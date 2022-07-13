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Новости Война
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Кризисы, как на Шри-Ланке, спровоцированы РФ и могут произойти в других странах. Это - один из пунктов российской тактики, - Зеленский

зеленський

События на Шри-Ланке обусловлены действиями российской федерации по блокированию экспорта украинского продовольствия, которые могут привести к социальным взрывам и в других странах.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в обращении к участникам конференции "Азиатское лидерство" в Сеуле, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, одним из пунктов российской тактики является "экономический шок".

"И это касается уже не только нас. Посмотрите только на один пример – на события на Шри-Ланке. Шокирующий рост цен на еду и горючее вызвал социальный взрыв. Никто сейчас не знает, чем это закончится. Однако все вы знаете, что такие же взрывы возможны и в других странах, которые затрагивает продовольственный и энергетический кризис", - сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что к обострению этих кризисов привела циничная блокада Россией украинских морских портов, ведь россияне не выпускают на мировой рынок критически важные поставки украинского продовольствия.

Также, по его мнению, причиной этих кризисов стала и "совершенно продуманная российская игра" на повышение цен на энергоресурсы.

Зеленский Владимир (20268) россия (95418) Шри-Ланка (43)


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Топ комментарии
+33
воно вже в Шрі Ланку поперлося, в себе в опі розберись. чючєло квартальне.
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13.07.2022 19:03
+22
та ти шо. а шодо Єрмака коли розслідування буде?
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13.07.2022 19:00
+21
Пальцем у ЖО.... попав!
Просто на Шри-Ланці теж керував вороватий Блазень!
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13.07.2022 19:06
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та ти шо. а шодо Єрмака коли розслідування буде?
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13.07.2022 19:00 Ответить
воно вже в Шрі Ланку поперлося, в себе в опі розберись. чючєло квартальне.
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13.07.2022 19:03 Ответить
Пилять,оманского поца волнует продовольственный кризис в Шри-Ланке...
Дануна,цинизм и **********...
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13.07.2022 19:21 Ответить
Смердючі лапті скрізь лізуть. Зато у Шрі-Ланку дуже ці лапті ********* їхати на відпочинок. Іхтам як гімна за рузкай банєй завжди було.
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13.07.2022 19:05 Ответить
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13.07.2022 19:05 Ответить
що він теж може втекти з Банкової, сісти на літак і полетіти на Мальдіви
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13.07.2022 19:06 Ответить
Ага. Народ спершу змінить йому "клічку" - стане "ЗЄВтік", а потім оголосить в міжнародний розшук.
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13.07.2022 19:13 Ответить
Який же турботливий за інших наш бубачка, аж сльозу вишибає.
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13.07.2022 19:06 Ответить
Таки да...
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13.07.2022 19:42 Ответить
Пальцем у ЖО.... попав!
Просто на Шри-Ланці теж керував вороватий Блазень!
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13.07.2022 19:06 Ответить
Напомним, что шриланковские элиты вместо экономики строили поля для гольфа.
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13.07.2022 19:07 Ответить
Він не вилазить зі сторінок українських медіа так саме як Путін з кремлівських. Скільки можливо на це дивитися?
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13.07.2022 19:07 Ответить
Ланкийцы не того свергли?
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13.07.2022 19:10 Ответить
Цікаво, а він на мапі цю країну знайти зможе?
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13.07.2022 19:11 Ответить
У одного апартеид, у второго Шри-Ланка

