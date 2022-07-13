РосСМИ разоблачают свою же пропаганду, сообщая, что на уничтоженном HIMARS "складе селитры" до сих пор слышны детонация и взрывы, - Бутусов

Российские пропагандисты еще раз опозорились распространением фейков.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"РИА Новости блестяще разоблачает российскую пропаганду, которую само же и распространило! Российская пропаганда утверждает, что ВСУ ударом Хаймарс уничтожили склад селитры и гуманитарной помощи в Новой Каховке. При этом спустя восемь часов после взрыва корреспондент РИА Новости снимает видео и пишет, что на месте удара все ещё слышна "детонация" и "взрывы". Неужели селитра имеет химические свойства детонировать восемь часов подряд? Или это такая "гуманитарная помощь"?" - отметил журналист.

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