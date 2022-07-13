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Новости Война
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Число убитых российскими ракетами в Часовом Яру возросло до 48 человек, - ГСЧС

яр,часів

Число погибших в результате ракетного удара российских войск по городу Часов Яр Донецкой области возросло до 48-ми.

Об этом в Телеграме сообщила ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 19:00 во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в г. Часов Яр обнаружено тело 1 погибшего человека. Всего обнаружено тела 48 погибших, из них 1 ребенок, спасены из-под завалов 9 человек" , – говорится в сообщении.

В спасательной службе отметили, что работы продолжаются.

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Как сообщалось, вечером 9 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по пятиэтажному жилому дому в Часовом Яру, в результате чего были полностью разрушены два подъезда.

армия РФ (19123) обстрел (26995) жертвы (2067) Донецкая область (9570) ГСЧС (4956) военные преступления (1430)


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Топ комментарии
+4
Он бєлгородці пару вибухів від ракет почули - зразу перестали війну підтримувати.
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13.07.2022 20:29
+3
48 цівільних !!!!

Зе, ви не стидитесь вести перемовини в Стамбулі з вбицами ??? Увесь світ в шоці
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13.07.2022 20:09
+3
Важко уявити собі щось більше огидне ніж кацап
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13.07.2022 20:11
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48 цівільних !!!!

Зе, ви не стидитесь вести перемовини в Стамбулі з вбицами ??? Увесь світ в шоці
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13.07.2022 20:09 Ответить
та який там сором у людини яка привсєлюдно без штанів на сцені стояла? Там сорому немає вже даавно ні сумління, нічого. Тільки рефлекси як у рибкі, будь-яке гівно хапне, допоки розбереться вже половину проковтне. І фіг би, так тепер же й ми маємо це лайно їсти.
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13.07.2022 20:13 Ответить
Важко уявити собі щось більше огидне ніж кацап
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13.07.2022 20:11 Ответить
Горіти вам всім у пеклі мерзенні кацапські вбивці...
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13.07.2022 20:11 Ответить
Усіх кацапських полонених каструвати, аби більше не плодили їм подібних хробаків!
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13.07.2022 20:16 Ответить
Цікаво , насмілиться хтось із зешобли після такого п#здонути про якісь хороші перші кроки кацапів на переговорах у турків? Якщо такий в#****** знайдеться, перше що треба зробити пристрелити зрадника.
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13.07.2022 20:25 Ответить
По бункеру путіна треба ракетний удар нанести. Це, звичайно, бункер не проб"є, але добре перелякає карлика. Може він тоді перехоче воювати в Україні.
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13.07.2022 20:27 Ответить
Он бєлгородці пару вибухів від ракет почули - зразу перестали війну підтримувати.
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13.07.2022 20:29 Ответить
Для попередження таких трагедій в майбутньому нам (ЗСУ) потрібні заряди для HIMARS - ракети MGM-140 ATACMS на дальність 160 і 300км. Впевнений, що наші каноніри готові випробувати на практиці експерементальні на дальність 480км. І будуть просити ще.
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13.07.2022 20:27 Ответить
Звідки така кількість ? Один під'їзд , чого кого вони битком чекали . Не в бомбосховищі або евакуйовані . Людей шкода
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13.07.2022 20:27 Ответить
проскакувало в ЗМІ, що це общага. Напевне, малосімейка.
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13.07.2022 20:51 Ответить
одна дитина, на 48 загиблих, хто цi люди, невже це общага ПТУ
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13.07.2022 23:00 Ответить
який логін був до минулої деактивації?
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13.07.2022 20:50 Ответить
Необхідно не тільки завдавати ударів по військах росії, а й по цивільним. Причому співвідношення має бути одна людина до трьох кацапов (кацап - не вважається людиною).
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13.07.2022 21:55 Ответить
https://t.me/s/Sharpreview Олег Шарп з США:

Украина ведет переговоры с США по дальнобойным ракетам для РСЗО HIMARS, способным поражать цели на дистанции 300 километров.

Сейчас расклад такой: Блинкен и особенно Остин занимают принципиальную позицию, предусматривающую передачу таких ракет. Но с одним условием - каждый запуск на такое расстояние будет согласовываться с Комитетом начальников штабов ВС США. Против такой идеи выступает директор ЦРУ. Джек Салливан пока занимает нейтральную позицию, но больше склоняется к аргументам Пентагона и Госдепа.

Вопрос, по информации CNN, может решиться до конца июля. И если предоставление таких ракет аргументированно впишется в стратегический план деоккупации Украины, разработанный совместно Пентагоном и МО Украины, Байден даст добро. Для этого надо хорошо поработать нашим военным и дипломатам.

И не дай Бог поручить согласование этого вопроса Ермаку или кому-то другому из ОПУ - над этой проблемой должны работать МИД и Генштаб.
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13.07.2022 22:42 Ответить
 
 