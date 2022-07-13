Отражены попытки штурмовых действий врага на Славянском и Бахмутском направлениях, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18.00 13.07.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Слава Украине! Продолжаются 140 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

На Северском направлении противник принимает меры по усилению контрразведывательного режима в приграничных районах Курской области. Обстрелял из минометов районы населенных пунктов Волковка, Волфино и Покровка Сумской области. Также, в Сумской области, вел воздушную разведку БпЛА вблизи Заруцкого, Шалыгиного и Старикового.

На Харьковском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на недопущении продвижения наших войск. В который раз украинские воины отбили вражеский штурм в направлении Дементиевки. В настоящее время противник пополняет запасы и пытается доукомплектовать подразделения, понесшие потери личного состава и военной техники. Российские оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Харьков, Дементиевка, Русские и Черкасские Тишки, Слатино, Прудянка, Залиман, Старый Салтов, Петровка, Русская Лозовая, Уды, Яворское, Коробочкино и Победа. Нанесли удар парой вертолетов Ка-52 вблизи Верхнего Салтова и Петровки.

На Славянском направлении противник производит огненное поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Татьяновка, Донецкое, Райгородок, Долина, Дибровно, Курулька, Мазановка, Вернополье, Гусаровка, Чеполь, Большая Камышеваха, Краснополье и других. Нанес авиаудару вблизи Мазановки. Штурмовые действия в направлениях Ивановки и Долины наши защитники успешно отбили и отогнали оккупантов назад.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел. Обстреливал из ствольной артиллерии и минометов районы Николаевки, Кривой Луки, Северска, Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Авиационные удары зафиксированы у Спорного.

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На Бахмутском направлении оккупанты совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Выимка, Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Бахмут, Опытное, Веселая Долина, Вершина, Майское, Углегорская ТЭС, Кодема, Торец . Нанесли авиационный удар неподалеку от Вершины. Все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Веселой Долины, Яковлевки и Вершины наши воины точным огнем свели на нет. оккупанты, с потерями, отошли. Разведку боем в районе Покровского враг тоже бездарно провалил.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения, правда, с меньшей интенсивностью. Также нанес авиационных ударов неподалеку от Малых Щербаков, Малой Токмачки, Каменского и Новомихайловки. Вел воздушную разведку БпЛА вблизи Новопрокоповки и Малой Токмачки.

На Южнобужском направлении войска агрессора осуществляли обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Потемкино, Княжевка, Осокоровка, Добрянка, Белая Криница, Партизанское, Благодатное, Киселевка, Новогригоровка, Зоря, Оленовка, Котлярово, Шевченково, Луч, Посад-Покровское, Степная Долина, Украинка, Прибужское, Новая Заря, Лиманы и Лупарево. Также враг вел воздушную разведку БПЛА.

В Акватории Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает четыре носителя высокоточного оружия.

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Иногда потери противника превышают показатели комплектования, что оказывает значительное влияние на общее морально-психологическое состояние и становится предпосылкой отказа личного состава в дальнейшем участии в боевых действиях против Украины. Доходит до того, что российское командование применяет к подчиненным физическое насилие.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.