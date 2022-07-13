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Новости Война
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В Стамбуле завершилась четырехсторонняя встреча по "зерновым коридорам" из Украины

зерно,стамбул,переговори

В Стамбуле завершилась встреча военных делегаций министерств обороны Турции, Украины и России, а также делегации ООН по вывозу из Украины зерна Черным морем.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Завершилась четырехсторонняя встреча военных делегаций минобороны Турции, Российской Федерации и Украины с делегацией Организации Объединенных Наций по безопасной перевозке морским транспортом зерна и продуктов питания, которые ждут в украинских портах", - говорится в сообщении.

Встреча проходила в историческом здании Календера в Стамбуле.

Также читайте: Рекомендации Евросоюза Украине можно воплотить во время войны, - посол ЕС Маасикас

Пока нет официальных заявлений относительно результатов встречи или достигнутых договоренностей.

зерно (1070) переговоры (4924) Стамбул (211)


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Топ комментарии
+23
Який цинізм : Вони хочуть жерти а ми хочем жити ...
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13.07.2022 18:55
+17
Опять втихаря о чем то договорились за спинами наших военных. Главное нам ни слова о том что Украина участвует в переговорах с росийскими нацистами.
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13.07.2022 19:00
+15
раз молчат то все на точке замерзания... как сели так и встали...
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13.07.2022 18:48
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раз молчат то все на точке замерзания... как сели так и встали...
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13.07.2022 18:48 Ответить
Значить завершилась назавжди. Які з рашкою перемовини?
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13.07.2022 18:52 Ответить
хіба то їй вигідно? вона імітує процес перемовин
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13.07.2022 18:59 Ответить
Вывоз зерна нужен, только тут как бы палка о двух концах... чем быстрее начнётся голод и вся Африка ринется в Европу, тем быстрее все орбаны и шольцы как миленькие и оружие дадут, и всё что нужно.
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13.07.2022 19:32 Ответить
і швейцари перестануть вийобуватись
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13.07.2022 20:33 Ответить
ой там орбан багато зброї вам дати може, якщо навіть і захоче? Якщо вся Африка рінеться, а Європа спробує це все прийняти, кінець Європі, і нам взагалі вже ніхто і нічим не допоможе. Бо їх вже не буде.
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13.07.2022 20:40 Ответить
орбан угорець. а швейцари нам постійно блокують передачу зброї, як власного виробництва так і тої де вони беруть якусь участь - мол ми традиційно нейтральні і проти війни. а шоб Африка ринулась мабуть сам путін і хоче цю кризу створить. ні нам ні Європі ні світу не вигідно.
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13.07.2022 21:28 Ответить
швейцари вони як Зєлєнский проти війни - доки з ними не воюють, - а тоді вже нікуди не дінуться, доведеться.
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13.07.2022 21:32 Ответить
Який бред.
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13.07.2022 22:00 Ответить
Как раз вывоз зерна нужен нам. У нас 100% аграриев потенциальные банкроты, если до конца лета не организовать вывоз зерна нормальными потоками
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13.07.2022 19:15 Ответить


