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Новости Война
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Если РФ добровольно покинет нашу землю до границы 1991 года – мы прекратим воевать, – Данилов

данілов

Освобождение всех оккупированных территорий Украины будет осуществлено поочередно.

Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Нет какого-либо повода обвинять Украину в том, что якобы оружие, предоставленное партнерами, попадает на "черный рынок". Освобождение всех временно оккупированных территорий будет осуществлено поочередно по мере готовности ВСУ, дедлайнов на войне быть не может — это не соревнование на производстве", — подчеркнул он.

"Если агрессор добровольно покинет нашу землю до границы 1991 года, мы прекратим воевать, иначе — никакого пути, кроме военного, у нас не существует. Кроме нас никто не будет заниматься освобождением нашей земли, но нам нужна помощь наших партнеров", — добавил секретарь. СНБО.

По словам Данилова, в последнее время успехи ВСУ стали заметны, поэтому россияне очень нервничают по этому поводу и не знают, что делать.

"Сейчас они ищут человеческий ресурс в местах лишения свободы. В войсках РФ наблюдаются панические настроения. Оккупанты переживают через Крымский мост, тщательно его охраняют, проводят постоянные учения, развернули там усиленное ПВО. Из-за так называемого сухопутного коридора оккупанты пытаются вывозить краденое зерно, металл с предприятий, РФ - страна-мародер, которая пользуется ситуацией", — добавил он.

Также Данилов напомнил, что "партизанское движение набирает обороты и смертельно опасно для предателей".

Читайте также: Зеленский поставил задачу освободить всю Украину, а не только Херсонскую область, - Данилов

Данилов Алексей (1066)


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Топ комментарии
+46
Лучше до 1918-го.
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13.07.2022 18:02
+38
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13.07.2022 18:17
+37
Зелений цирк і не думав воювати. Хотіли здати всю Україну, але вдалось тільки південь, а далі щось пішло не так.
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13.07.2022 18:03
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13.07.2022 18:01 Ответить
Лучше до 1918-го.
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13.07.2022 18:02 Ответить
А так ще краще:

