Если РФ добровольно покинет нашу землю до границы 1991 года – мы прекратим воевать, – Данилов
Освобождение всех оккупированных территорий Украины будет осуществлено поочередно.
Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Нет какого-либо повода обвинять Украину в том, что якобы оружие, предоставленное партнерами, попадает на "черный рынок". Освобождение всех временно оккупированных территорий будет осуществлено поочередно по мере готовности ВСУ, дедлайнов на войне быть не может — это не соревнование на производстве", — подчеркнул он.
"Если агрессор добровольно покинет нашу землю до границы 1991 года, мы прекратим воевать, иначе — никакого пути, кроме военного, у нас не существует. Кроме нас никто не будет заниматься освобождением нашей земли, но нам нужна помощь наших партнеров", — добавил секретарь. СНБО.
По словам Данилова, в последнее время успехи ВСУ стали заметны, поэтому россияне очень нервничают по этому поводу и не знают, что делать.
"Сейчас они ищут человеческий ресурс в местах лишения свободы. В войсках РФ наблюдаются панические настроения. Оккупанты переживают через Крымский мост, тщательно его охраняют, проводят постоянные учения, развернули там усиленное ПВО. Из-за так называемого сухопутного коридора оккупанты пытаются вывозить краденое зерно, металл с предприятий, РФ - страна-мародер, которая пользуется ситуацией", — добавил он.
Также Данилов напомнил, что "партизанское движение набирает обороты и смертельно опасно для предателей".
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И это при том, что речка Рось, в честь которой назвали одно из славянских племён, пересекает трассу Киев-Одесса.
Країна має жити в безпеці! А тимчасово відвід військ ворога - це ще не безпека!
мова про відновлення теріторіальної цілістності. чи маєш бажання наступати на територію рашки?
Вони не пробують, а регулярно вивозять. Данілов якось не згадав,що в рашку примусово вивезли близько 1.5 мільйона наших громадян, але то таке, хто ж їх рахує.
Сегодня с утра командование войск противника начало первый этап своей операции по выходу на ближайщие подступы к Славянско - Краматорской агломерации. Так как я и предсказал, последовали упорные атаки на Серебрянку, попытки проваться из района Спорного на Ивано-Дарьевку и стали очевидными приготовления войск противника к форсированию Северского Донца с целью захвата Дроновки. Главный смысл всех этих усилий - зажать и взять в полукольцо весь район обороны ВСУ в районе Северска - с северо-запада, с северо-востока, востока и юго-востока... и заставить подразделения ВСУ отступать к Славянску, возможно частично к Краматорску...
Теперь подробнее...
Ещё пару дней назад было очевидно, что формирование двух ударных тактических групп противника в составе Лисичаснко - Попасннянской группировки (в центре и на правом фланге её оперативного построения) явно происходит отнюдь не в следствии "удобства"... а с определённой тактической целью.
Ещё 11-го июля, я предположил, что таковой на начальном этапе сражения за Славянск станет Северск и окрестности. По моему мнению, это было ясно и предопределено из-за того, что в районе Райгородка войска противника по сути вышли на внешний обвод Славянского района обороны ВСУ. По-этому, я именно так и предположил. Как оказалось, я был прав...
Для достижения этой цели, командование войск противника сформировало три ударных сводных тактических группы:
- левофланговую Изюмской группировки (да, та которая была "Лиманской"), в составе до 10-11 БТГр из состава 90-й тд, а так же 15-й, 21-й, 34-й и 75-й мсбр + до 6-8-и ТГр реактивной и ствольной арты из состава 232-й реабр и 400-го сап и подошедшей буквально в последние дни 120-й абр.
- правофланговую из Лисичанско - Попаснянской группировки в размере приблизительно 10-12 БТГр из состава 39-й и 55-й мсбр, 24-й обр СпН, 68-го тп, 294-го мсп и трёх "бригад" из состава так называемой "народной милиции" - 7-й из 1-го АК и 2-й и 4-й из 2-го АК, а так же некоего "14-го отдельного батальона территориальных войск". В их интересах "работают" как минимум 4 ТГр артиллерии из состава 305-й абр.
- и "центровой" (не всей) так же из Лисичанско - Попаснянской группировки в объёме 5-6 БТГр из состава 1-й мсбр 1-го АК и 6-го "кИзячего" мсп 2-го АК.
К этому следует добавить, как минимум 2 "батальона" из сводной бригады "вагнеров", которая действует по-батальонно и в сторону Серебрянки, и на участке в районе Спорного.
Таким образом, становится понятно, что основной "таранящей" силой на Северском направлении станет правофланговая сводная тактическая группа Лисичанской группировки, которая имеет своей ближайщей задачей - выход в район Серебрянки, а последующей - прорыв к Дроновке вдоль правого берега Северского Донца...
Содействовать этому частью своих сил и средств будет левофланговая тактическая группа Изюмской группировки своим гипотетическим "прыжком за реку" в районе самой Дроновки. Причём, что характерно, практически одновременно с возобновлением упорных атак противника на Серебрянку, вблизи реки в лесах у Дроновки весьма так "отчётливо нарисовались" по крайней мере 5 единиц понтонно-мостовой техники противника...
Думаю, сценарий тут прост и понятен...
Как только обе эти группировки прорвутся в район севернее самого Северска (есессно с захватом Дроновки и Серебрянки), т.е нависнув над городом с северо-запада, севера и и северо-востока, они тут же попытаются выйти к нему и с юго-востока и востока, действуя по общей дирекции Спорное - Ивано-Дарьевка, а так же продолжая упорные атаки от Золотарёвки на Верхнекаменское (с общей задачей выйти на рубеж Верхнекаменское - Ивано-Дарьевка).
Учитывая тот факт, что противник ещё не начал особо активных действий основными силами Лисичанско- Попаснянской группировки, сосредоточенными южнее, на Бахмутском направлении, в районе Владимировка - Липовое - Александрополье - Пилипчатое, а так же действует в районе Дроновки лишь частью сил левофланговой тактической группы Изюмской группировки, то вполне возможно спрогнозировать, что основное действо в отношении Северска развернётся, судя по всему, лишь тогда, когда противнику удасться выйти на ближайшие подступы к самому городу, по крайней мере с севера и востока. Думаю именно этого момента пока и ждёт командование войск противника на этом направлении...
Ещё одним подтверждением этому есть вполне отчётливое стремление командования войск противника сформировать в полосах наступления обеих групп тактические резервы ( в районе Комышувахи - до 3-х БТГр, район Лисичанска - до 2-х БТГр, район Кременная - Шандрыголово - до 3-х БТгр)
Резюмируем...
Как видим, сражение за Славянск и Краматорск начинается с активных наступательных действий противника тактического масштаба на дальних подступах к Славянскому и Краматорскому районам обороны ВСУ. Их смыслом и целью, очевидно есть стремление занять удобные в тактическом отношении рубежи и районы для организации и проведения основной операции в отношении этой агломерации. Причём, что характерно, командование войск противника явно стремится достигать этих целей достаточно ограниченной частью своих сил и средств, приберегая их основную часть для последующих боёв...
Машовец
Ранее була инфа що их подохло близько 5 000...с начала декомунизации рабZei путлєра...
Вояки блин...
Вистачить на 1991 рік
І рашка трісне по швам
чтобы признать свое поражение, нужно иметь мужество....., русские для этого слишком слабы.....