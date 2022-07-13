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Новости Война
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В Стамбуле договорились создать координационный центр по вывозу украинского зерна, - Минобороны Турции

зерно,судно

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что участники четырехсторонних переговоров в Стамбуле в среду договорились о создании координационного центра по экспорту украинского зерна по морскому пути.

"На четырехсторонней встрече была достигнута договоренность по техническим вопросам, например совместный контроль в точках выхода из порта и прибытие и обеспечение навигационной безопасности на маршрутах пересадки", - добавил Акар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По его словам, на следующей неделе делегации Украины и России снова встретятся в Турции, чтобы согласовать все детали и подписать соответствующее соглашение.

Ранее представитель ООН Фархан Хак заявил, что в Организации считают переговоры "чем-то положительным".

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Как известно, российская, украинская и турецкая военные делегации встретились с чиновниками ООН в Стамбуле в среду для переговоров по возобновлению экспорта украинского зерна на фоне обострения глобального продовольственного кризиса.

Россия, по плану, должна дать согласие на перемирие при движении грузов, а Турция – при поддержке ООН – будет инспектировать корабли, чтобы развеять опасения России по поводу контрабанды оружия.

Пока неизвестно, какой прогресс был достигнут во время переговоров.

зерно (1070) ООН (4163) переговоры (4924) Турция (3376) Черное море (1476)


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Топ комментарии
+29
Какой нахрен совместный контроль? С кем, с ******? Зелень совсем уже берега потеряла. Джонсона на них нет.
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13.07.2022 21:14
+15
Зерно только повод. Нам хотят впарить какое то перемирие которое перерастет в *минск-3*
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13.07.2022 21:29
+14
спільний контроль у точках виходу з порту

це що, кацапів в Одесі тримати ?
это как ??????????
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13.07.2022 21:30
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если бы мы их не выбили со Змеиного, никакого коридора бы не было
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13.07.2022 21:11 Ответить
спільний контроль у точках виходу з порту

це що, кацапів в Одесі тримати ?
это как ??????????
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13.07.2022 21:30 Ответить
Про Одесу мови не має, друге турбує-перемир,є
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13.07.2022 21:35 Ответить
**-й СТЫД !!!!!
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13.07.2022 21:42 Ответить
Зачем рашистам о. Змеиный если они воспользовавшись перемирием захватят коридор на приднестровье
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13.07.2022 21:31 Ответить
Перемир'я- знищення України!!!
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13.07.2022 21:48 Ответить
******-хузели,Шри-Ланка ждёт...
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13.07.2022 21:11 Ответить
ніочемна зустріч..нехай їх зерновози вивозять самі зерно, за умови передплати
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13.07.2022 21:13 Ответить
Створити? https://myrotvorets.news/category/seakrime/ Та він вже працює наповну! Салом їм по харі, тим туркам...
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13.07.2022 21:13 Ответить
Какой нахрен совместный контроль? С кем, с ******? Зелень совсем уже берега потеряла. Джонсона на них нет.
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13.07.2022 21:14 Ответить
Зелень сама непійде. Ніколи
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13.07.2022 21:49 Ответить
ты не в теме что богом помазанные контролируют рынок зерна? вот и давят на своих чтобы гешефт не упустить
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13.07.2022 22:09 Ответить
"россия всегда тебя кинет, сынок"......
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13.07.2022 21:16 Ответить
НЕ ВЕРЮ!!! я ***** ой не верю этот дьявольский ***** обязательно в последний момент всучит какие то неприемлемые для Украины дополнения...
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13.07.2022 21:16 Ответить
Вірю,що чергова троянська Буча
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13.07.2022 21:50 Ответить
Договорились, что будут дальше договариваться. Как только выбили со Змеиного, тут же пошли корабли. Все остальное лирика и очередное подтверждение того, что с кацапами абсолютно бесполезно говорить. Только бить по грязному лычу, ибо иначе кацапня не понимает.
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13.07.2022 21:17 Ответить
Ну, кагби є надія...,але єлдак! Чергові здачі территорії...
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13.07.2022 21:51 Ответить
Наразі невідомо, якого прогресу було досягнуто під час переговорів.

Джерело:
То хто ж представляє Україну на перемовинах?
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13.07.2022 21:19 Ответить
як і завжди на перемовинах хз хто.
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13.07.2022 21:32 Ответить
агенти куйла з ОП.
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13.07.2022 21:33 Ответить
Хто,як не єрмлядь
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13.07.2022 21:52 Ответить
Во всем мире кричат что надвигается голод а мы готовы с нашими врагами наш хлеб вывести
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13.07.2022 21:26 Ответить
Зерно только повод. Нам хотят впарить какое то перемирие которое перерастет в *минск-3*
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13.07.2022 21:29 Ответить
Мінськ 3 був після оману,коли "розводили" війська а насправді віддали кацапам облаштованні місця.
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13.07.2022 21:50 Ответить
Минск 3 был в Париже, где Зеля подписал согласие на формулу Штайнмайера и отвод войск с разминированием.
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13.07.2022 21:59 Ответить
Скинути за безцінь. Потім перепродаватиметься в рази дорожче,й створюватимуться антиукраїнські режими,за те зерно
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13.07.2022 21:54 Ответить
щоб розвіяти побоювання Росії щодо контрабанди зброї