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13.07.2022 19:01 Ответить
Да, жил здесь когда-то угро-финский народец мокша, в честь которого и названа вонючая парашная помойка. Народец тот парашниками уничтожен, а оставшиеся в живых угро-финны, перемешавшись с монголо-татарами стали почему-то "русскими".
И это при том, что речка Рось, в честь которой назвали одно из славянских племён, пересекает трассу Киев-Одесса.
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13.07.2022 19:25 Ответить
С учётом прироста площадей по состоянию на 1991г. 😉
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13.07.2022 19:25 Ответить
+ Ставропільщина. Це теж Україна, заселена українцями 200 років, я звідти, я знаю.
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13.07.2022 19:38 Ответить
а как же наша Кубань? Репарации за нанесенный ущерб инфраструктуре страны и смерть наших граждан?
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13.07.2022 18:02 Ответить
І репарації, і суд міжнародний над цими ушлепками, і знищення самих основ мордора - ми цього маємо досягти, разом зі всім цивілізованим світом!...
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13.07.2022 18:06 Ответить
Кубань (і не тільки вона) це вже другий етап визволення поневолених народів. Це після того як територіями недоімперії пройде переможний парад незалежних республік. І це ще треба буде поміркувати а чи потрібні вони тут з своїм ватним населенням з вивернутими російською пропагандою мізками. Щодо репарацій - вони в бдь якому разі гадаю будуть вирішені та призначені міжнародними судами. Ну а тих хто загинув нажаль не повернути.
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13.07.2022 18:10 Ответить
БЛ...! А ти хто такий, щоб вирішувати такі питання!
Країна має жити в безпеці! А тимчасово відвід військ ворога - це ще не безпека!
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13.07.2022 18:03 Ответить
ти дебіл, чи прикидаєшся?
мова про відновлення теріторіальної цілістності. чи маєш бажання наступати на територію рашки?
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13.07.2022 18:22 Ответить
Зазвичай подібні "фрукти" мають бачення що та кому робити. Бачення що робити саме йому відсутнє. І головне що це "тіло" ставить питання "хто ти такий" тій людині від кого залежить взагалі безпека країни. Тобто Данілов, який є секретарем РНБО це хто такий. Це не витримує ніякої критики. Трольчатня невиліковна. Але тролі такі тролі...
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13.07.2022 19:35 Ответить
ой ***,як ти лизнуло данілову,а данілов хто суперпрофесіонал? ******* підор який так само як і вся зешобла винен в цьому *******,і так люди мають право питати в ******** ***ть ветеринара якого *** воно голова РНБО? тому ***** тут прпикидатись долбойобом і вважати що там "наверху" надмозги сидять ні там звичайцна бидлогопота.а розумних там нема тому що видавлюють,той же Лерос приклад,що в зе***дках розумні не затримуються,тому обтікай сраколиз
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13.07.2022 19:56 Ответить
Вся эта зелёная срань должна уйти в отставку и ответить по закону по статье 111. Они себя полностью дискредитировали
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13.07.2022 20:32 Ответить
ермаку про это уже говорил? пусть папе передаст твои пожелания, ну а тот уже выше самому *****.
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13.07.2022 18:03 Ответить
Зелений цирк і не думав воювати. Хотіли здати всю Україну, але вдалось тільки південь, а далі щось пішло не так.
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13.07.2022 18:03 Ответить
Азов підставив Зелупу і завгоспа, тепер за порушені оманські угоди обоє відгрібають.
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13.07.2022 18:11 Ответить
Хіба ці блазні відгрібають?? От захисники Маріка після "евакуації" блазнем Боневтіком відгрібають - тортури, ізоляція на тюрмі, двох вже найближчим часом обіцяють стратити...
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13.07.2022 18:30 Ответить
Думаю у омані з патрушевим вони домовились тільки про сухопутний коридор й водичку з Криму, але куйло цих лопухів, як завжди кинуло й зажадало усієї України.
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13.07.2022 18:13 Ответить
ну ти повний тоді ящер, якщо такий впевнений, що то чесна цифра))) справжня десь на 20-25 відсотків менша
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13.07.2022 18:33 Ответить
Сам ты ящер.Я больше,чем уверен в этой цыфре,поскольку много знаю людей и они как идиоты голосовали за Зе,Порошенко видите ли барыга и ему выгодна война и фабрик ему мало,которые он украл Аваков ваще пиндец рейдерит,короче ужас,Так что смело иди накуй
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13.07.2022 19:21 Ответить
Dalbajob , ani ataidut za kardon , a patom budet abstrelivat s drugoi starani , a vi budite nivajevati ?
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13.07.2022 18:06 Ответить
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13.07.2022 18:07 Ответить
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13.07.2022 19:22 Ответить
Все злизують...
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13.07.2022 19:56 Ответить
Через так званий сухопутний коридор окупанти пробують вивозити крадене зерно, метал з підприємст Джерело:

