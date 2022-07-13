Кризисы, как на Шри-Ланке, спровоцированы РФ и могут произойти в других странах. Это - один из пунктов российской тактики, - Зеленский
События на Шри-Ланке обусловлены действиями российской федерации по блокированию экспорта украинского продовольствия, которые могут привести к социальным взрывам и в других странах.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в обращении к участникам конференции "Азиатское лидерство" в Сеуле, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, одним из пунктов российской тактики является "экономический шок".
"И это касается уже не только нас. Посмотрите только на один пример – на события на Шри-Ланке. Шокирующий рост цен на еду и горючее вызвал социальный взрыв. Никто сейчас не знает, чем это закончится. Однако все вы знаете, что такие же взрывы возможны и в других странах, которые затрагивает продовольственный и энергетический кризис", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что к обострению этих кризисов привела циничная блокада Россией украинских морских портов, ведь россияне не выпускают на мировой рынок критически важные поставки украинского продовольствия.
Также, по его мнению, причиной этих кризисов стала и "совершенно продуманная российская игра" на повышение цен на энергоресурсы.
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Дануна,цинизм и **********...
Просто на Шри-Ланці теж керував вороватий Блазень!
Бенефис отсутствия собственных мозгов в голове
Алени, кто вам подкидывает идеи приплести апартеид и Шри-Ланку к событиям в Украине?
це в свою чергу привело к тому щр більшість фермерів вийшли з бізнесу і як наслідок масова нестача харчів
ну зеля ж у нас великий геополитик и стратег, - он лучше знает..... )
З жахом дивлюсь на те, що роблять ненажерливі прикоритники, свої торгаші гуманітаркою, знахабніли мусоріли, тупі мобілізатори, на жебрацькі 27 баксів подачки... Усвідомлюю, що зовнішнього ворога влаштують всі варіанти подій. І ось ця т.з. влада зможе недопустити Шрі-Ланки у нас?