Французская компания Matiere предоставит Украине 36 легкосборных мостов для восстановления путей после боевых действий - Кулеба
Французская компания Matiere предоставит Украине 36 легкосборных мостов.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Вместе с французским правительством и федерацией французских промышленников MEDEF мы договорились о передаче Украине 36 легкосборных мостов длиной от 23 до 46 метров от кампании Matiere. Эти конструкции смогут быстро заменить разрушенные украинские мосты, а впоследствии заменить их на постоянной основе", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в среду.
По его словам, французская компания Matiere имеет многолетний опыт работы по быстрому развертыванию мостовых переходов для автомобильного и железнодорожного транспорта, особенно в странах, где война разрушила инфраструктуру.
"Уже 25 июля инженеры компании прибудут в Украину и проведут совместную оценочную миссию с инженерами "Укравтодора". Потенциально, компания рассматривает возможность развертывания производства этих мостовых переходов в Украине", - отметил Кулеба.
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в Україні згортається металургія через відсутність сбуту продукції і інженери сидять без роботи ! що так важко зробити металлоконструкцію із ферм ?
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то може ВЖЕ НА ЧАСІ ?? !!
із мєлким киздюком ми ні войну не виграємо,
ні Україну не відновимо