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Еврокомиссия разрешила движение некоторых подсанкционных товаров в Калининградскую область РФ по железной дороге

калінінград

Европейская комиссия в четверг опубликовала дополнительные указания для государств-членов ЕС по транзиту товаров из России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Эти указания подтверждают, что транзит санкционных товаров автомобильным транспортом российскими операторами запрещен согласно мерам ЕС. Для железнодорожного транспорта не существует такого подобного запрета без ущерба для обязательств государств-членов осуществлять эффективный контроль", – говорится в разъяснении.

В ЕК объясняют, что государства-члены могут контролировать объем транзита, ориентируясь на средний показатель за последние три года, а также ограничивать "необычные потоки товаров или схемы торговли".

"Транзит санкционных товаров и технологий военного и двойного назначения полностью запрещен в любом случае независимо от вида транспорта", — объясняют в Еврокомиссии.

Кроме того, продолжили в ЕК, государства-члены должны следить, чтобы санкционные товары, следующие транзитом, не попадали на территорию ЕС. Еврокомиссия подчеркивает, что они будут нести ответственность в случае обхода санкций.

"Комиссия подчеркивает важность мониторинга двусторонних торговых потоков между Россией и Калининградской областью, чтобы гарантировать, что подсанкционные товары не могут попасть на таможенную территорию ЕС", – подытоживают там.

Читайте: После введения ограничений на транзит товаров на границах Литвы между Беларусью и Калининградской областью РФ растут очереди из грузовиков

Еврокомиссия (1445) Калининград (107) россия (95418) транзит (568)


