США довольны точностью работы HIMARS по складам и командным пунктам россиян, - Резников

Партнеры из США удовлетворены качеством использования украинскими артиллеристами систем HIMARS, высокоточным расходом каждой ракеты именно с целью поражения "болезненных" мест российских войск.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время встречи с вице-премьер-министром, министром национальной обороны Республики Польша Мариушем Блащаком, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны.

"Поражаем склады боеприпасов и командные пункты. Это действительно эффективное оружие, которое вместе с артиллерией 155-мм калибра, к которому, в том числе, относят современные польские САУ "Краб", наносят сегодня поражение россии и меняют вообще картинку боя. Я думаю, что так дальше и будет", — подчеркнул министр обороны Украины.

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В частности, Силы обороны Украины используют современный подход НАТОвских стран по нанесению точных ударов, то есть работают "как скальпелем хирург".

С другой стороны, отметил министр, высокоточного вооружения, которое получает Украина, не так уж много, ведь оказание помощи нашим Силам обороны означает уменьшение уровня обороноспособности страны, которая это делает.

"Это серьезный шаг к тому, чтобы укрепить обороноспособность Украины, понимая, что немного уменьшится обороноспособность дружественной страны. Принимая это решение, мы должны понимать, что нет магазина, нет супермаркета, где можно легко купить HIMARS, САУ "Краб" и САУ "Panzerhaubitze 2000". Поэтому это каждый раз исчисление готовности обеспечить запасными частями, научить наших артиллеристов пользоваться системами", — уточнил Резников.

Также украинский министр проинформировал, что при обычных условиях подготовка артиллеристов длится не менее трех месяцев, но наши военнослужащие при содействии польских и британских инструкторов овладевают техникой за 2 недели.