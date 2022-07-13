В Стамбуле завершилась четырехсторонняя встреча по "зерновым коридорам" из Украины

В Стамбуле завершилась встреча военных делегаций министерств обороны Турции, Украины и России, а также делегации ООН по вывозу из Украины зерна Черным морем.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Завершилась четырехсторонняя встреча военных делегаций минобороны Турции, Российской Федерации и Украины с делегацией Организации Объединенных Наций по безопасной перевозке морским транспортом зерна и продуктов питания, которые ждут в украинских портах", - говорится в сообщении.

Встреча проходила в историческом здании Календера в Стамбуле.

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Пока нет официальных заявлений относительно результатов встречи или достигнутых договоренностей.