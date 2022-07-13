В Стамбуле договорились создать координационный центр по вывозу украинского зерна, - Минобороны Турции
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что участники четырехсторонних переговоров в Стамбуле в среду договорились о создании координационного центра по экспорту украинского зерна по морскому пути.
"На четырехсторонней встрече была достигнута договоренность по техническим вопросам, например совместный контроль в точках выхода из порта и прибытие и обеспечение навигационной безопасности на маршрутах пересадки", - добавил Акар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
По его словам, на следующей неделе делегации Украины и России снова встретятся в Турции, чтобы согласовать все детали и подписать соответствующее соглашение.
Ранее представитель ООН Фархан Хак заявил, что в Организации считают переговоры "чем-то положительным".
Как известно, российская, украинская и турецкая военные делегации встретились с чиновниками ООН в Стамбуле в среду для переговоров по возобновлению экспорта украинского зерна на фоне обострения глобального продовольственного кризиса.
Россия, по плану, должна дать согласие на перемирие при движении грузов, а Турция – при поддержке ООН – будет инспектировать корабли, чтобы развеять опасения России по поводу контрабанды оружия.
Пока неизвестно, какой прогресс был достигнут во время переговоров.
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це що, кацапів в Одесі тримати ?
это как ??????????
Джерело:
То хто ж представляє Україну на перемовинах?
Україна офіційно отримує купу зброї за вже налагодженою та відносно надійною логістикою, а кацапам ввижається якась контрабанда морем? Турки-турки, з ким ви з'язалися "дружити"
Перемир'я "під час вивезення зерна" - це як?
Тобто південь зеленатор вже не звільняє?
Відмінить чи призупинить свій же наказ?