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Топ комментарии
+59
В будь якому разі Литві респект і повага
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13.07.2022 17:13
+46
подвійні стандарти від єврокомісії - ганьба
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13.07.2022 17:13
+32
Єврокомісія апять абасралась...
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13.07.2022 17:15
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1984, Євразія... вони це заслужили... якби можна було перемістити Україну з притомним населенням кудись в Північну чи Південну Америку, я б за це був обома руками, подалі від цих мразей французов німців мадяров
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13.07.2022 17:12 Ответить
по ближче до Аргентини і Бразилії, Куба, і решта бананових республік, які в цьому плані далеко-то не пішли. Дивне бажання.
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13.07.2022 18:35 Ответить
Это вы батенька совсем не в курсе по ситуации в латинской америке.) Мексика, Бразилия, Аргентина, Чили довольно перспективные растущие экономики уровня той же восточной и центральной Европы. И примерно с тем же уровни жизни. То что там туземцы по джунглям бегают так в Австралии и НЗ тоже бегают и чито? В вышеперечисленных странах зарплата больше чем в Украине. Это так на минуточку. Если уж они банановые республики то кто м такие.?)
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13.07.2022 18:49 Ответить
та їй лиш би ляпнути щось(((
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13.07.2022 21:15 Ответить
V Argentyni ta Chili banany ne rostut')))Zanadto zymno
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14.07.2022 11:27 Ответить
Hocha b ****' Verna perechytaite. Pro ditey kapitana Granta)))))))
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14.07.2022 11:30 Ответить
подвійні стандарти від єврокомісії - ганьба
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13.07.2022 17:13 Ответить
Слабаки!!!
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13.07.2022 17:13 Ответить
В будь якому разі Литві респект і повага
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13.07.2022 17:13 Ответить
ЄС породовжуйте лізти путін в сраку, ви це вмієте робити без мила
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13.07.2022 17:14 Ответить
та будь-ласочка, але не треба нас тутди запихати, та ще й попереду себе.
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13.07.2022 18:36 Ответить
Та ви звідти ще й не вилізли.
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14.07.2022 01:01 Ответить
eto prosto pozorishe a ne EK . vzjali i kinuli Litvu... net slov adni mati na ume
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13.07.2022 17:14 Ответить
nekā pirmo reizi ?
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14.07.2022 00:36 Ответить
tak zajebaļi jau. cik var kāpt uz viena un tā paša grābekļa ? !
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14.07.2022 09:23 Ответить
Они евроимпотенты
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14.07.2022 01:02 Ответить
toljko za shchet drugih kosnulos bi ih lichno - sovsem po drugomu zapelji bi
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14.07.2022 09:25 Ответить
Єврокомісія апять абасралась...
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13.07.2022 17:15 Ответить
sm. moj koment vyše
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14.07.2022 00:38 Ответить
Єврокомісія не абасралась, просто корупція (якої, звісно, в Європі нема, ви шо! нєт-нєт!). Чинуші говняні через одного скуплені кривавими кацапськими нафтодоларами. Це іспанський сором. От саме на це путлєр і розраховував, коли починав 3 світову війну.
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13.07.2022 17:18 Ответить
Газпрому турбины, Кенигсбергу санкционные товары. А это только 5 месяц войны. Такими темпами через год снимут санкции с ********* и на нас наложат
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13.07.2022 17:19 Ответить
"Транзит санкційних товарів і технологій військового та подвійного призначення повністю заборонений у будь-якому випадку - незалежно від виду транспорту", - пояснили в Єврокомісії. Джерело:
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13.07.2022 17:40 Ответить
на хрін ці санкції коли в них повно дірок ?
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13.07.2022 17:19 Ответить
Слюнявые чмошники!!!!!
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13.07.2022 17:22 Ответить
Одна из главных европейских ценностей - избежание войны (за исключением маленьких, заведомо победоносных и далеких). Мир любой ценой. Поэтому более-менее сильного и решительно настроенного противника нельзя огорчать. А то вдруг он сильно огорчится, и будет нехорошо.
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13.07.2022 17:22 Ответить
в результаті він так втішився що взагалі вирішив цілу Європу з лиця землі зтерти, для початку наповнили Європи маргіналами з Африки, тепер озвірілі від голоду ще припруться десяткі міліонів, ну бо то працювати і все таки то у них криза на кризі, а як вбивати-грабувати і дітей пачками робити так жодндої кризи і немає зовсім. Місцеві дітей мають мало, бо то неекологічно, немодно, ми ж в 21-му сторіччі треба жити для себе, кар"єра, і взагалі у мене гендер, щоб то не означало. І з"їдять тільки схрумає, якщо й далі будуть шмарклі жувати ліберали зл...чіє, далі брюха не бачать, вище сраки очі не піднімають.
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13.07.2022 18:42 Ответить
Мабуть Литва накладе вето.
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13.07.2022 17:25 Ответить
ага, поки і цього права не позбавлять. Німці і Брюсель вже давно добиваються щоб права вета позбавити, щоб яку б х..ю не придумали би в Брюселі єврокорупціонери, для всіх країн щоб була обов"язкова до виконання. Східна Європа проти, Західна злиться.
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13.07.2022 18:44 Ответить
Nu v prachitannom vsjo razplivchita , tam tipa razrishili , no i zapretili . Vajennije tavari , i tavari dvainova naznachenija zapret astavili , a vo vremja vaini dazhe kalbasa imejet dvainoje naznachenije....prosta eirobirokrati sbrosili s sebja atvetstvennostj . Vsjo v rukah litovcev !
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13.07.2022 17:26 Ответить
diemžēl ne, brāl
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14.07.2022 00:40 Ответить
ООН, росія,Україна і Туреччина про що домовляються ? Може не потрібно про Європу, коли Україна сама іде тим же шляхом. Війна,можна було б про голодних Африки забути.
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13.07.2022 17:27 Ответить
Чудове питання! Ніхто не знає, про що вони там домовляються. А от з дивана виглядає так, наче туреччина, мордор і ООН шукають можливості узаконити вороване зерно. А представники зелених гнид шукають можливості під шумочок загрести ще бабосіків і записати ще героїчних відосіків для 73%.
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13.07.2022 17:31 Ответить
Ні, якраз потрібно про Європу, якщо ви досі не можете збагнути різницю між тим зерном та німецьким уміратварєнієм.

Зерно не є підсанкційним товаром, це раз. На рівні ООН санкції ще не вводилися, це два. Туреччина санкції не накладала, це три. Мова за українське зерно, а на Україну санкції за напад расєї не накладалися, це чотири.