Вони не пробують, а регулярно вивозять. Данілов якось не згадав,що в рашку примусово вивезли близько 1.5 мільйона наших громадян, але то таке, хто ж їх рахує.
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13.07.2022 18:16 Ответить
Про сухопутний коридор ЗЕ домовлявся ще в Омані і виконав обіцяне. Пацан сказав - пацан зробив.
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13.07.2022 18:19 Ответить
Розраховуєш що і на Кримі буде жест доброї волі?
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13.07.2022 18:16 Ответить
Никогда. Даже если выбьем их со всего юга и лугандона, за Крым они вцепятся намертво, и даже с угрозами ЯО. Крым придется выдирать с мясом всеми возможными силами.
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13.07.2022 18:32 Ответить
никакого ядерного оружия не будет - не трынди кацапка
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13.07.2022 18:43 Ответить
"в має будєм жаріть шашликі" - я так розумію ти саме з цієї команди
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13.07.2022 19:29 Ответить
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13.07.2022 18:17 Ответить
А гдє бабка?
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13.07.2022 18:36 Ответить
"Всьо украдєно до нас." теж збігається.
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13.07.2022 18:54 Ответить
"МЕНІ з ним (президентом) дуже комфортно. Він дуже жорсткий! Я боюся його якось підвести!" - ЗЕнужний в інтервю Соколовій восени (здається) 2021 року! Як ви всі вважаєте - ЩОСЬ КАРДИНАЛЬНО ЗМІНИЛОСЯ З ТОГО ЧАСУ???
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13.07.2022 19:24 Ответить
орки это обиженное тупое быдло выдрисированое ****** и запуганое кадыро-овцами... они уйдут на вынос вперед ногами
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13.07.2022 18:17 Ответить
"Джокер" начал высовываться...

Сегодня с утра командование войск противника начало первый этап своей операции по выходу на ближайщие подступы к Славянско - Краматорской агломерации. Так как я и предсказал, последовали упорные атаки на Серебрянку, попытки проваться из района Спорного на Ивано-Дарьевку и стали очевидными приготовления войск противника к форсированию Северского Донца с целью захвата Дроновки. Главный смысл всех этих усилий - зажать и взять в полукольцо весь район обороны ВСУ в районе Северска - с северо-запада, с северо-востока, востока и юго-востока... и заставить подразделения ВСУ отступать к Славянску, возможно частично к Краматорску...

Теперь подробнее...

Ещё пару дней назад было очевидно, что формирование двух ударных тактических групп противника в составе Лисичаснко - Попасннянской группировки (в центре и на правом фланге её оперативного построения) явно происходит отнюдь не в следствии "удобства"... а с определённой тактической целью.

Ещё 11-го июля, я предположил, что таковой на начальном этапе сражения за Славянск станет Северск и окрестности. По моему мнению, это было ясно и предопределено из-за того, что в районе Райгородка войска противника по сути вышли на внешний обвод Славянского района обороны ВСУ. По-этому, я именно так и предположил. Как оказалось, я был прав...

Для достижения этой цели, командование войск противника сформировало три ударных сводных тактических группы:

- левофланговую Изюмской группировки (да, та которая была "Лиманской"), в составе до 10-11 БТГр из состава 90-й тд, а так же 15-й, 21-й, 34-й и 75-й мсбр + до 6-8-и ТГр реактивной и ствольной арты из состава 232-й реабр и 400-го сап и подошедшей буквально в последние дни 120-й абр.

- правофланговую из Лисичанско - Попаснянской группировки в размере приблизительно 10-12 БТГр из состава 39-й и 55-й мсбр, 24-й обр СпН, 68-го тп, 294-го мсп и трёх "бригад" из состава так называемой "народной милиции" - 7-й из 1-го АК и 2-й и 4-й из 2-го АК, а так же некоего "14-го отдельного батальона территориальных войск". В их интересах "работают" как минимум 4 ТГр артиллерии из состава 305-й абр.

- и "центровой" (не всей) так же из Лисичанско - Попаснянской группировки в объёме 5-6 БТГр из состава 1-й мсбр 1-го АК и 6-го "кИзячего" мсп 2-го АК.

К этому следует добавить, как минимум 2 "батальона" из сводной бригады "вагнеров", которая действует по-батальонно и в сторону Серебрянки, и на участке в районе Спорного.

Таким образом, становится понятно, что основной "таранящей" силой на Северском направлении станет правофланговая сводная тактическая группа Лисичанской группировки, которая имеет своей ближайщей задачей - выход в район Серебрянки, а последующей - прорыв к Дроновке вдоль правого берега Северского Донца...

