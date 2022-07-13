Кабмин выделит почти 300 млн грн на ремонт поврежденных оккупантами ТЭЦ в Чернигове, Ахтырке и Кременчуге, - Шмыгаль

Кабинет Министров намерен выделить почти 300 млн грн на ремонт ТЭЦ в Чернигове, Ахтырке и Кременчуге, значительно пострадавших от обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Во время визита в Черниговскую область посетили местную ТЭЦ, которую российские террористические войска сознательно разбомбили в марте. Здесь разрушены 15 объектов. Повреждения действительно существенные, поэтому правительство выделяет дополнительные 100 млн грн, чтобы провести необходимый ремонт и закупить оборудование для этой теплоцентрали. Благодаря этим средствам жители Чернигова и области будут с теплом этой зимой", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер отметил, что также правительство выделяет 100 млн грн для Кременчугской ТЭЦ и 86,5 млн грн для Ахтырской ТЭЦ.

"Оба предприятия также сильно повреждены от обстрела. Эти средства от правительства позволят теплоцентралям оперативно провести ремонты и запуститься как раз до отопительного сезона", - подытожил Шмигаль.

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