Из России уже ушли в шесть раз больше компаний, чем из ЮАР за 20 лет апартеида, - Кулеба
За 140 дней варварской агрессии россии против Украины из российского рынка вышли почти в шесть раз больше иностранных компаний, чем за 20 лет апартеида в ЮАР.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По информации наших партнеров в Киевской школе экономики, по состоянию на начало этой недели, уже 1 157 компаний покинули российский рынок, 469 заявили о прекращении инвестиций. Для сравнения: во время апартеида в Южной Африке за свыше 20 лет из южноафриканского рынка вышли только около 200 компаний. За 140 дней варварской агрессии из россии вышли уже почти в шесть раз больше", - сказал Кулеба.
Он заметил, что работа в россии сегодня связана с репутационными рисками, которые конвертируются в финансовые потери, и в очередной раз призвал международные компании, которые там остаются, уйти с рынка РФ,
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- Ну как вам наша прамишлєность?
Японці відповідають:
- Діти в вас гані, так...
- А как вам наша сфєра пітанія?
- Ой, такі вже в вас гарні та жваві діти...
- А как вам наші ціфравиє тєхналогії?
- Та діти в вас...
- Слухайте, що ви все про дітей та про дітей?!
- Бо все, що ви робите руками та головою, ви й досі робите погано.
Чи шо?
Ну і так, в 140-мільонній країні більше продадуть Volkswagen'ів, а ніж в 40-мільонній при однакових доходах громадян.
Можливо зіграв і той факт, що Москва - столиця імперії, а Київ сприймали, як якийсь райцентр 🤔
В Украину хотело зайти много компаний и вложить в разный бизнес, в свое время...но не зашло по разным причинам. И бедность тут стоит на последнем месте
щось вони зможуть склепати за допомогою контрабанди, але небагато. тим більше, що і вторинні санкції вводяться.
а ми після перемоги, за допомогою плана Маршала побудуємо потужну економіку.
а беня і єрмак сядуть на лаву підсудних. і вся зекоманда теж.
22.06.2021
В 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины установил рекорд за последние двадцать лет - минус $868 млн, свидетельствуют данные НБУ. В то же время в период 2016-2019 годов Украина привлекала ежегодно не менее $3,7 млрд прямых иностранных инвестиций.
В частности, речь идет о невыполнении инвестиционных обязательств, которые берет на себя государство; отсутствие судебной реформы; популизм на высшем государственном уровне на примере внедрения "института инвестиционных нянь"...
https://m.censor.net/ru/news/3272805/v_2020_godu_ottok_pryamyh_inostrannyh_investitsiyi_iz_ukrainy_sostavil_rekordnye_868_mln_doll