Україна офіційно отримує купу зброї за вже налагодженою та відносно надійною логістикою, а кацапам ввижається якась контрабанда морем? Турки-турки, з ким ви з'язалися "дружити"
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13.07.2022 21:26 Ответить
спільний контроль! вже було спільне патрулювання ! вже були захоплені катери ! наші військові керівники нічому не вчаться ?тобто країна жертва і агресор мають рівні права .
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13.07.2022 21:27 Ответить
Это не военные. Это Зеля, как верховный. И про все его предательства снова будем узнавать из информации союзников.
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13.07.2022 22:01 Ответить
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13.07.2022 21:28 Ответить
курва, побоювання росії?! а що до нас? на нас напали і у нас жодних побоювань? нас будуть інспектувати туркі, щоб ми контрабандою зброї не займалися? яка на ... контрабанда, військова допомога це не контрабанда. А русскіх на прєдмєт захопити наші кораблі і наші порти ніхто перевіряти не збирається? Чого їм втрачати? і кого боятися? оон?
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13.07.2022 21:30 Ответить
Доки ннйтиме мова про наш досмотр кацапських лоханок:- перемовини Неприйнятні
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13.07.2022 21:56 Ответить
Потрібно створити міжгалактичний координуючий центр..... Кацап вже думає як киданути. Це сморід, гниль.
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13.07.2022 21:31 Ответить
Росія, за планом, повинна дати згоду на перемир'я під час руху вантажів, а Туреччина - за підтримки ООН - інспектуватиме кораблі, щоб розвіяти побоювання Росії щодо контрабанди зброї,- турецькі членососи рашистського куйла.Чому ж ви ,лицемірні тварини,не інспектували рашистські війскові кораблі і не заборонювали їм вхід в Чорне море, щоб вони не сіяли смерть в Україні.Падлюки,?Турція гарантує пропуск рашистських війскових кораблів для війни з Україною і вбивства українців, але всі інші кораблі.котрі будуть вести зброю для захисту життя України і її народу блокуватиме.як такі.котрі везуть контрабанду.Скоти
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13.07.2022 21:32 Ответить
турки зараз відпустили судно з краденим зерном ! інспектора хрінові .
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13.07.2022 21:38 Ответить
какой вывоз?????, зерно в обмен на оружие!!!
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13.07.2022 21:33 Ответить
Гаага, террористы, нельзя турбины поставлять. Не хотите наше зерно проверить?
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13.07.2022 21:40 Ответить
У членожидоголових,асе одночасно поєднується в Зелайно
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13.07.2022 21:58 Ответить
Забудьте тепер про потоплені кацапські кораблі,про крим і міст . А свинособаки будуть плавати як гімно де захочуть ще й контролюватимуть точки виходу з порту. Оце бл перемога вашу мать за рахунок України.
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13.07.2022 21:48 Ответить
Ну да. Наша армия воевала, чтобы наши чинуши нас сдали.
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13.07.2022 21:53 Ответить
Перемир'я - це як? Поки наше зерно вивозити, то не стріляти, а потім "дякуємо, владімір владімірович, зерно вивезено - можете продовжити вбивати українців"?
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13.07.2022 21:52 Ответить
зачем вывозить зерно. в стране дефецит топлива, перегоняйте на биодизель. самая зеленая энергетика. пусть толерасты кормят негров своей сиськой.
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13.07.2022 21:56 Ответить
Як тільки розпочалась лихоманка з бензином, заправив свою ВАЗ 2106 спиртовим бензином, так не знав, як потім дати раду. І це не іномарка *******. Довелось зливати паливо, скільки зміг, потім промивати бензобак, і шукати нормальний нафтовий бензин. Так що біопаливо- з завода виробника автомобіль має бути до того призначений
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13.07.2022 22:09 Ответить
Бразилия на таком ездит и не жужит. этанол сейчас в любом топливе. его применение тормозиться как раз по причине любви толерастов распределять помощь для вечный голодных. бояться, что все уйдет на перегонку.
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13.07.2022 22:15 Ответить
Homer

Перемир'я "під час вивезення зерна" - це як?

Тобто південь зеленатор вже не звільняє?

Відмінить чи призупинить свій же наказ?
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13.07.2022 21:57 Ответить
Меня больше интересуют значит ли это что русские корабли снова будут свободно плавать и стрелять, а нам их трогать нельзя ракетами.
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13.07.2022 21:59 Ответить
Кремль, та кремлівську агентуру в Україні можна привітати з вдалою спецоперацією.
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13.07.2022 22:09 Ответить
Еще в 2019 году.
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13.07.2022 22:17 Ответить
Турки гандони
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13.07.2022 22:12 Ответить
Зелені підари, вам дали зброю потопили усі кораблі рашистів, які ***** переговори з терористами?
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13.07.2022 22:13 Ответить
Люди чекають звільнення, для них кожен день може бути останнім, яке перемир'я? А потім 11 вересня рашистське голосування, і що з нашими окупованими територіями? Мирно увійдут у московський рейх
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13.07.2022 23:54 Ответить
Хто в цій комісії від України? Треба, щоб була повна прозорість і публічність в її роботі! Інакше будуть проблеми...
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14.07.2022 01:30 Ответить
 
 