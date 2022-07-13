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Французская компания Matiere предоставит Украине 36 легкосборных мостов для восстановления путей после боевых действий - Кулеба

міст

Французская компания Matiere предоставит Украине 36 легкосборных мостов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вместе с французским правительством и федерацией французских промышленников MEDEF мы договорились о передаче Украине 36 легкосборных мостов длиной от 23 до 46 метров от кампании Matiere. Эти конструкции смогут быстро заменить разрушенные украинские мосты, а впоследствии заменить их на постоянной основе", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в среду.

По его словам, французская компания Matiere имеет многолетний опыт работы по быстрому развертыванию мостовых переходов для автомобильного и железнодорожного транспорта, особенно в странах, где война разрушила инфраструктуру.

"Уже 25 июля инженеры компании прибудут в Украину и проведут совместную оценочную миссию с инженерами "Укравтодора". Потенциально, компания рассматривает возможность развертывания производства этих мостовых переходов в Украине", - отметил Кулеба.

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мост (1027) Франция (3500) Кулеба Дмитрий (2880)


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Добра новина. Дяка французам.
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13.07.2022 18:10 Ответить
плять!

в Україні згортається металургія через відсутність сбуту продукції і інженери сидять без роботи ! що так важко зробити металлоконструкцію із ферм ?

Суд списав борг пов'язаної з Коломойським компанії перед "Приватбанком" на 4,3 мільярда Джерело: https://biz.censor.net/n3353896

то може ВЖЕ НА ЧАСІ ?? !!

із мєлким киздюком ми ні войну не виграємо,
ні Україну не відновимо
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13.07.2022 18:13 Ответить
нні..їм не вигідно..цікаво, а французськи асфальтувати будуть?
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13.07.2022 18:17 Ответить
Монтаж частного дома в Германии на семью из 4 человек длится пол дня...
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13.07.2022 18:14 Ответить
закладка базового фундамента, понятно требует своего. но время жизни такого фертиґхауса в принципе равно времени жизни одного поколения. и в принципе, имхо, это правильно. всёравно следующее поколение снесёт его за день. а на его базовом фундаменте построят снова за полдня новый, по новым требованиям и вкусу уже своего поколения.
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13.07.2022 18:36 Ответить
Из Мариуполя вивозять металобрухт на рабZeю тисячами тон...
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13.07.2022 18:17 Ответить
 
 