Реєстрація: 28 березня 2022

Заходив: 10 липня 2022 в 19:41

Мене читають: 1

Я читаю: 0
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13.07.2022 20:14 Ответить
У даному випадкові людина правду написала і дата реєстрації ніякої ролі не грає ! Як не дивно , хоч у нього підписників мало і реєстрація нещодавня , але у питаннях аграрного експорту він , мабуть , трішки більше вашого розуміється (( Підтверджую його слова 100% , бо сам у такій ситуації (( і не один я , зараз аграії змушені зерно продавати за 2000-2500 грн за тн , тобто утричі дешевше цін минулого року , понісши затрати на вирощування в два , три рази більші аніж минулого року . Ситуація критична , чи хтось наживається на наявному експорті - не мені судити , але у разі якщо невдовзі його не відновлять до якихось прийнятних обсягів - виробникам хана , залишимося із латифундіями як у Аргентині ((
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13.07.2022 22:38 Ответить
Но не ценой сдачи Николаева , Одессы ‼️ПОШЛИ НА Х#Й‼️
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13.07.2022 20:29 Ответить
Те, що саме Єрмак послали у Туреччину на перемовини з приводу вивозу українського зерна - це такий смачний плювок Зеленського у бік США.
Дай, Боже, довготерпіння і мудрості американцям!
Бо за дурість цих ЗЕнеадекватів платитимуть власними життями не вони, а пересічні українці😠‼️‼️‼️‼️
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13.07.2022 22:15 Ответить
якщо нема офіційних заяв, то, принаймі, домовились домовлятися на наступних раундах.
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13.07.2022 18:54 Ответить
Ну то й добре. Хай ООН чухається та згадає нашо вона була створена.
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13.07.2022 19:04 Ответить
Який цинізм : Вони хочуть жерти а ми хочем жити ...
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13.07.2022 18:55 Ответить
Шри- Ланка важнее,там голод,пилять...
Это не цинизм,это-дэээбэээлизм...
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13.07.2022 19:33 Ответить
Это РАШИЗМ ‼️хуже фашизма
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13.07.2022 20:30 Ответить
это что, разрешение спрашивать у этих *********,можно ли суднам ходить по нашей акватории или нет?Это пздц
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13.07.2022 18:56 Ответить
А кто-то заставляет спрашивать разрешение ?!
Чтобы сесть за руль автомобиля - спрашивают у ответственного представителя власти разрешение (получают водительское удостоверение). Не хочешь - катайся без, пока не вздрючат.
Так и тут

А правильно это или нет - это дело десятое. Оно просто сейчас так.
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13.07.2022 19:05 Ответить
А кто-то заставляет спрашивать разрешение ?!

Кацапи намагалися. Під час підготовки до них перемовин були кацапо-турецькі "пропозиції", щоб задля "безпеки" кацапи оглядали усі українські судна, що прямують з українських портів та в українські порти.

Ваша аналогія з водійськими правами недоречна - бо кацапи не є "атвеєтствєним прєдставітєлєм права" у цій ситуації. Є морське право, за ним Україна може "кататися", а кацапи те право наразі порушують.
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13.07.2022 19:28 Ответить
Помните как у пропагандиста Соловьева один представитель США сказал - мы напали, потому что могли.

От того, что я наших гаишников считаю гондонами, я не могу ездить без прав.
От того, что вы оусских считаете агрессорами они перестанут стрелять.
Остаётся два варианта:
1.С криками Правда за нами, кинуться в бой

2. Принять их условия, например досмотр.

Или фантастический вариант - громко заявить, что нагнули русских, при этом тихо что-то сдать.
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13.07.2022 20:09 Ответить
Знов ні. Бо ви знов плутаєте визнані правові норми (морське право, що порушується кацапами) із власними емоціями ("я наших гаишников считаю гондонами") та кацапськими хатєлкамі ("ми хатім дасматрівать караблі").

"От того, что вы оусских считаете агрессорами" - а ви що, не вважаєте їх агресорами?

І ні, є не лише ці ваші 2 два + фантастичний, не намагайтеся зманіпулювати начебто відсутністю вибору. Є інші варіанти. Як то, вивозити іншими шляхами - це гірше за вивіз Чорним морем, але краще за здачу Одеси. Це те, що зараз намагаються робити. Фантастичний (поки що) варіант - потопити увесь кацапофлот + розбомбити бази в Криму. От тоді Чорне море точно буде безпечним.

п.с. - на кого там США напали у салавйова мені невідомо і власне байдуже
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13.07.2022 20:56 Ответить
БЛД, КАЦАПИ ХОТЯТЬ ОГЛЯДАТИ ВСІ УКРАЇНСЬКИ СУДНА ?????

це Ермак і арахамия таке вигадали ??? На гиляку !
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13.07.2022 20:16 Ответить
Причому повний.
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13.07.2022 20:51 Ответить
Все, вуаля,всi на пляж купатися...Волохатого агрохламiдiю на пiсочку вигуляють за державний кошт...
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13.07.2022 18:56 Ответить
Это уже происходит! Новости Европа.
https://www.youtube.com/watch?v=yqN_f-uREUg&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5

