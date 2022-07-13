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Новости Санкции против России
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Из России уже ушли в шесть раз больше компаний, чем из ЮАР за 20 лет апартеида, - Кулеба

кулеба

За 140 дней варварской агрессии россии против Украины из российского рынка вышли почти в шесть раз больше иностранных компаний, чем за 20 лет апартеида в ЮАР.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По информации наших партнеров в Киевской школе экономики, по состоянию на начало этой недели, уже 1 157 компаний покинули российский рынок, 469 заявили о прекращении инвестиций. Для сравнения: во время апартеида в Южной Африке за свыше 20 лет из южноафриканского рынка вышли только около 200 компаний. За 140 дней варварской агрессии из россии вышли уже почти в шесть раз больше", - сказал Кулеба.

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Он заметил, что работа в россии сегодня связана с репутационными рисками, которые конвертируются в финансовые потери, и в очередной раз призвал международные компании, которые там остаются, уйти с рынка РФ,

россия (95418) санкции (11268) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+6
А можно спросить: а когда уйдет беня?
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13.07.2022 18:35
+4
Оті цихри мають надихнути загукати "Ура-а-а"?
Чи шо?
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13.07.2022 18:30
+4
Ну если сотни тысяч кацапов остались без работы, то чего бы и нет? )))
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13.07.2022 18:37
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В 1913 році не вироблялось ні одного холодильника, а зараз зробили аж 2. Приріст 200%.
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13.07.2022 18:34 Ответить
Приїхала якось до кацапстану делегація з Японії. Походили, подивились, мовчать... Тут підліта жвавий кацапський журналіст, тицяє мікрофона японцям та питає:
- Ну как вам наша прамишлєность?
Японці відповідають:
- Діти в вас гані, так...
- А как вам наша сфєра пітанія?
- Ой, такі вже в вас гарні та жваві діти...
- А как вам наші ціфравиє тєхналогії?
- Та діти в вас...
- Слухайте, що ви все про дітей та про дітей?!
- Бо все, що ви робите руками та головою, ви й досі робите погано.
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13.07.2022 18:51 Ответить
Оті цихри мають надихнути загукати "Ура-а-а"?
Чи шо?
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13.07.2022 18:30 Ответить
Ну если сотни тысяч кацапов остались без работы, то чего бы и нет? )))
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13.07.2022 18:37 Ответить
Лапатнікі навсєгда вєрнуцца к лаптям...
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13.07.2022 18:33 Ответить
Да кацапам по фиг. Они контрабас гонят через Казахстан и Грузию. Первое, что необходимо - обрезать им пути контрабанды.
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13.07.2022 18:33 Ответить
А в Україні їх і не було, і вони сюди не йдуть з Параши. Було б цікаво, якби вони йшли сюди, тут з'являлась робота людям, тоді можливо і не їхав би ніхто за кордом. А так не бачу приводу для радощів. єдине, що кацапія перетворюється на помийку а ми не відстаємо от і все.
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13.07.2022 18:34 Ответить
в мене просто горить Дупа, як за 30 років в рашці було все і бургер кінги різні і все інші, у нас Зелупа з маслом, чи ми настільки бідніші? чи 40 міліонів це вже не ринок збуту?
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13.07.2022 18:41 Ответить
У рашці були колись політики, які могли зображувати притомних людей та є менше податкове навантаження, а Україна - в лідерах по кількості податків.

Ну і так, в 140-мільонній країні більше продадуть Volkswagen'ів, а ніж в 40-мільонній при однакових доходах громадян.
Можливо зіграв і той факт, що Москва - столиця імперії, а Київ сприймали, як якийсь райцентр 🤔
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13.07.2022 18:59 Ответить
А якого біса у мене прапор Чехії, коли я сиджу у Харкові?
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13.07.2022 19:00 Ответить
впн "страшная" сила
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13.07.2022 19:03 Ответить
"пути пакетов неисповедимьі" (С)
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13.07.2022 19:36 Ответить
Ты не совсем прав! Посмотри на Словакию, прикинь колличество авто-заводов и подумай сколько они могут продать в Словакии с населением 5млн
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13.07.2022 19:02 Ответить
В параше была дана команда - не кошмарить иностранный бизнес, и вообще не смотреть в его сторону...а если смотреть, то как можно больше приторговывать с ним

