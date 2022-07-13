Из России уже ушли в шесть раз больше компаний, чем из ЮАР за 20 лет апартеида, - Кулеба

За 140 дней варварской агрессии россии против Украины из российского рынка вышли почти в шесть раз больше иностранных компаний, чем за 20 лет апартеида в ЮАР.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По информации наших партнеров в Киевской школе экономики, по состоянию на начало этой недели, уже 1 157 компаний покинули российский рынок, 469 заявили о прекращении инвестиций. Для сравнения: во время апартеида в Южной Африке за свыше 20 лет из южноафриканского рынка вышли только около 200 компаний. За 140 дней варварской агрессии из россии вышли уже почти в шесть раз больше", - сказал Кулеба.

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Он заметил, что работа в россии сегодня связана с репутационными рисками, которые конвертируются в финансовые потери, и в очередной раз призвал международные компании, которые там остаются, уйти с рынка РФ,