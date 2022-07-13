Число убитых российскими ракетами в Часовом Яру возросло до 48 человек, - ГСЧС
Число погибших в результате ракетного удара российских войск по городу Часов Яр Донецкой области возросло до 48-ми.
Об этом в Телеграме сообщила ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 19:00 во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в г. Часов Яр обнаружено тело 1 погибшего человека. Всего обнаружено тела 48 погибших, из них 1 ребенок, спасены из-под завалов 9 человек" , – говорится в сообщении.
В спасательной службе отметили, что работы продолжаются.
Как сообщалось, вечером 9 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по пятиэтажному жилому дому в Часовом Яру, в результате чего были полностью разрушены два подъезда.
Топ комментарии
+4 Сергій Матвієнко #512519
показать весь комментарий13.07.2022 20:29
+3 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий13.07.2022 20:09
+3 Друг Народа
показать весь комментарий13.07.2022 20:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зе, ви не стидитесь вести перемовини в Стамбулі з вбицами ??? Увесь світ в шоці
Украина ведет переговоры с США по дальнобойным ракетам для РСЗО HIMARS, способным поражать цели на дистанции 300 километров.
Сейчас расклад такой: Блинкен и особенно Остин занимают принципиальную позицию, предусматривающую передачу таких ракет. Но с одним условием - каждый запуск на такое расстояние будет согласовываться с Комитетом начальников штабов ВС США. Против такой идеи выступает директор ЦРУ. Джек Салливан пока занимает нейтральную позицию, но больше склоняется к аргументам Пентагона и Госдепа.
Вопрос, по информации CNN, может решиться до конца июля. И если предоставление таких ракет аргументированно впишется в стратегический план деоккупации Украины, разработанный совместно Пентагоном и МО Украины, Байден даст добро. Для этого надо хорошо поработать нашим военным и дипломатам.
И не дай Бог поручить согласование этого вопроса Ермаку или кому-то другому из ОПУ - над этой проблемой должны работать МИД и Генштаб.