Еврокомиссия разрешила движение некоторых подсанкционных товаров в Калининградскую область РФ по железной дороге
Европейская комиссия в четверг опубликовала дополнительные указания для государств-членов ЕС по транзиту товаров из России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"Эти указания подтверждают, что транзит санкционных товаров автомобильным транспортом российскими операторами запрещен согласно мерам ЕС. Для железнодорожного транспорта не существует такого подобного запрета без ущерба для обязательств государств-членов осуществлять эффективный контроль", – говорится в разъяснении.
В ЕК объясняют, что государства-члены могут контролировать объем транзита, ориентируясь на средний показатель за последние три года, а также ограничивать "необычные потоки товаров или схемы торговли".
"Транзит санкционных товаров и технологий военного и двойного назначения полностью запрещен в любом случае независимо от вида транспорта", — объясняют в Еврокомиссии.
Кроме того, продолжили в ЕК, государства-члены должны следить, чтобы санкционные товары, следующие транзитом, не попадали на территорию ЕС. Еврокомиссия подчеркивает, что они будут нести ответственность в случае обхода санкций.
"Комиссия подчеркивает важность мониторинга двусторонних торговых потоков между Россией и Калининградской областью, чтобы гарантировать, что подсанкционные товары не могут попасть на таможенную территорию ЕС", – подытоживают там.
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Зерно не є підсанкційним товаром, це раз. На рівні ООН санкції ще не вводилися, це два. Туреччина санкції не накладала, це три. Мова за українське зерно, а на Україну санкції за напад расєї не накладалися, це чотири.
А тут йдеться про спробу маніпулювання вже введеними санкціями, та про вже підсанкційні товари для кацапів. І саме Німеччині найбільш лячно за заборону транзиту, і саме Німеччина тисне на Литву, "бо там у країнах Балтії німецькі солдати, ой, а якщо расєя щось зробить". Тож не вам з Німеччини українцям про "шляхи" та про те, "що можна було б забути" казати.
▪️ рекомендовано не запрещать железнодорожный транзит в Калининград попавших под санкции товаров России при условии соответствующего контроля
▪️ транзит подсанкционных товаров автомобильным транспортом не разрешен
и не говорите после, что вас не предупреждали...
вас взяли на понт - а дальше будет полный набор наездов и предЪяв, если гопник сразу не получил в пятак.....(
Вони можуть погодитись - але взамін на наступні санкції, наприклад. В пакеті сьомого пакету, така тавтологія.
"https://eurosolidarity.org/2022/07/12/petro-poroshenko-13-15-lypnya-zdijsnyt-vizyt-do-estoniyi/ 13-15 липня Голова політичної партії «Європейська Солідарність», п'ятий Президент України Петро Порошенко здійснює візит до Естонії . Він проведе зустрічі з представниками парламентських та політичних кіл Естонії для обговорення політичних, економічних та безпекових викликів для України та регіону внаслідок російського широкомасштабного вторгнення, перспектив європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави.
Заплановані також події в рамках благодійної діяльності Петра Порошенка для посилення обороноздатності України".
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В российском поезде, который вез груз из Беларуси в Калининград, литовцы нашли контрабанду
сегодня 17:45
В российском поезде, который вез груз из Беларуси в Калининградскую область РФ, литовцы нашли контрабанду.
Как сообщает Таможенная уголовная служба Литвы, в вагоне был щебень. Однако во время проверки в нем откопали 55 коробок из 27,5 тысячи пачек белорусских сигарет "Fest".
Источник: https://ukranews.com/ ukranews.com