В Украину хотело зайти много компаний и вложить в разный бизнес, в свое время...но не зашло по разным причинам. И бедность тут стоит на последнем месте
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13.07.2022 18:59 Ответить
А можно спросить: а когда уйдет беня?
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13.07.2022 18:35 Ответить
Ні. не можна. "не на часі" (С)
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13.07.2022 19:13 Ответить
Информированные источники сообщают об уничтожении склада под Купятском. ЖД станция Староверовка.
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13.07.2022 18:38 Ответить
Взагалі це прекрасно, тому що коли міжнародні компанії покидають парашу, то вони не тільки звільняють працівників, а ще й забирають із собою свої технології. і рашисти залишаються із своїми лаптями - без автомобілів, без вагонів і тепловозів, без турбін, без нафтовидобувного обладнання, без Лего, без пральних машин і т.д.
щось вони зможуть склепати за допомогою контрабанди, але небагато. тим більше, що і вторинні санкції вводяться.
а ми після перемоги, за допомогою плана Маршала побудуємо потужну економіку.
а беня і єрмак сядуть на лаву підсудних. і вся зекоманда теж.
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13.07.2022 18:43 Ответить
Зачем играть на ЮАР? Вы идиоты? Щас вам Ван дер Мейеры накинут таких огурцов в дупу
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13.07.2022 18:44 Ответить
И что это меняет,кому хуже стало?
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13.07.2022 18:46 Ответить
не отвлекайтесь от темы ермака, коломойши и других
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13.07.2022 18:47 Ответить
Апартхейд(раздельное развитие) было благом для Южной Африки, потому нельзя мешать в кучу культурные и др. ценности европейцев, чукч и негров. Даже Меркель признала, что политика мультикультурализма в Германии потерпела крах.
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13.07.2022 18:49 Ответить
оказывается есть и плюсы "произведенная российскими производителями небеленая офисная бумага полезна для глаз человека, в отличие от беленой, заявил заместитель министра промышленности и торговли параши" (С) ))) и это они ещё в колбасу её не добавляют. а сколько им открытий чудных готовить санкций щедрый дух ))
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13.07.2022 18:55 Ответить
Бггг... за часів апартеіду ПАР була розвиненою квітучою країною. А потім білих вигнали і все просрали.
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13.07.2022 19:12 Ответить
а яка заслуга у цьому кулєбкі?
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13.07.2022 19:30 Ответить
когда в юар был апартеид тогда толк там был и страна входила в список наиболее развитых стран мира, а сейчас когда власть захватили манделы там ни толку ни развития один беспредел и криминал, это информация к размышлению
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13.07.2022 19:41 Ответить
притеснение чернокожих менее противно чем общение с казламордыми
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13.07.2022 21:38 Ответить
Всем миром похерели нормальную страну (ЮАР), нельзя давать свобод тем, кто не понимает что это такое (и зачем она нужна), я и бы и многим "белым" существенно урезал бы права. Проблема на самом деле не в цвете кожи, а в мозгах и сознании (просто так по факту получилось в силу объективных причин, что у темногожих по статистике проблем с осознанием свободы и ответственности гораздохуже)! А паРашка - анклав РАБОВ и чванливых господ!
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13.07.2022 21:46 Ответить
В 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил рекордные 868 млн долл.

22.06.2021

В 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины установил рекорд за последние двадцать лет - минус $868 млн, свидетельствуют данные НБУ. В то же время в период 2016-2019 годов Украина привлекала ежегодно не менее $3,7 млрд прямых иностранных инвестиций.

В частности, речь идет о невыполнении инвестиционных обязательств, которые берет на себя государство; отсутствие судебной реформы; популизм на высшем государственном уровне на примере внедрения "института инвестиционных нянь"...

https://m.censor.net/ru/news/3272805/v_2020_godu_ottok_pryamyh_inostrannyh_investitsiyi_iz_ukrainy_sostavil_rekordnye_868_mln_doll
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13.07.2022 23:38 Ответить
а нас рать
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13.07.2022 23:54 Ответить
 
 