендиперцевыми комплексами, наши военные как бы показали, что создатели этих вундервафель готовили оружие к войне даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня. Да, они там что-то могут обнаруживать и поражать, но фокус в том, что современная война использует системы вооружений, борьба с которыми даже не закладывалась в технические возможности комплексов.

Оно конечно, рассказывать о том, что эти чудо-юдо системы поражают буквально все, что летает, но как только они сталкиваются не с условным противником, которого они условно поражают, а в боевых условиях с современной техникой, все становится на место. Израиль уже десятки раз показывал, что именно такое ПВО - бесполезно для борьбы не только с из ракетами, но и самолетами - крупными целями, на которые комплексы и были заточены. Потом это же показала Турция в Сирии. Между прочим, именно израильтяне и турки имеют на своем счету уничтоженные комплексы С-300. Орки нехотя признали потерю именно таких комплексов, но привычно рассказали о том, что сирийским экипажам не хватило профессионализма для того, чтобы отработать по целям.

И вот наши военные всему миру показывают, насколько дырявые эти системы ПВО, причем - и С-300, и С-400. Ведь здесь ими управляют кадровые военные мордора, которые прошли все стадии подготовки, тренировок и учений. Теперь списать все это на «кривые руки» чужих - не удастся. Здесь были идеальные условия для того, чтобы показать класс работы комплексов, но они показали класс своей пожароопасности. И теперь всем, кто в теме, стало понятно, что этим комплексам не хватает набора, в который входит: багор, топор и ведро с песком.

И между прочим, это уже стало доходить и в москве. Их пресса уже начала вопить о том, где же эти чудо комплексы, способные сбивать «стэлс», гиперзвуковые, низколетящие и прочие цели? Вопросы эти задаются не просто так, а потому, что именно это стоит на защите неба их столицы, и если так легко вскрылась ПОВ Донецка и Луганск, то где гарантии того, что и москва накрыта не зонтиком, а дырявой сеткой, которая только имитирует защиту. От сознания этого положения многим уже даже кушать не хочется.

И вот стало известно о том, что там началась волна отставок лиц, ответственных за оборонку. Первым пошел некто вице-премьер Юрий Борисов - куратор оборонно-промышленного комплекса и гособоронзаказа. Он занимался перевооружением армии с 2011 года и под его кураторство ушло не менее 20 триллионов рублей. И это именно он докладывал прутину о том, что уже созданы стаи Армат, самолетов пятого поколения, чудо-ракет и тех самых, непобедимых комплексов ПВО, которые сейчас уничтожаются во вторую очередь после уничтожения того, что они должны были прикрывать. Это он обещал к началу вторжения не менее 70% новых образцов оружия, которое будет поставлено в войска, а по факту, на войну отправляются танки, на которых катался еще Никита Хрущев.

Эта отставка говорит о том, что уже дней 10 идущие волны в их информпространстве о том, что мордорские вооружения потерпели фиаско, столкнувшись с западными и часто, не самыми новыми образцами вооружений, достигли самых глубин бункера и пришло время организационных решений. Ну а нам надо понимать, что пора больших бадабумов и факелов временно отступила, поскольку на оккупированных территориях их становится все меньше, и теперь красота может возникнуть лишь в Крыму или на приграничных территориях мордора и Беларуси. Но это никак не означает, что ценность точных ударов будет меньше. Ничего подобного. Просто с точки зрения эстетики, это будет выглядеть не так сочно. Ми переможемо.

https://defence-line.org/#facebook anti-colorados
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13.07.2022 17:40 Ответить
Ось приклад як детонує аміачна селітра, правда не вона сама по собі а у суміші з цукром т.з. http://chemistry-chemists.com/N3_2013/P2/dinamon-4200-1.avi Цукровий Динамон
докладніше https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=000028630881470184476:mtpkzrwgkkk&q=http://chemistry-chemists.com/N3_2013/ChemistryAndChemists_3_2013-P2-1.html&sa=U&ved=2ahUKEwi2-46aivb4AhXPnP0HHWvdBTMQFnoECAUQAQ&usg=AOvVaw2DYe3WCKUvMJAbbqp6KHHv тут

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13.07.2022 17:41 Ответить
Браток! Я вибачаюся, але для чого тут такі деталі? Ти розумієш, що форум - це ринкова площа? А по ній (крім розумних людей), бродить купа ідіотів І хтось обов"язково "спробує" Я сам "хімічив" - у молодості - азотистий йод - саме "безвинне" У мене цілий диск є - "Домашня кухня терориста" Там і вибухівки з госпмагу, і запалювальні суміші, і терміти, і напалми, і пірогелі А також детонатори Навіть є рецепти виготовлення наркотиків - від звичайної марихуани (з технологією вирощування) до героїну та деяких інших Але я не даю цей диск нікому і зберігаю в сейфі Так що прибирай з форуму свою інформацію А то, коли якийсь придурок щось ушиє по твоїй рекомендації і скаже що робив, як ти показав - то "за яйця крутить" будуть тебе - пропаганда тероризму чи щось подібне
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13.07.2022 18:37 Ответить
Хоссади! Да какая нам разница что говорят расейские пропагандоны?! Как они что называют на своём собачьем языке в своей недостране?
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13.07.2022 17:41 Ответить
Селітра - надзвичайно сильний вибуховий матеріал,власне це основна складова пороху...Але для того щоб вона вибухнула потрібно ще по меншій мірі два компоненти,не буду казати які...А так селітра то просте хімдобриво,за совітів вона горами лежала в колгоспах,пацанва там бігала,кастріки палила,набирала ту селітру в пакети,кидала згори,пилюка до неба але жодного вибуху не було...Не було!
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13.07.2022 17:48 Ответить
то калієва (75% селітра + 15% вуглець + 10% сірка = чорний димний порох), а удобрюють аміачною - вона найдешевша, з неї різнородна вибухівка робиться
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13.07.2022 18:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ibyK0h188hc
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13.07.2022 18:23 Ответить
у аміачній (або ж т.з. амонієвій) багато азота шо гарно для прискорення роста рослин
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13.07.2022 18:25 Ответить
Аммиачная детонирует и в чистом виде, только ее нужно очень много, пол тонны хотя бы.
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13.07.2022 20:07 Ответить
Бейрут тому свидетельство
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13.07.2022 21:27 Ответить
то просрочені гуманітарні кансерви
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13.07.2022 18:16 Ответить
Селітра з бавовною - пекельна суміш!
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13.07.2022 18:28 Ответить
То така "селітра"...
Двгограюча...
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13.07.2022 18:31 Ответить
https://ibb.co/bRB0QD3
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13.07.2022 18:31 Ответить
Юра, Вы это кому объясняете? Мокше? У мокши слишком низкий IQ, чтобы объединить эти два события в одну причинно-следственную цепочку (взрыв селитры - одно событие, а детонация БК на следующий день - другое событие). Если бы они могли думать критически, они бы не поддержали вторжение в Украину, и ещё много других "не"...
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13.07.2022 18:33 Ответить
Не змішуйте селітру з бавовною бо буде потужний хлопок.
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13.07.2022 22:20 Ответить
Біомаса у парашці схаває все, що завгодно.
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14.07.2022 06:05 Ответить
 
 