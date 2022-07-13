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Кабмин выделит почти 300 млн грн на ремонт поврежденных оккупантами ТЭЦ в Чернигове, Ахтырке и Кременчуге, - Шмыгаль

тец,чернігів

Кабинет Министров намерен выделить почти 300 млн грн на ремонт ТЭЦ в Чернигове, Ахтырке и Кременчуге, значительно пострадавших от обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Во время визита в Черниговскую область посетили местную ТЭЦ, которую российские террористические войска сознательно разбомбили в марте. Здесь разрушены 15 объектов. Повреждения действительно существенные, поэтому правительство выделяет дополнительные 100 млн грн, чтобы провести необходимый ремонт и закупить оборудование для этой теплоцентрали. Благодаря этим средствам жители Чернигова и области будут с теплом этой зимой", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер отметил, что также правительство выделяет 100 млн грн для Кременчугской ТЭЦ и 86,5 млн грн для Ахтырской ТЭЦ.

"Оба предприятия также сильно повреждены от обстрела. Эти средства от правительства позволят теплоцентралям оперативно провести ремонты и запуститься как раз до отопительного сезона", - подытожил Шмигаль.

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Кабмин (14025) ТЭЦ (118) энергетика (2553) Шмыгаль Денис (2680)


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Всіляко намагатися просити у Заходу системи ПРО. Інакше який сенс цих відбудов?! Пам'ять у мухи має тривалість 7 сек. Скільки у Шмигаля?
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13.07.2022 18:27 Ответить
А хіба вони не просять? Просять і начеб то пообіцяли надати. Але як це відміняє те що потрібні кошти на ремонт того що зруйновано? У нас наприклад у Кременчуці опалювальний сезон та його проходження зараз досить актуальне питання.
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13.07.2022 18:52 Ответить
Тільки зроблять-зразу прилетить.
Потрібно переводити на індивідуальне опалення.
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13.07.2022 18:35 Ответить
Наприкалад. Очікую відповіді як перевести багатоповерхівки у девʼять поверхів радянського зразка на індивідуальне опалення. Ви дуже допоможете владі своїми конструктивними пропозиціями.
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13.07.2022 18:54 Ответить
Блин, это намного круче в освоении и также безопасно для распила как уборка снега, сбивание сосулек и высадка однолетников.
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13.07.2022 23:42 Ответить
 
 