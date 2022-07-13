Войска РФ возводят фортификационные сооружения возле Антоновского моста на Херсонщине, - ОВА

В Херсоне захватчики строят фортификационные постройки возле Антоновского моста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская ОВА.

"По сообщениям местных, оккупанты строят фортификационные сооружения возле Антоновского моста", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что захватчики активизировались в Херсоне. В городе стало больше их патрулей и проверок людей на улицах и блокпостах. Враг оказывает давление на местное население, оккупанты отбирают авто у херсонцев, грабят местные предприятия.