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13.07.2022 18:58 Ответить
Опять втихаря о чем то договорились за спинами наших военных. Главное нам ни слова о том что Украина участвует в переговорах с росийскими нацистами.
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13.07.2022 19:00 Ответить
Вы мозги включаете когда пишите? В публичном пространстве пишут что переговоры есть, тема переговоров известна всем, но тем не менее военные украинские об этом не знают. Бред какой-то.
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13.07.2022 19:03 Ответить
Имелось ввиду, что украинские военные могут не знать об условиях/результатах этих договоренностей
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13.07.2022 19:07 Ответить
А первый абзац прочитать религия не позволяет? "У Стамбулі завершилася зустріч військових делегацій міністерств оборони Туреччини, України та Росії, а також делегації ООН" з Джерело:
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13.07.2022 20:06 Ответить
Переговори що несекретні для гутьчмериша,але секретні для українців?? До чого власне тема,коли суттєво,що пропихується під прикриттям теми?
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14.07.2022 00:02 Ответить
Там наче харя єлдака на фото присутня
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13.07.2022 23:59 Ответить
Чесно кажучи не цікавило б взагалі це питання, якщо б не потрібні були б державі кошти та вивільнення місця під новий врожай. Хай би ООН піклувалося б про цю всю хрєнь відверту сама. Бо ладні ******* зад лизати щоб не дай Боже не сталося десь там голоду у африканських каїнах. На Україну їм взагалі начхати.
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13.07.2022 19:00 Ответить
це результат сировинного розвитку господарства вже в часи незалежності. Замість поглибленої переробки, вирощування культур на біопаливо, збільшення виробництва молока, мяса, яєць, овочів, тепличного господарства ми тупо взялись за найлегше - навезли потужної техніки і набрали тисячі га землі вирощуючи зернові і технічні культури на експорт.
Зайдіть у супермаркет і подивіться - скільки продуктів харчування імпортується в Україну. А вже давно писалось, що слід вирощувати біологічно чисту продукцію. Яка значно дорожче по всьому світу. І біопаливо могло б замінити якщо й не весь газ, то значну його частину.
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13.07.2022 21:37 Ответить
Для реалізації сировинного напрямку були знищені всі заводи,вся структура 2,3 переділу. Й,це було нав'язане кацапнею нищення економічної структури країни!
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14.07.2022 00:06 Ответить
Хреновая тенденция пошла. Сначала прогнулись и договорились рашистам дать газовые турбины, потом стали раком и разрешили росийским окупантам зеленый коридор в Кенигсберг. Теперь расставили ноги и начали с рашистами переговоры у нас за спиной. Что дальше? Вы же не думаете что в кремле что то делают просто так?
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13.07.2022 19:04 Ответить
Роги ростуть з кацапськожидівського кодляка зеєлдня
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14.07.2022 00:07 Ответить
Сами создали проблему и сами будут имитировать ее решение - главное чтоб без них не обошлись - в этом вся суть скрепной недоимперии...И самое главное что после Бучи,Мариуполя с этими тварями все встречаются,жмут руки,договариваются,ремонтируют турбины...
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13.07.2022 19:06 Ответить
так якщо наші жму руку обнімаю, то іншім-то взагалі почхати.
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13.07.2022 20:43 Ответить
Вибачайте, якщо чмо веде Переговори! То,й у всіх будуть гешефти. Без знищення падалі буде тільки смерть
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14.07.2022 00:10 Ответить
домовленості з москалями не вартують бумаги на якій підписані
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13.07.2022 19:11 Ответить
Домовленності з москалями:- перетворюють на лайно домовляючогося!!! Ви,це непомітили? Зверніть увагу на історію. Злегка непомітний аспект
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14.07.2022 00:12 Ответить
Які ще там транспортні коридори до портів Чорноморська і Одеси? Щоб по них під прикриттям іноземних зерноплавів прошмигнули швидкісні катери рашистів з десантом і захопили портові споруди до підходу основних сил на ВДК? Спробуй тоді вибий ворога звідти.
Допоки ворожі кораблі шастають по Чорному морю ні про які коридори до українських портів не може бути й мови !
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13.07.2022 19:14 Ответить
Так саме для цього їхні ВДК не стоять в Новоросійську, а постійно чергують в Чорному морі. Чекають на нагоду висадити десант.
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13.07.2022 19:50 Ответить
не свистіть товаришу - кораблі ті не дуже шастають навіть на віддалі від наших берегів. як це можна під прикриттям зерновоза? У трюм хіба сховатися?
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13.07.2022 21:40 Ответить
На російській Кубані врожаї опинилися під загрозою через величезну навалу сарани.

