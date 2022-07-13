Около 400 га полей с посевами уничтожены на Днепропетровщине в результате боевых действий, - облсовет
Обстрелы русских оккупантов уничтожают поля с посевами. Только в Днепропетровской области уничтожено около 400 га полей.
Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.
"Около 400 га полей с посевами уничтожены на Днепропетровщине в результате боевых действий. Вражеские обстрелы и вызванные ими пожары уничтожают урожай, наносят значительный ущерб нашим аграриям.
Глобальная продовольственная опасность угрожает всему миру. И виновата в этом только Россия. Единственное, что хорошо умеет страна-террорист – это разрушать", — подчеркнул он.
Топ комментарии
+2 Aleksiey Ykropovich
показать весь комментарий13.07.2022 18:38
+1 Maryna Solska #524922
показать весь комментарий13.07.2022 18:28
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https://www.youtube.com/watch?v=Se6fXR0Yzlc
Поля мають горіти, ліси, дмверсія у тилу ворога має відбуватися на постійній основі але не з Будановим котрий всілякі тупі **#льніки бере у зами!
до речі, читала, що літаки шото розліталися білоруссю, тренуються, матляються туди-сюди. виходить, що у одічалих ще є пілоти і ще є ватольоти((