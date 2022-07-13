Войска РФ возводят фортификационные сооружения возле Антоновского моста на Херсонщине, - ОВА
В Херсоне захватчики строят фортификационные постройки возле Антоновского моста.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская ОВА.
"По сообщениям местных, оккупанты строят фортификационные сооружения возле Антоновского моста", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что захватчики активизировались в Херсоне. В городе стало больше их патрулей и проверок людей на улицах и блокпостах. Враг оказывает давление на местное население, оккупанты отбирают авто у херсонцев, грабят местные предприятия.
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+44 SlavaGeroyam
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+31 Гоша Фантомас #478094
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втрата десятків тисяч рашиських ваньок буде рівнозначною Цусимі -
може й звалити царя
Може вважають що ЗСУ на них у штикову підуть?!!!
Москалі нічого не добились - але Луганську, Донецьку, Херсонську області захопили і х.р без бою віддадуть!!!!!!!
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