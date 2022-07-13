Кризисы, как на Шри-Ланке, спровоцированы РФ и могут произойти в других странах. Это - один из пунктов российской тактики, - Зеленский

События на Шри-Ланке обусловлены действиями российской федерации по блокированию экспорта украинского продовольствия, которые могут привести к социальным взрывам и в других странах.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в обращении к участникам конференции "Азиатское лидерство" в Сеуле, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, одним из пунктов российской тактики является "экономический шок".

"И это касается уже не только нас. Посмотрите только на один пример – на события на Шри-Ланке. Шокирующий рост цен на еду и горючее вызвал социальный взрыв. Никто сейчас не знает, чем это закончится. Однако все вы знаете, что такие же взрывы возможны и в других странах, которые затрагивает продовольственный и энергетический кризис", - сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что к обострению этих кризисов привела циничная блокада Россией украинских морских портов, ведь россияне не выпускают на мировой рынок критически важные поставки украинского продовольствия.

Также, по его мнению, причиной этих кризисов стала и "совершенно продуманная российская игра" на повышение цен на энергоресурсы.