А тут йдеться про спробу маніпулювання вже введеними санкціями, та про вже підсанкційні товари для кацапів. І саме Німеччині найбільш лячно за заборону транзиту, і саме Німеччина тисне на Литву, "бо там у країнах Балтії німецькі солдати, ой, а якщо расєя щось зробить". Тож не вам з Німеччини українцям про "шляхи" та про те, "що можна було б забути" казати.
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13.07.2022 17:58 Ответить
солдати мало їх цікавлять, вони можуть їх і відкликати, там інше.
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13.07.2022 18:46 Ответить
Там багато чого. Але щодо солдатів вони вголос озвучували -
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13.07.2022 18:53 Ответить
оо..і ці люди щось там белькотять про корупцію у нас...а самі - то турбіну для північного потоку..то тепер, мабудь, золото-брюлікі..
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13.07.2022 17:30 Ответить
если кацапстан прекратит поставки газа раньше чем к этому будут готовы в еропе там наступит кризис и помощь Украине со стороны ЕС будет под большим вопросом. всему свое время. спасибо ЕС за ту поддержку которую ЕС оказывает Украине на данный момент
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13.07.2022 17:36 Ответить
рекомендовано не запрещать железнодорожный транзит - можно посылать ???? интересно как Литва трактует ? 😂🤣🤣🤣 ⚡️Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту:

▪️ рекомендовано не запрещать железнодорожный транзит в Калининград попавших под санкции товаров России при условии соответствующего контроля

▪️ транзит подсанкционных товаров автомобильным транспортом не разрешен
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13.07.2022 17:31 Ответить
Литва обіцяла послати подалі і рашку, і єврокомісію. Подивимось...
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13.07.2022 17:37 Ответить
Якщо всі забули, то нагадаю. Литва давно забила і розібрала залізничні колії в напрямку Калінінграда, як економічно не вигідний для країни проект.
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13.07.2022 18:47 Ответить
"Транзит санкційних товарів і технологій військового та подвійного призначення повністю заборонений у будь-якому випадку - незалежно від виду транспорту", - пояснили в Єврокомісії. Джерело:
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13.07.2022 17:42 Ответить
Это рекомендации на уровне еврокомисии не обязательные к выполнению !!!
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13.07.2022 17:32 Ответить
Наскільки відомо,Литва хєр забила на оті всі рішення єврокомісіі а так як всі рішення в Євросоюзі приймаються консенсусом,то єврокомісія може тими рішеннями хіба підтертись...Але це така гра,і поки рашка з роззявленим дзьобом буде спостерігати за цим буде ще щось,потім ще і кінчиться (дай Боже) Кенігсберською Народною Республікою,добре шо ***** показав дорогу як то робиться...
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13.07.2022 17:33 Ответить
интресно сколько бабла отвалила Рашка за бумажку которая ничего не стоит ???
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13.07.2022 17:36 Ответить
от побачите, зараз якийсь єврочиновник вилізе і скаже що в умовах війни вони просто не можуть позволити щоб у когось було право вето і треба все вирішувати швиденько, кваліфікаційною більшістю. Тобто все вирішуватимуть в Брюселі німці і французи, поляків можуть і не прибалтів можуть і не кликати поставлять перед фактом і все, а якщо ні то санкції і жодних грошей від ЄС, але до ЄС грошіки подай і вчасно.
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13.07.2022 18:48 Ответить
это прескорбно, Эуропа..
и не говорите после, что вас не предупреждали...
вас взяли на понт - а дальше будет полный набор наездов и предЪяв, если гопник сразу не получил в пятак.....(
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13.07.2022 17:33 Ответить
єврокомісія поци продажні... країнам Балтії респект..
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13.07.2022 17:35 Ответить
СПИРТ - військового або подвійного призначення?
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13.07.2022 17:36 Ответить
Це у нас шаленна корупція, а у євроначальників - лобізм.
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13.07.2022 17:38 Ответить
лобКізм
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13.07.2022 17:41 Ответить
Єврокомісія нічого не дозволяє і не вирішує. Вона лише рекомендує, пропонує вирішити Раді перших міністрів ЄС. А там має бути консенсус. Якщо три балтійські країни упруться (і Польща також) - не буде жодного рішення.
Вони можуть погодитись - але взамін на наступні санкції, наприклад. В пакеті сьомого пакету, така тавтологія.
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13.07.2022 17:42 Ответить
як можна було дозволити Путінові 2022 року, коли гітлерові 1939го року відмовили?
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13.07.2022 17:48 Ответить
Для того, щоб з цього пакету витягнути більше - сьогодні в столиці прибалтійських країн здійснює свій вояж український дядько Петро:

"https://eurosolidarity.org/2022/07/12/petro-poroshenko-13-15-lypnya-zdijsnyt-vizyt-do-estoniyi/ 13-15 липня Голова політичної партії «Європейська Солідарність», п'ятий Президент України Петро Порошенко здійснює візит до Естонії . Він проведе зустрічі з представниками парламентських та політичних кіл Естонії для обговорення політичних, економічних та безпекових викликів для України та регіону внаслідок російського широкомасштабного вторгнення, перспектив європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави.