Содействовать этому частью своих сил и средств будет левофланговая тактическая группа Изюмской группировки своим гипотетическим "прыжком за реку" в районе самой Дроновки. Причём, что характерно, практически одновременно с возобновлением упорных атак противника на Серебрянку, вблизи реки в лесах у Дроновки весьма так "отчётливо нарисовались" по крайней мере 5 единиц понтонно-мостовой техники противника...

Думаю, сценарий тут прост и понятен...

Как только обе эти группировки прорвутся в район севернее самого Северска (есессно с захватом Дроновки и Серебрянки), т.е нависнув над городом с северо-запада, севера и и северо-востока, они тут же попытаются выйти к нему и с юго-востока и востока, действуя по общей дирекции Спорное - Ивано-Дарьевка, а так же продолжая упорные атаки от Золотарёвки на Верхнекаменское (с общей задачей выйти на рубеж Верхнекаменское - Ивано-Дарьевка).

Учитывая тот факт, что противник ещё не начал особо активных действий основными силами Лисичанско- Попаснянской группировки, сосредоточенными южнее, на Бахмутском направлении, в районе Владимировка - Липовое - Александрополье - Пилипчатое, а так же действует в районе Дроновки лишь частью сил левофланговой тактической группы Изюмской группировки, то вполне возможно спрогнозировать, что основное действо в отношении Северска развернётся, судя по всему, лишь тогда, когда противнику удасться выйти на ближайшие подступы к самому городу, по крайней мере с севера и востока. Думаю именно этого момента пока и ждёт командование войск противника на этом направлении...

Ещё одним подтверждением этому есть вполне отчётливое стремление командования войск противника сформировать в полосах наступления обеих групп тактические резервы ( в районе Комышувахи - до 3-х БТГр, район Лисичанска - до 2-х БТГр, район Кременная - Шандрыголово - до 3-х БТгр)

Резюмируем...