У Приморсько-Ахтарському районі Краснодарського краю нашестя сарани.
Знищувати її складно через те, що поряд водоохоронна зона - там дезінсекція неможлива», - йдеться у повідомленні пропагандистського ресурсу «РІА Новості».

«Українська бойова сарана атакувала Приморсько-Ахтарськ. Місто, з аеродрому якого щодня злітають літаки, що бобмлять Донецьку область. Саме звідси були літаки, що скинули бомби на наш Драмтеатр та пологовий будинок. Так от, прямо зараз це кляте місто під атакою бойової української сарани. Просто навала, з якою нічого не можуть вдіяти. Сама природа мститься за Маріуполь», - заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
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13.07.2022 19:31 Ответить
Вчера мужик писал шо кузнечиков можно солить и они будут вкусные к пивасу
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13.07.2022 19:55 Ответить
ну то як в П'ятикнижжі - 10 кар єгітпетських
1. Покарання кров'ю.
2. Нашестя жаб.
3. Нашестя комах (мошки, пухоїди, воші, клопи).
4. Рої мух.
5. Мор худоби.
6. Виразки і нариви.
7. Грім, блискавки і вогненний град.
8. Нашестя сарани.
9. Незвичайна темрява (тьма єгипетська).
10.Смерть первістків.

Послідовніть різна))
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13.07.2022 20:21 Ответить
Боже , направь все десять проклятим кацапам - убийцам , гвалтівникам и ворам.
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13.07.2022 21:48 Ответить
Рашка отримала біблейське знамення апокаліпсису.
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13.07.2022 19:44 Ответить
Уже начался вывоз, через устье Дуная, помогла Румыния, молодцы, последнее время Румыния очень даже помогает нам. Мне кажется лучше и дальше вывозить через Румынию.
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13.07.2022 19:48 Ответить
Коли поставлять до стінки єрмака???
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13.07.2022 20:00 Ответить
це було риторичне питання?))
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13.07.2022 20:23 Ответить
Перечислить ПІБ української делегації , БУДЬ ЛАСКА
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13.07.2022 20:12 Ответить
здогадайтесь з двох раз)) ...Ермак і тд. Але, дивно, чому так соромязливо мовчать про це наші ЗМІ.
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13.07.2022 21:37 Ответить
А якщо розмінують порти то це капець
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13.07.2022 20:18 Ответить
Я так розумію зерно в держрезерві мало було б бути на випадок війни? Чим закінчилась історія с розкраданням зеленими того держрезерву з зерном. Понять и простить
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13.07.2022 21:01 Ответить
Те, що саме Єрмак послали у Туреччину на перемовини з приводу вивозу українського зерна - це такий смачний плювок Зеленського у бік США.
Дай, Боже, довготерпіння і мудрості американцям!
Бо за дурість цих ЗЕнеадекватів платитимуть власними життями не вони, а пересічні українці😠‼️‼️‼️‼️
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13.07.2022 22:17 Ответить
А Ермак - на всі рукі мастак - и завхоз і міністр иноземних справ і міністр торгівлі .

БЛИН, на 40 млн граждан зовсім нема йому заміни
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13.07.2022 22:34 Ответить
ПОВТОРЮЮ ЗАПИТАННЯ
зустріч військових делегацій міністерств оборони Туреччини, України та РосіїДжерело:
ХТО УВІЙШОВ В ВІСЬКОВУ ДЕЛЕГАЦІЮ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ ?
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13.07.2022 22:36 Ответить
Якщо наступ на Херсонському напрямку зупинено - то значить це - правда.

Керівництво Туреччини повідомило російське керівництво про прийняття Україною попередніх домовленостей щодо створення "зернового коридору".
Головна умова - припинення просування українських військ в херсонському напрямку і безперебійна робота Північно-Кримського каналу.
Ідуть таємні переговори між Україною і Росією в результаті чого нам дадуть вивезти зерно, а ми не будемо звільняти Херсон. Зерновози уже прийшли. Наступ на Херсон зупинено.
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14.07.2022 00:52 Ответить
можно пруф?
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14.07.2022 05:42 Ответить
Та ти шо! Серйозно ? Провели зустріч ? І навіть руки потиснули один одному ? Шо це за брєд? А може ще й подякували рашистам, нє ???
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14.07.2022 05:24 Ответить
Поделили зерно по браццки 25%...каждому...участнику соревнований...
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14.07.2022 08:22 Ответить
 
 