Заплановані також події в рамках благодійної діяльності Петра Порошенка для посилення обороноздатності України".
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13.07.2022 17:49 Ответить
Кенигсберг и Восточная пруZZuя истинно рюZZkiя земли... сралин и гитлер договорились о Мировой революции еще в 1923 😂году во время Мюнхенского путча в Баварии..
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13.07.2022 17:52 Ответить
не было бы еврогнид, не появилось бы и кацапское *****
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13.07.2022 18:15 Ответить
"Вильнюс не прислушивался ни к рекомендациям Еврокомиссии, ни к требованиям канцлера Германии Олава Шольца разблокировать транзит подсанкционных товаров из России в российский Калининградский анклав. Литва решила сделать еще больше и занялась демонтажем железнодорожных путей, соединяющих Россию и Белоруссию с Калининградом.

Читать полностью на https://enovosty.com/news/news_abroad/full/307-v-litve-nachali-razbirat-zheleznodorozhnye-puti-vedushhie-v-kaliningrad "
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13.07.2022 18:29 Ответить
вибачайте, але якщо до них прислуховуватися, то вже були б по самі вуха в бойовіках з Африки і вже давно не були би господарями у власній країні. Може самі багаті економіки ЄС типу Франції і Німеччини можуть собі це позволити, але маленька Прибалтика - ні. "ми не настільки багаті, що дозволяти собі робити недалекоглядну дурню, якіми б благими намірами вона не пояснювалася і в якіб високі ідеї не вдягалася."
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13.07.2022 18:51 Ответить
Кенигсберг, это Дойчланд и точка,может когда нибудь тевтоны проснутся, и вернут себе свои земли.
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13.07.2022 18:32 Ответить
так і данцінг, і бресоау, і судети, і страсбург...
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13.07.2022 21:23 Ответить
ЄС як остання шльондра. І цьому б дала, і цьому, а цьому не дала но якщо заплатить- хай як хоче і куди хоче. Ганьба!
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13.07.2022 18:37 Ответить
///
В российском поезде, который вез груз из Беларуси в Калининград, литовцы нашли контрабанду
сегодня 17:45

В российском поезде, который вез груз из Беларуси в Калининградскую область РФ, литовцы нашли контрабанду.
Как сообщает Таможенная уголовная служба Литвы, в вагоне был щебень. Однако во время проверки в нем откопали 55 коробок из 27,5 тысячи пачек белорусских сигарет "Fest".

Источник: https://ukranews.com/ ukranews.com
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13.07.2022 18:57 Ответить
Цікаво, а на скільки дорожче коштують 27,5 тис. пачок сигарет, ніж вагон щебня? А взагалі - так і треба. Вагон щебеню - розвантажити, перебрати по камінчику (а раптом там контрабандні брульянти?), завантажити взад... І так вагон за вагоном...
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13.07.2022 19:40 Ответить
Нормально! Вся литовська армія на півроку конфіскованими цигарками забезпечена
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13.07.2022 19:51 Ответить
сьомий пакет ЄС в дії, єс прорашистське лайно,котре раді власної вигоди готове на знищення всієї України
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13.07.2022 19:07 Ответить
але що, вони можуть диктувати Литві?
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13.07.2022 20:30 Ответить
Додаткові вказівки Єврокомісії щодо транзиту рашистських товарів - це результат керівництва Єрмаком зовнішньополітичною діяльністю України.
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13.07.2022 21:43 Ответить
Північний потік і торгові шляхи з росією законні цілі для ЗСУ. Треба цех розбещених європідерів приводити до тями.
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13.07.2022 22:32 Ответить
Литва,вроде, в основном разворачивала рашистских дальнобойщиков с санкционнкой.Так запрет для авто и грузовиков остался.В чем проблема?
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13.07.2022 22:47 Ответить
problema v tom shto iz Litvi sdelan prohodnoi dvor
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14.07.2022 09:29 Ответить
Премьер Литвы: пока литовские ведомства не установят новые правила на основе рекомендаций Еврокомиссии, будет действовать нынешний порядок транзита в Калининград - ХА ЙУХ ЭТО ТУДА СУКИ !!!!
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14.07.2022 12:36 Ответить
 
 