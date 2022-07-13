Еврокомиссия разрешила движение некоторых подсанкционных товаров в Калининградскую область РФ по железной дороге

Европейская комиссия в четверг опубликовала дополнительные указания для государств-членов ЕС по транзиту товаров из России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Эти указания подтверждают, что транзит санкционных товаров автомобильным транспортом российскими операторами запрещен согласно мерам ЕС. Для железнодорожного транспорта не существует такого подобного запрета без ущерба для обязательств государств-членов осуществлять эффективный контроль", – говорится в разъяснении.

В ЕК объясняют, что государства-члены могут контролировать объем транзита, ориентируясь на средний показатель за последние три года, а также ограничивать "необычные потоки товаров или схемы торговли".

"Транзит санкционных товаров и технологий военного и двойного назначения полностью запрещен в любом случае независимо от вида транспорта", — объясняют в Еврокомиссии.

Кроме того, продолжили в ЕК, государства-члены должны следить, чтобы санкционные товары, следующие транзитом, не попадали на территорию ЕС. Еврокомиссия подчеркивает, что они будут нести ответственность в случае обхода санкций.

"Комиссия подчеркивает важность мониторинга двусторонних торговых потоков между Россией и Калининградской областью, чтобы гарантировать, что подсанкционные товары не могут попасть на таможенную территорию ЕС", – подытоживают там.

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