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Новости Война
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США довольны точностью работы HIMARS по складам и командным пунктам россиян, - Резников

himars,рсзв

Партнеры из США удовлетворены качеством использования украинскими артиллеристами систем HIMARS, высокоточным расходом каждой ракеты именно с целью поражения "болезненных" мест российских войск.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время встречи с вице-премьер-министром, министром национальной обороны Республики Польша Мариушем Блащаком, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны.

"Поражаем склады боеприпасов и командные пункты. Это действительно эффективное оружие, которое вместе с артиллерией 155-мм калибра, к которому, в том числе, относят современные польские САУ "Краб", наносят сегодня поражение россии и меняют вообще картинку боя. Я думаю, что так дальше и будет", — подчеркнул министр обороны Украины.

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В частности, Силы обороны Украины используют современный подход НАТОвских стран по нанесению точных ударов, то есть работают "как скальпелем хирург".

С другой стороны, отметил министр, высокоточного вооружения, которое получает Украина, не так уж много, ведь оказание помощи нашим Силам обороны означает уменьшение уровня обороноспособности страны, которая это делает.

"Это серьезный шаг к тому, чтобы укрепить обороноспособность Украины, понимая, что немного уменьшится обороноспособность дружественной страны. Принимая это решение, мы должны понимать, что нет магазина, нет супермаркета, где можно легко купить HIMARS, САУ "Краб" и САУ "Panzerhaubitze 2000". Поэтому это каждый раз исчисление готовности обеспечить запасными частями, научить наших артиллеристов пользоваться системами", — уточнил Резников.

Также украинский министр проинформировал, что при обычных условиях подготовка артиллеристов длится не менее трех месяцев, но наши военнослужащие при содействии польских и британских инструкторов овладевают техникой за 2 недели.

США (26511) Резников Алексей (1170) HIMARS (286)


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Топ комментарии
+27
Задоволені ? Дообре. Отже наша пропозиція :
Давайте випробовувати новітню зброю на кацапах.
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13.07.2022 19:42
+19
ХІМЕРИ-це справжій жах для кацапів...
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13.07.2022 19:40
+18
ми теж!
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13.07.2022 19:38
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ми теж!
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13.07.2022 19:38 Ответить
ХІМЕРИ-це справжій жах для кацапів...
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13.07.2022 19:40 Ответить
Не жах бо вони навіть злякатися не встигають.
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13.07.2022 19:54 Ответить
Давайте не преувеличивать возможности небольшого количества РСЗО на фронте. Это не чудо-оружие.
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13.07.2022 19:58 Ответить
А мы и не преувеличиваем, оно точно и далеко бьёт туда, где кацапам больнее всего. Как воевать без снарядов и прочего, как воевать, если можно только разбежаться, без возможности собраться в ударную группу, как воевать когда длинная рука достает тебя там где ты ей ничего не можешь сделать?
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13.07.2022 20:09 Ответить
русскім подобалося так розстрілювати наші міста, коли ми нічого не могли зробити, бідні люди навіть розбігтися не встигали, ну бо цивільні, з дітлахами.
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13.07.2022 23:04 Ответить
сайечку нам должны за тесты..
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13.07.2022 19:41 Ответить
Задоволені ? Дообре. Отже наша пропозиція :
Давайте випробовувати новітню зброю на кацапах.
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13.07.2022 19:42 Ответить
Це ж треба...Американська зброя знищує рашистів-кацапофашистів. Це те для чого вона й створювалася. Для нищення гомо-совєтікус і їх покручів-рашистів
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13.07.2022 19:53 Ответить
F-22, F-35
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13.07.2022 22:38 Ответить
Bude. Потерпі. Хлопці вже на тренуваннях.
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14.07.2022 01:07 Ответить
виробництво ракет можна було б і налагодити
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13.07.2022 19:42 Ответить
тим більше, що ракетні програми були повністю готові до реалізації
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13.07.2022 19:43 Ответить
Не до того було, дороги готували для косабської техніки.
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13.07.2022 19:54 Ответить
Щоб достойно зустріти, по європейськи.
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13.07.2022 20:26 Ответить
Технологический процесс, оборудование, ресурсы и специалисты у нас отсутствуют. Нам это надо ставить целью, чтобы в будущем самим создавать оружие, которое надёжно защитит нашу страну.
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13.07.2022 20:11 Ответить
Шо ти дядя гонишь? Південмаш простоював нічого не хотіли робити. Керівництво займалось саботажем. Як і антонов.
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13.07.2022 20:28 Ответить
Юдмаш выполнял сторонние контракты ради выживания. Я работал в бывшем специализированном отделе конструкторском который подрядился выполнять документацию по топливозаправке для арабского космодрома. Нам это помогло выжить, потому что наш машиностроительный тогда не работал. Могу дать зраду, до войны Азовмаш на 90% работал на кацапию. Мы им поставляли бракованные вагоны, а они на этом отмывали деньги. В целом создание боевых ракет не форте Южмаша.
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13.07.2022 21:13 Ответить
Які це араби зібрались запускати ракети в космос?Ти точно "гонишь".Південмаш експортував стартові ступені космічних ракет за кордон.Ти кацап
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13.07.2022 21:52 Ответить
ну еще бы! эти машинки уже себя окупили!
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13.07.2022 19:44 Ответить
Напомню достопочтенной публике: у нас до войны работа над темой Ольхи, увеличенным и упрощённым аналогом Хаймарсов шла весьма не спеша, деньгами на них не разбрасывались. Теперь вот все видим результат этой антигосударственной деятельности и восторгаемся возможностями более совершенного американского, но все же НЕ СВОЕГО оружия. Ну и кто понесёт ответственность?...
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13.07.2022 19:46 Ответить
Uuuu , tam spisok naverna budet dlinnij , takaja green line 🤡
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13.07.2022 19:53 Ответить
Роботи , точніше їх фінансування з бюджету закінчились саме при зільоних підорах, нажаль. Патамуша хтось шукав мір в глазах *****, не з найшов, правда.
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13.07.2022 19:58 Ответить
Владімір , я знаю ти нє будєш протів , еслі я украінцам подброшу ещьо пару-тройку десятков Хаймарсов .? .