Как видим, сражение за Славянск и Краматорск начинается с активных наступательных действий противника тактического масштаба на дальних подступах к Славянскому и Краматорскому районам обороны ВСУ. Их смыслом и целью, очевидно есть стремление занять удобные в тактическом отношении рубежи и районы для организации и проведения основной операции в отношении этой агломерации. Причём, что характерно, командование войск противника явно стремится достигать этих целей достаточно ограниченной частью своих сил и средств, приберегая их основную часть для последующих боёв...
Машовец
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13.07.2022 18:17 Ответить
Без помощи западных партнёров мы воевать не будем. Ибо весь ВПК у нас просран. А раз Даниловы и Подоляки уже завыли про отрицание попадания оружия на черный рынок значит всё таки американцы не просто так озабочены этим. Не удивлюсь если зелёные такие проводят махинации с оружием на черном рынке и сами сделали так, чтобы остановить помощь с США и потом подписать оманские договоренности с фашистской **********, так как без западного оружия мы не сможем воевать
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13.07.2022 18:22 Ответить
Крім передачі нам безпосередньо зброї, нам союзники передають ще і кошти на придбання того, що нам потрібно. Так от про ці кошти мова йде, що на комісійних відсотках їх розкрадають українські посередники (фірми-прокладки) при заключенні договорів поставки. Причому мова про мільярдні суми договорів, а комісія української мафії до 20%, як це підозрюють на Заході. Хочуть цьому запобігти. А доказів крадіжки якоїсь зброї безпосередньо (наприклад, стінгерів чи енлоу або якихось ще гранатометів) донині не виявлено.
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13.07.2022 18:48 Ответить
На Бурятии случайно нашли секретное кладбище дохляков Бурятов...
Ранее була инфа що их подохло близько 5 000...с начала декомунизации рабZei путлєра...
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13.07.2022 18:26 Ответить
Команда пустодзвонів. Засрались перед вторгненням, то хоч би зараз мовчали! Совісті визнати помилки (якщо це були просто помилки) і піти відставку не вистачає?
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13.07.2022 18:26 Ответить
да там серед них данілов ще самий нормальний (і кулеба). решта всі взагалі на лаву підсудних сядуть і за грати.
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13.07.2022 18:57 Ответить
а не данілов розказував казочки про бої на банковій?? а про сорочку чи куртку?? ЦЕ НОРМАЛЬНО???
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13.07.2022 19:28 Ответить
пара сиклявих підорів,і так вони не нормальні,вони так само все знали,бо обидва члени РНБО,а данілка ще й його ГОЛОВА
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13.07.2022 19:59 Ответить
В дополнение о бурятах...каже Алексей Гончаренко що во многих деревнях Бурятии мужиков нет совсем.
Вояки блин...
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13.07.2022 18:34 Ответить
Не думайте про Кубань
Вистачить на 1991 рік
І рашка трісне по швам
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13.07.2022 18:39 Ответить
нах нам та кубань ватна,нам що своєї вати мало.. вернути до кордонів 1991го року,русню на лічильник і буде добре
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13.07.2022 20:01 Ответить
шо ми ще з ватними лднр та кримом робитимо дійсно. пригадую скільки свого часу звідти яду було. одне шо може їх буде вгамовувати шо будуть жити в нормальній державі.
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13.07.2022 20:37 Ответить
самих ядовитих доведеться депортувати до росії. нехай насолоджуються життям.
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13.07.2022 20:38 Ответить
мирного договора России с Украиной не будет НИКОГДА! как его до сих пор нет между Россией и Японией...... по крайней мере, я в это не верю, как минимум в обозримом будущем....
чтобы признать свое поражение, нужно иметь мужество....., русские для этого слишком слабы.....
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13.07.2022 18:47 Ответить
я чото думаю, що крим ми зараз не відвоюємо. взагалі не розумію, звідки переможні реляції.
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13.07.2022 18:59 Ответить
посмотрим...., война - штука непредсказуемая.......
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13.07.2022 19:12 Ответить
"Немає будь-якого приводу звинувачувати Україну в тому, що нібито зброя, надана партнерами, потрапляє на "чорний ринок"' , щоб не було цих приводів , що нібито зброя потрапляє на "чорний ринок" потрібно зробити те, що пропонує конгресвумен Спартц, а не те про що втирає рашистський агент дерьмак і " прорашистська соросівська зелена пліснява"
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13.07.2022 19:03 Ответить
І з Сєвастополя теж на**й з пляжу!
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13.07.2022 19:18 Ответить
....образумьте этого говорителя,гнать до мест дислокации на болотах мацковии...
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13.07.2022 19:40 Ответить
Лучше ты бы коров искусственно осеменял да роды потом принимал. Мечтатель, *****. От же ж дебилы зелёные.
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13.07.2022 19:47 Ответить
Тобто Данілов готовий спокійно дивитися разом з Зеленським, як москалі знищують українців артилерією, мінами і ракетами через кордон, як зараз Сумщину і Чернигівщину?
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13.07.2022 19:53 Ответить
Ще не дійшло до нього... Підо(росію) треба тримати міцно стиснувши за яйця, тоді може і не нападе
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13.07.2022 19:54 Ответить
Якщо ні то росія буде наказана втратою територій. І це я не про Крим, а це я про створення ДМЗ на сотні кілометрів в глибину за межами офіційних кордонів України. Появиться Білгородська народна республіка, Кубанська чи Козарська та інші де до тепер угніталось українство.
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13.07.2022 20:05 Ответить
Дебил!! Прежде, чем шото заявлять про освобождение территорий, освободи Банковую от присутствия рашковских кротов и себя не забудь прихватить. В ОТСТАВКУ!!!!
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13.07.2022 20:40 Ответить
а как же если Молдова попросит обещанное? а на пожарище кремля сало пожарить?
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13.07.2022 21:36 Ответить
Проблема не в территориях, а в намерениях (ымперских амбициях мокшей), поэтому спкойствие для Украины и всего мира будет только после развала москальской ымперии, нельзя заканчивать аойну, не уничтожив ымперию!
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13.07.2022 22:03 Ответить
 
 