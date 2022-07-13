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Новости Война
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Около 400 га полей с посевами уничтожены на Днепропетровщине в результате боевых действий, - облсовет

урожай

Обстрелы русских оккупантов уничтожают поля с посевами. Только в Днепропетровской области уничтожено около 400 га полей.

Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 400 га полей с посевами уничтожены на Днепропетровщине в результате боевых действий. Вражеские обстрелы и вызванные ими пожары уничтожают урожай, наносят значительный ущерб нашим аграриям.

Глобальная продовольственная опасность угрожает всему миру. И виновата в этом только Россия. Единственное, что хорошо умеет страна-террорист – это разрушать", — подчеркнул он.

Читайте: В Запорожской области от вражеских снарядов горят поля с урожаем. Рашисты продолжают разрушать инфраструктуру Гуляйполя, - ОВА. ФОТО

урожай (210) Днепропетровская область (3922)


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Топ комментарии
+2
Аналогічне має відбутися й на РФ !!!
Поля мають горіти, ліси, дмверсія у тилу ворога має відбуватися на постійній основі але не з Будановим котрий всілякі тупі **#льніки бере у зами!
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13.07.2022 18:38
+1
Логіка цілком зрозуміла. Голодні люди у великій кількості попруть до Європи і перекинуть її як відро з водою, якщо лівакі і далі будуть такими ж ху....лівими, бо що занадто то не здорово, а вони вже досить давно і далеко відійшли від здорового глузду. А якщо Світ зануриться в хаос ніхто і нікому не зможе прийти на допомогу.
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13.07.2022 18:28
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Контрацептивы ни чего у них святого нет - уроды
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13.07.2022 18:25 Ответить
А за нашим хлебушком уже очередь стоит на Дунае. Говорят, что ***** затеял голодомор, только кажется, что кто-то ему помогает и в Украине.
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13.07.2022 18:27 Ответить
помічників йому вистачає, вони ж всі дрочать на срср, а хоч би і арестович, ми тут на нього ображалися і злилися а у людини просто дитяча травма, мені аж соромно тепер.
https://www.youtube.com/watch?v=Se6fXR0Yzlc
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13.07.2022 18:31 Ответить
я например хлеба не ем,и думаю не я один,мучніе изделия можно и импортные,не33 год изоляция и 80 процентов еды картоха и хлеб...но даже без етого всего думаю нам как стране лично хлеба хватит)
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13.07.2022 18:34 Ответить
Логіка цілком зрозуміла. Голодні люди у великій кількості попруть до Європи і перекинуть її як відро з водою, якщо лівакі і далі будуть такими ж ху....лівими, бо що занадто то не здорово, а вони вже досить давно і далеко відійшли від здорового глузду. А якщо Світ зануриться в хаос ніхто і нікому не зможе прийти на допомогу.
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13.07.2022 18:28 Ответить
Не перекинуть. Як попруть так й зупиняють їх (приклади вже були) Логіка тупа тупих кацапів не спрацьовує.
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13.07.2022 18:39 Ответить
Аналогічне має відбутися й на РФ !!!
Поля мають горіти, ліси, дмверсія у тилу ворога має відбуватися на постійній основі але не з Будановим котрий всілякі тупі **#льніки бере у зами!
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13.07.2022 18:38 Ответить
Зато Ze списал долг Кодломойскому брату в сумме 4 ярда...весело живем...
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13.07.2022 18:40 Ответить
нічого, зараз хаймарси розхєрячать склади і штаби, потім рашистську ППО. потім нам буде зручніше і РСЗО, і ватольоти збивати.
до речі, читала, що літаки шото розліталися білоруссю, тренуються, матляються туди-сюди. виходить, що у одічалих ще є пілоти і ще є ватольоти((
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13.07.2022 18:52 Ответить
тільки страшно їм в Україну залітати ...
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13.07.2022 20:34 Ответить
К счастью это не много. Один гектар это сто на сто метров. Километр на километр это сто гектар. Два км на два км это 400 на, это 1,5-2 поля
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13.07.2022 20:30 Ответить
Одна з самих страшних картин війни - лани хліба, що горять. І ніхто їх не гасить... Суки каZапы, падлы!
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13.07.2022 21:03 Ответить
Якщо у рашri не горять поля - то це говорить про слабкість української влади. Вони повинні стати сильнішими, або піти на відпочинок.
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13.07.2022 21:50 Ответить
Це їхня давня практика. Вони палили поля під час другої світової, коли відступали, залишаючи власне населення на окупованих територіях без хліба.
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14.07.2022 06:13 Ответить
 
 