. .
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13.07.2022 19:46 Ответить
ещё никто вольдемару блинчикову так глубоко не вставлял...
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13.07.2022 19:52 Ответить
https://s2.pikabu.ru/post_img2/2014/01/23/11/1390498782_1256575218.jpg
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13.07.2022 20:09 Ответить
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13.07.2022 20:35 Ответить
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14.07.2022 01:09 Ответить
хаймарсофобия должна проникнуть в моск каждого орка, даже если он на 100% состоит из ваты......
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13.07.2022 19:46 Ответить
наші пілоти на F-16 ще більше здивують американців
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13.07.2022 19:49 Ответить
На этот случай в отделе пропаганды скотоармии уже заготовлена история о том,как сержант Сайгак-Кызыл Оол,действуя в одиночку,ножом зарезал тройку F-16,а еще два ранил..
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13.07.2022 19:56 Ответить
Ще б пак" Ми тако ж задоволені! Дякуємо США!
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13.07.2022 19:53 Ответить
Ну естественно. В боевых условиях только Украина показала как это работает!!! Слава нашим воинам!!!
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13.07.2022 19:53 Ответить
HIMARS и кацапские склады созданы друг для друга, ну и ПВО все эти С-300, С-400 анало-говнеты учитывая кривизну Земли
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13.07.2022 20:08 Ответить
Похоже американцы только теперь увидели на что способны ихние HIMARS-ы в руках умелых войнов. И офигели.
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13.07.2022 20:10 Ответить
v pooščrenie peredovikov ximarinja naraZzyji treba dodati šče sotniu drugu himarskix Ximer
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14.07.2022 01:12 Ответить
яку ж зброю виробляє зараз Україна ?
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13.07.2022 20:11 Ответить
Ту що і три роки раніше. Ніяку.
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13.07.2022 20:22 Ответить
Треба в ЗСУ ще з десяток HIMARS і особливо ракетки MGM-140 ATACMS на дальність 160 і 300км. І наші каноніри навіть готові випробувати на практиці експерементальні на дальність 480км
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13.07.2022 20:21 Ответить
Какой десяток? Не меньше сотни нужно!
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13.07.2022 21:52 Ответить
Реклама получилась шикарная. Воевать против такого просто невозможно - оно *********** все, что удастся собрать для наступления. Разве что "Железный купол" плюс ударные беспилотники (или пилотируемая авиация), уничтожающие пусковые установки до того, как они запустят ракеты.
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13.07.2022 20:22 Ответить
Нам нужно наладить производство ракет и ПТРК в какой нибудь дружественной стране, например Польше. Те что умеем делать, стугны прекрасны,Нептуны тоже и тд. Это будет намного дешевле чем закупать готовое. После окончания войны перенести производство в Украину.
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13.07.2022 20:25 Ответить
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13.07.2022 20:25 Ответить
Vsio otlycno s Himarsami.Budem zdat novyx fejeverkov i segodnia vecerom c tom cysle,Ecio i skvalnim ogniom poka nenakryli kogda padajet 100 raket odnu plocad,no vydymo eto uvydem poznej.Amerikansi da i brity casto tak rabotali
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13.07.2022 20:31 Ответить
Ми теж задоволені 😊
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13.07.2022 20:44 Ответить
Іще б не були задоволені. Така шикарна реклама їхнього озброєння. Тепер увесь світ захоче купити Хаймарси.
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13.07.2022 20:55 Ответить
Ничего личного, просто дядя Джо возвращает должек за Вьетнам, и это только начало!
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13.07.2022 21:07 Ответить
В Америке все разрабатывается для среднего ума и даже ниже среднего. Чтобы больше людей могли пользоваться. Наш средний ум выше среднего ума американца. Не болтаю, много лет там прожил. Потому такие и результаты.
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13.07.2022 21:50 Ответить
То все херня в порівняні з тим, як ми задоволені.
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13.07.2022 22:00 Ответить
 
 