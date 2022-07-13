Около 400 га полей с посевами уничтожены на Днепропетровщине в результате боевых действий, - облсовет

Обстрелы русских оккупантов уничтожают поля с посевами. Только в Днепропетровской области уничтожено около 400 га полей.

Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 400 га полей с посевами уничтожены на Днепропетровщине в результате боевых действий. Вражеские обстрелы и вызванные ими пожары уничтожают урожай, наносят значительный ущерб нашим аграриям.

Глобальная продовольственная опасность угрожает всему миру. И виновата в этом только Россия. Единственное, что хорошо умеет страна-террорист – это разрушать", — подчеркнул он.

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