Бенефис отсутствия собственных мозгов в голове

Алени, кто вам подкидывает идеи приплести апартеид и Шри-Ланку к событиям в Украине?
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13.07.2022 19:13 Ответить
Шефір
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13.07.2022 19:15 Ответить
Ніколи йому займатися внутрішньою кризою, наприклад, відставкою єрмака та його одіозних ставлеників! Суперхерой рятує світ! Теж мені Чіп і Дейл знайшовся!
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13.07.2022 19:14 Ответить
Мля, шо там на Шріланці? Там вирощують мій улюблений цейлонський чай!
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13.07.2022 19:14 Ответить
ну що воно меле - криза у Шрі Ланці спровокована лівацьким урядом який заборонив вживання пестіцидів і добрив на фермерських ланах
це в свою чергу привело к тому щр більшість фермерів вийшли з бізнесу і як наслідок масова нестача харчів
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13.07.2022 19:17 Ответить
Кризу і голод спровокували, як і на Балі, туристичні заборони у зв*язку з короною.
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13.07.2022 19:31 Ответить
Треба блазню сраку на той глобус натягнути, щоб нарешті почав в Україні вигрібати лайно своїх друзів.
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13.07.2022 19:21 Ответить
кстати, президента Шри Ланки свергли через три дня, после того как он обратился за помощью к путену........ его гнали ссаными тряпками...., и тот еле успел с парой своих дружков на военном корабле ноги унести..... ))) так что такой "опыт" плешивому явно ни к чему! )))
ну зеля ж у нас великий геополитик и стратег, - он лучше знает..... )
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13.07.2022 19:21 Ответить
оно-МУДАК!
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13.07.2022 19:26 Ответить
зелебоба вже став геополітиком
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13.07.2022 19:22 Ответить
Невже, нарешті, чуйка спрацювала?
З жахом дивлюсь на те, що роблять ненажерливі прикоритники, свої торгаші гуманітаркою, знахабніли мусоріли, тупі мобілізатори, на жебрацькі 27 баксів подачки... Усвідомлюю, що зовнішнього ворога влаштують всі варіанти подій. І ось ця т.з. влада зможе недопустити Шрі-Ланки у нас?
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13.07.2022 19:25 Ответить
Никак. Колесницы апокалипсиса уже набрали ход, даже если некоторые об этом не подозревают.
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13.07.2022 19:34 Ответить
Верховный диктор (чи доктор, который лечит здоровых) центрального телевидения уже задолбал своим чтением чужих мыслей
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13.07.2022 19:33 Ответить
вова бери ярмака і **** звідси
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13.07.2022 19:37 Ответить
а, юля, это новость про боневтика, тогда звиняйте
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13.07.2022 19:58 Ответить
Красть не надо и кризиса не будет.
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13.07.2022 20:03 Ответить
Бугага.....Пан Зеленский,вам надо тот Цейлон??Или вы что то решаете в мировой политике???К чему это???Це *****....)))Вы розберитесь в своём кибуце....Просто сюр....Зеленский о Шри-Ланке!!!
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13.07.2022 20:21 Ответить
Зеленский, как насчёт кризиса в Украине? Украинцы терпеливы, но ты со своей шоблой играешь с огнём
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13.07.2022 20:27 Ответить
писец !!!! Своих проблем нет !!! На повестке дня Шри-Ланка.....высылайте срочно дерьмака на помощь !!!!
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13.07.2022 21:28 Ответить
Вы рейтинг бывшего президента Шри Ланки посмотрите и поймёте зелёную озабоченность )
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14.07.2022 08:39 Ответить
НОВИЙ ВІДОСІК АБИ ТІЛЬКИ ТЄМУ З дЄРМАКОМ ГРУшником НЕ МУСОЛИЛИ
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13.07.2022 21:57 Ответить
Пропоную вислати всю партію слуга наріда разом з найвеличнішим у шрі-ланку. В один кінець. Для "братньої допомоги", бо ж воно так переймається. У нього в країні війна, яку воно само і організувало, а чучело за Шрі-ланку розпереживалося, господи боже, ну за що нам оце все??
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13.07.2022 22:11 Ответить
широкі плечі. вузький лоб. тьху на8й долбо*б. Подерев"янський. што оно сказало
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13.07.2022 23:53 Ответить
Напомни,зебоба,какой "рейтинг" у их президента был?
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14.07.2022 08:37 Ответить
 
 