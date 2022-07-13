Если РФ добровольно покинет нашу землю до границы 1991 года – мы прекратим воевать, – Данилов

Освобождение всех оккупированных территорий Украины будет осуществлено поочередно.

Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Нет какого-либо повода обвинять Украину в том, что якобы оружие, предоставленное партнерами, попадает на "черный рынок". Освобождение всех временно оккупированных территорий будет осуществлено поочередно по мере готовности ВСУ, дедлайнов на войне быть не может — это не соревнование на производстве", — подчеркнул он.

"Если агрессор добровольно покинет нашу землю до границы 1991 года, мы прекратим воевать, иначе — никакого пути, кроме военного, у нас не существует. Кроме нас никто не будет заниматься освобождением нашей земли, но нам нужна помощь наших партнеров", — добавил секретарь. СНБО.

По словам Данилова, в последнее время успехи ВСУ стали заметны, поэтому россияне очень нервничают по этому поводу и не знают, что делать.

"Сейчас они ищут человеческий ресурс в местах лишения свободы. В войсках РФ наблюдаются панические настроения. Оккупанты переживают через Крымский мост, тщательно его охраняют, проводят постоянные учения, развернули там усиленное ПВО. Из-за так называемого сухопутного коридора оккупанты пытаются вывозить краденое зерно, металл с предприятий, РФ - страна-мародер, которая пользуется ситуацией", — добавил он.

Также Данилов напомнил, что "партизанское движение набирает обороты и смертельно опасно для предателей".

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